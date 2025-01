Los vecinos de Campanillas reclaman a la Junta un nuevo centro de salud

Los vecinos de Campanillas exigen un nuevo centro de salud. Una petición que llevan reclamando desde años ante el aumento continuo de la población y la falta de espacio para atender la demanda asistencial de todos los habitantes del Distrito 9 de Málaga.

Carmela Fernández, presidenta de la Asociación de Vecinos ‘Evolución’ de Campanillas, asegura que el ambulatorio se ha quedado “pequeño” y que “no cubre las necesidades” de la población. Por ese motivo, han decidido enviar un escrito a la propia consejera de Salud, Rocío Hernández, exponiendo el estado en el que se encuentra el centro de salud y la preocupación existente que hay entre los vecinos.

La carta, que fue enviada el pasado 16 de enero, ha sido firmada por diferentes colectivos sociales y asociaciones del distrito. En total, 15 entidades han ratificado esta petición, entre ellas la Asociación de Vecinos ‘Evolución’ de Campanillas, la AMPA El Acebuche, la Asociación de Pensionistas y Jubilados ‘El Rocío’, AAVV ‘La Presa’, la AMPA Piedra de la Torre, la AAVV ‘Para una vida mejor’, la Asociación Cultural La Copla, la AAVV Est. de Campanillas, la AAVV de ‘D. José Cañete’ Colmenarejo-Campanillas, la Comunidad propietarios Hacienda Segovia, la AAVV ‘El Progreso’, la Gestoria Brenes S.L.P., la AMPA Sueños de Quevedo, la AAVV ‘Amanecer’ de Huertecilla Mañas y la Peña Huertecilla Mañas.

Según detallan en el escrito, el centro de salud tiene alrededor de 20.000 cartillas sanitarias repartidas entre once médicos y tres pediatras, que, actualmente, cuentan con una ratio de unas 1.650 cartillas por profesional, una cifra “claramente superior”, como denuncian los vecinos, a la media de 1.200/1.300 pacientes que deberían tener los profesionales.

Compartir servicios

Asimismo, sostienen que el centro “no tiene capacidad” para atender la demanda asistencial existente, ni “dispone de espacio físico para su ampliación”. Esto provoca que haya que compartir servicios con otros centros de salud. Por ejemplo, para la retinografía y rehabilitación los vecinos deben acudir al centro de Teatinos y para el servicio de odontología hasta el ambulatorio de Cruz de Humilladero. “Un dentista sería primordial para Campanillas”, sostiene Fernández.

Vecinos hacen cola a la entrada del centro de salud de Campanillas / L.O.

También critican que esta falta de espacio hace que la sala de matrona deba estar compartida con la asistencia social y otras actividades del centro. “Falta sitio, faltan especialistas, faltan muchas cosas. No estamos cubiertos, ni tenemos cubiertas las necesidades que deberíamos de tener”, denuncia la presidenta vecinal, que hace hincapié en que un nuevo centro de salud es “fundamental” dado el gran tamaño que tiene el distrito, que, además, seguirá creciendo en los próximos años.

Cada vez más población

Esta preocupación por el aumento de la población ha quedado también plasmada en el documento enviado a la Junta de Andalucía en el que explican que Campanillas cuenta con “una gran población flotante no empadronada, pero que sí demanda asistencia sanitaria en el obsoleto centro de salud del que disponemos”. Por ello, entienden que es completamente esencial la construcción de uno nuevo, que esté dotado de las infraestructuras necesarias para poder ofrecer un “buen funcionamiento” tanto a día de hoy como en un futuro cercano, en el que se espera un crecimiento aún mayor del distrito.

“Teniendo en cuenta que el término de Campanillas es zona de expansión de Málaga y está prevista la construcción de miles de viviendas, cuyos futuros habitantes demandan asistencia sanitaria, siendo totalmente imposible que el actual centro, pueda absorber la futura demanda”, reza el escrito, en el que ruegan a la Consejería, que les informen si ya está prevista la construcción de un nuevo centro de salud, “antes de que la futura expansión se realice y no pueda ser atendida en las instalaciones existentes”.

El mismo lunes de esta semana, según indica Fernández, la Consejería de Salud les confirmó que habían recibido la petición y que sería trasladada para su valoración, por lo que se les daría respuesta “tan pronto como nos sea posible”.

Reclamación "urgente"

Por su parte, la presidenta vecinal ha insistido en que no van a parar de luchar hasta conseguirlo y que, si la respuesta es negativa, ya han acordado entre las asociaciones y colectivos firmantes que iniciarán una campaña para recoger firmas ciudadanas por todo Campanillas y volver a presentar la petición. “Nuestra prioridad siempre ha sido el centro de salud porque siempre tenemos alguna pega o falta alguna cosa”, subraya Fernández, que añade que otra demanda muy repetida entre los vecinos es la creación de unas urgencias.

“Tenemos la suerte, o la desgracia, de estar a muy poco del Clínico, porque dicen que, por estar a tan pocos kilómetros, no nos corresponde unas urgencias”, lamenta Fernández, que recuerda que en el distrito hay muchas personas mayores y que no todo el mundo dispone de vehículo para desplazarse cuando necesiten acudir a los servicios que no hay disponibles en Campanillas.

Por todo ello, la presidenta de la asociación de vecinos exige que este proceso “no se eternice”, puesto que cada mes se adjudican cuatro o cinco nuevas cartillas al centro de salud. “La ampliación de Málaga viene para Campanillas y esto no puede tardar 20 años, esto tiene que ser una cosa urgente”, recalca Fernández, que subraya que “Campanillas lo necesita ya”.

Suscríbete para seguir leyendo