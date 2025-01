Más de 200.000 malagueños no verán revalorizadas sus pensiones tras el fracaso del Gobierno en el Congreso

Más de 200.000 malagueños se quedarán sin ver cómo se revalorizan las pensiones. En la provincia viven un total de 290.307 pensionistas, que cobran de media 1.144,66 euros al mes. Según ha expresado Fernando Múñoz Cubillo, secretario general de Comisiones Obreras, la aprobación del decreto 'omnibus', que contemplaba, entre otras muchas medidas, la revalorización de estas pagas en España, y que fue rechazada en el Congreso el miércoles al considerarla por parte de los partidos de la oposición y por Junts, socio de Gobierno, un "chantaje", habría supuesto una mejora considerable en el bolsillo de los jubilados: unos 32 euros de subida por persona en Málaga, es decir, casi 9,3 millones de euros en la provincia.

Sería una media que puede servir de referencia, aunque los datos varían en función del tipo de pensión. La mayoría son pensiones contributivas, un total de 177.609. Estos pensionistas reciben 1.320,56 euros al mes, y así se va a quedar, de momento. El rechazo parlamentario también afecta a las 30.432 personas con incapacidad permanente que viven en Málaga, que reciben una pensión media de 1.139,62 euros. Las personas viudas (67.662) tienen "una pensión muy baja de 826,82 euros, y esto es así porque la cifra corresponde al 60% de la base de cotización de la persona fallecida", ha explicado el secretario general de CCOO. Sin embargo, en el caso de la orfandad hay menos afectados, 12.923 personas que reciben 460 euros de media al mes.

Otros sectores afectados

El 'no' del Congreso de los Diputados expande sus consecuencias por otros sectores. En el caso de las pensiones no contributivas las cifras son aún más elevadas, se planeaba un aumento del 9% lo que "iba a ser un beneficio importante", según ha asegurado Fernado Múñoz. Al margen de los pensionistas existen otros sectores de la población afectados. En Málaga hay 70.000 personas que no cobran prestación de ningún tipo, personas que no pueden recibir el Bono Social gracias a los votos en contra de aprobar dicha medida.

Las ayudas al transporte son otro tema pendiente que ha quedado tumbado. El año pasado, la EMT superó los 50 millones de viajeros, si a estas cifras "le sumamos el Cercanías de Fuengirola o la alta velocidad, estamos hablando de millones de personas a las que una estrategia política partidista perjudica", ha expresado Múñoz Cubillo. Además, la subida del transporte repercutirá también en el IPC de febrero, el 'no' cala de diversas formas.

Desde Comisiones Obreras denuncian los resultados obtenidos en el Congreso. "No nos parece bien que por las ansias de poder que tiene el Partido Popular contra el Gobierno de España tenga que pagar el pato la población que está en peor situación", ha expresado el secretario general de CCOO. Son los más desfavorecidos los afectados ante esta decisión, "aquella gente que no tiene capacidad de negociar", expresa el secretario general. Por eso desde Comisiones Obreras no planean quedarse de brazos cruzados. "Vamos a salir a protestar", ha confesado Fernando Múñoz.