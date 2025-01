María Jesús Montero pisa el acelerador: se adelanta el desenlace sobre el futuro de Dani Pérez en el PSOE de Málaga

María Jesús Montero está dotando su aterrizaje en el PSOE andaluz de una serie de señales para lanzar el mensaje de que ha llegado con ganas, y también con la premisa de no ensanchar lo más mínimo las múltiples heridas abiertas. El pasado domingo, horas después de que expirase el plazo de recogida de avales y adoptase galones de nueva secretaria general, Montero dejó claro que le iba a dedicar poco tiempo al debate interno. Y esta misma semana ha hecho un movimiento para no procrastinar en el proceso de renovación y evitar que los enfrentamientos enquistados en la mayoría de los aparatos provinciales se alarguen más de lo necesario. La nueva baronesa del socialismo del sur ha pisado el acelerador y ha dado la orden de que los congresos provinciales se afronten antes de lo inicialmente previsto, que estén finiquitados como muy tarde el primer fin de semana de abril, y esto entronca con el deseo cada vez más generalizado de zanjar la incertidumbre y los malos rollos. "Yo no quiero estar seis meses seguidos peleándome", llegó a decir un destacado exponente de las corrientes críticas del PSOE de Málaga en vísperas del Congreso Federal que reeligió a Pedro Sánchez en Sevilla. Ahora, al menos, ya se intuye que a finales de marzo o justo antes de la Semana Santa habrá un desenlace sobre la continuidad o no como líder del socialismo malagueño de Dani Pérez. Es decir, con este cambio se adelantarán y se harán aún más visibles las batallas en torno al futuro del poder orgánico en la sede de la calle Fernán Núñez.

Ponerse de acuerdo

El congreso que 'coronará' a Montero como nueva líder regional será en Armilla (Granada) los días 22 y 23 febrero, y a partir de ahí las diferentes familias provinciales vivirán un mes decisivo en el que deberán ponerse de acuerdo. Sobre todo, en aquellos lugares -Málaga es uno de los casos a resolver- en el que los liderazgos vigentes están siendo bastante cuestionados y no están tan afianzados como en Jaén o Sevilla. Porque si hay algo claro es que la nueva líder no quiere primarias 'cuerpo a cuerpo', como aquellas entre Juan Espadas y Susana Díaz que dejaron al partido tan devastado. Incluso, se lo dijo a los secretarios provinciales, entre ellos el malagueño Dani Pérez, que acudieron al acto vespertino del pasado 8 de enero en el que ella presentó su candidatura en su capital hispalense natal. "Unidad y consenso". Tales palabras le bastaron a la vicepresidenta del Gobierno para exigir desde 'el minuto uno' que los alardes cainitas no estén a la orden del día.

Niveles de consenso

Y, todo sea dicho, las principales corrientes que suspiran por el timón del PSOE de Málaga se han aplicado -en la medida de lo posible- el parche. La irrupción de Montero zanjó las opiniones cada vez más críticas que existían sobre la figura del secretario general andaluz, Juan Espadas, quien en cambio fue defendido hasta última hora por Dani Pérez. De repente, se ha asistido a niveles de consenso que habían permanecido inéditos durante varios años entre las diferentes sensibilidades del puño y la rosa 'malaguita'. Se comprobó en el primer acto de Sevilla y se confirmó a lo grande en la visita a Cártama de Montero, el viernes pasado, con históricos como Magdalena Álvarez y Luciano Alonso en la primera fila.

Incluso, se ha asistido a estampas con las que la actual dirección provincial ha forzado la imagen de unidad reclamada por Montero. Eso sí, situando en la escena a algún representante del núcleo duro afín al secretario general. Vale como contundente ejemplo la rueda de prensa compartida la semana pasada, a las puertas de la estación de trenes María Zambrano, por los diputados nacionales por Málaga Mari Nieves Ramírez y Nacho López para promocionar las actuaciones del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de movilidad.

