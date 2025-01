Cientos de personas se manifiestan en Málaga por la continuidad de Muface

En plena cuenta atrás para conocer el futuro de Muface, que llega este lunes 27 de enero cuando se cumple el plazo para que las aseguradoras decidan si concurren a la segunda licitación ofrecida por el Gobierno para continuar proporcionando asistencia sanitaria a los más de 1,5 millones de funcionarios y sus familiares, unas 300 personas se han manifestado este sábado ante la Subdelegación del Gobierno de Pedregalejo para exigir el mantenimiento de Muface.

La protesta, convocada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha desarrollado sin incidentes, aunque sí ha habido problemas cuando los mutualistas han cortado el tráfico del Paseo de Sancha, algo para lo que la movilización no tenía autorización. En el caso de Málaga, son más de 59.000 personas las que se quedarían sin sanidad privada si la licitación vuelve a quedarse desierta, como ya ocurrió con la primera, a la que ninguna de las tres aseguradoras que actualmente prestan la atención sanitaria quiso presentarse por no considerarla rentable. Por ahora, todas las miradas están puestas en Asisa, debido a que Adeslas y DKV ya rechazaron concurrir al concierto de Muface.

Parte de los manifestantes frente a la Subdelegación del Gobierno / L.O.

Huelga en febrero

Esta protesta se une a la que realizaron el pasado 11 de enero en el mismo sitio y el pasado martes ante la sede de Muface en la avenida de Andalucía. Mientras tanto, la tensión y preocupación no deja de crecer entre los mutualistas que ven cómo su cobertura sanitaria podría desaparecer en cuestión de días. Por ello, CSIF ha anunciado que convocarán una jornada de huelga en la Administración General del Estado, sector educativo y Correos "si el Gobierno y las aseguradoras no llegan a un acuerdo que garantice la continuidad y viabilidad de Muface”. Desde CSIF Málaga han confirmado que apoyan esta decisión y que, si la licitación vuelve a quedar desierta, “convocaremos a los funcionarios malagueños a una huelga en el sector público”. Así lo ha asegurado Francisco J. Domínguez, presidente de la delegación provincial, que ha recalcado que no les han dejado otra opción.

Por ese motivo, han decidido que, o se resuelve el conflicto antes del lunes, o habrá huelga. A la convocatoria, como indica Domínguez, estarían llamados todos los ámbitos con personal afectado por la crisis del mutualismo, lo que supone centros educativos públicos (incluidos profesores universitarios), centros de la Administración General del Estado (ministerios y dependencias adscritas, organismos oficiales, delegaciones de Gobierno, entre otros) y una parte del funcionariado de Correos.

En este sentido, recuerda que Muface “lleva más de 50 años funcionando perfectamente” y que el coste por usuario es más barato que en la seguridad social. Según los datos facilitados por CSIF, en 2023 el gasto medio por beneficiario fue de 1.138 euros, mientras que en el sistema público es de 1.927 euros.