Piden dar marcha atrás en la externalización del albergue municipal

Los trabajadores del albergue municipal de Málaga han vuelto a acudir hoy al Ayuntamiento de Málaga para solicitarle que dé marcha atrás en la externalización del servicio y presente una nueva licitación que garantice sus puestos de trabajo y la calidad de la atención a las personas sin hogar.

La plantilla, que ya se ha manifestado en otras ocasiones, ha anunciado un calendario con hasta nueve movilizaciones y ha insistido en que se rehagan los pliegos que articulan el concurso público.

Este proceso dejará en manos privadas la gestión de este servicio que, además, ya no se ofrecerá en el centro ubicado en el Bulto -un barrio en el que se proyecta una profunda transformación urbanística que la oposición tilda de "pelotazo"- sino en tres inmuebles diferentes a aportar por la adjudicataria, con capacidad para alojar a 96 personas, nueve más que actualmente aunque, según critican, con una reducción del tiempo de estancia.

Las organizaciones sindicales CSIF y CCOO, ambas con representación en el albergue municipal, ya advirtieron de que la externalización supondrá una reducción de la plantilla de 33 a 22 trabajadores, lo que implica el despido de diversas categorías, incluyendo enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, limpiadores y personal de cocina.

Manifestación de trabajadores del albergue municipal de Málaga. / L.O

"Desde el área de 'malestar social', aún sabiendo todo esto, se empeñan en echarnos a los leones", ha expuesto uno de los trabajadores afectados, Fernando Arenas, en la Comisión de Derechos Sociales, en la que el PSOE ha defendido una moción para exigir que este servicio de atención a las personas sin hogar siga siendo municipal.

"La privatización va a mermar la calidad del servicio a las personas sin hogar y a los trabajadores les deja sin trabajo o va a mermar sus condiciones laborales", ha criticado la concejala socialista, Rosa del Mar, que ha informado de que en la ciudad existen unas 500 personas viviendo en las calles de la capital, de las que en torno a 200 no son usuarias de ninguno de los recursos municipales que se concentran a través de Puerta Única.

Empresa polémica

Los trabajadores han lamentado también que las empresas que optan a la licitación "no pueden tener peor prensa", como ha declarado Rosa Morales, trabajadora en la lavandería del albergue.

Ahora mismo, la aspirante que se perfila para hacerse con el contrato es Osventos, una empresa que arrastra polémicas por impagos y malas condiciones laborales en Almería, Granada, Ceuta o Vigo, con personal en diferentes servicios sociales.

Al respecto, el concejal de Derechos Sociales, Francisco Cantos, ha insistido en que la empresa adjudicataria tiene la obligación de subrogar al personal, con el que ha asegurado que "se solidariza".

Albergue municipal y comedor social. / ALEX ZEA

Con respecto a la empresa Osventos, Cantos ha expuesto que se rigen por la Ley de Contratación Pública por lo que no pueden "decidir qué empresa o no puede presentarse a la oferta". "Igual que ustedes conocemos la información pública que existe en redes sociales sobre una, la primera, que es Osventos. Esas afirmaciones no son de peso para poder apartarla del programa de licitación, ya nos gustaría poder ser más consecuentes", ha reconocido.

"No racaneen"

"No racaneen presupuestariamente en una cuestión tan sensible, fíjese si hay cosas para ahorrar en el funcionamiento de este ayuntamiento como para quitarle una psicóloga a las personas sin hogar o un servicio de cocina que les garantice un plato de cocina de calidad", ha añadido el edil de Con Málaga, Nico Sguilia.

"La gestión por manos privadas mediante un sistema de inspección, puede ser una forma más óptima de gestión pero este servicio debería tener por objetivo sacar a las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad permitiendo su desarrollo e integración", ha opinado el portavoz de Vox, Antonio Alcázar.