A día de hoy, Ramírez y López están en las Antípodas si se atiende a los principales sectores del PSOE malagueño. La 'alcaldable' torroxeña es una de las personas más cercanas a Dani Pérez. Y López, uno de los precursores del sanchismo en la provincia, está colaborando con la construcción de candidaturas alternativas como la que podría encabezar el parlamentario andaluz Josele Aguilar. Es más, fuentes cercanas al entorno de Aguilar aseguran que el abogado y exsenador está dispuesto a optar al liderazgo provincial.

En la citada foto de Vialia no estaba la otra diputada malagueña, la portavoz marbellí Isa Pérez, quien no está vinculada a las corrientes que encabezarían Dani Pérez o Josele Aguilar sino a la que lidera el exalcalde marbellí y Secretario de Organización del PSOE de Málaga, Pepe Bernal, con compañeros de viaje como el del exsecretario general José Luis Ruiz Espejo o el de la vicesecretaria general a nivel provincial y alcaldesa de Almogía, Toñi García. Esta 'familia' es la que -tras la apretada victoria en Málaga de Susana Díaz en las primarias andaluzas- aportó la mayoría que desbloqueó al pactar con el 'espadismo' el acceso al poder de Dani Pérez. Además, la corriente liderada por Bernal es la que más avales ha aportado a la precandidatura de María Jesús Montero en esta provincia, según defienden fuentes consultadas.

Diferentes lecturas

En el PSOE de Málaga, los caminos con los que buscar el consenso demandado por Montero están sujetos a día de hoy al choque de diferentes lecturas. No son pocos quienes defienden que la idea de Montero de adelantar los congresos provinciales no solo obedece al deseo de iniciar cuanto antes el trabajo para las elecciones andaluzas de 2026 o que lo hace para tener la maquinaria preparada con vistas a un hipotético anticipo de las elecciones generales. Además, entienden que en provincias tan divididas como la malagueña la fórmula del 'paso al lado' encarnada por Espadas es la más efectiva y debería servir como espejo.

No obstante, esta interpretación colisiona frontalmente con la que hacen los partidarios de Dani Pérez, quienes aseguran que a una labor previa del secretario general y del propio Espadas obedece la acogida que el PSOE de Málaga le ha brindado con una amplísima mayoría a favor a la llegada de María Jesús Montero. Incluso, deslizan que destacados integrantes de otras corrientes han coqueteado con otros aspirantes que sonaban para el liderazgo andaluz.

Y mientras otro de los debates abiertos insiste en que no se debe reeditar la dicotomía que lo mantiene como líder orgánico y 'alcaldable', Pérez se ha pronunciado sobre lo que toca ahora con el deseo de ser reelegido en la secretaría general. Es más, fuentes consultadas exponen que el secretario general está viviendo con "muy buenas sensaciones" y con el convencimiento de que está bien orientado la renovación liderada por Montero. Sin ir más lejos, el líder provincial participó de lleno en la organización del encuentro que Montero mantuvo con la militancia malagueña en Cártama. Allí, se le vio en todo momento junto al alcalde de la localidad y nuevo miembro de la Ejecutiva Federal, el sanchista Jorge Gallardo, poseedor del ayuntamiento socialista más influyente y cuyo papel no resultará baladí en las batallas que se avecinan.

En definitiva, se antojan como inminentes momentos en los que las numerosas piezas que conviven en el tablero del PSOE de Málaga medirán sus movimientos. Incluso, llegan los tiempos de los cambios de bandos y las metamorfosis. Ya se ha asistido a alguna. Y entre los protagonistas estaba, como otras veces, el exalcalde torremolinense José Ortiz, quien tras estar en la cúpula del aparato regional 'susanista' salió a apoyar a Felipe Sicilia y terminó tomando partido a favor de Juan Espadas. Ahora, en cambio, fue de los primeros en oponerse a Espadas y hasta coqueteó con el movimiento de reconstrucción de Luis Ángel Hierro. Finalmente, y tras publicar un tuit en fechas navideñas saludando la irrupción que iba a protagonizar el jiennense Juan Francisco Serrano, le ha dado su aval a María Jesús Montero.