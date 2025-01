«Tenemos que cambiar la percepción que el ciudadano tiene del turismo»

«Hay una campaña en contra del turismo que es alimentada por algunos partidos de forma absolutamente irresponsable», asegura Arturo Bernal, consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, que cree que el problema de la vivienda tiene su causa en la ley estatal y no en el fenómeno de los apartamentos turísticos. Defiende que se trabaja con los ayuntamientos para poner fin a la oferta ilegal e insiste que ante la posibilidad de crear tasas, la solución tiene que pasar antes por la reforma de la financiación local.

¿Qué espera Andalucía de esta edición de Fitur?

Tenemos un reto muy importante que es ser capaces de llegar a cambiar el sistema. Durante los últimos meses venimos sufriendo una campaña difícil en contra del turismo, que para mí es incomprensible, injustificada, injusta y entiendo que irresponsable, porque el turismo es una gran industria y no es fuente de los males que se le quieren achacar en términos de incomodidades, en términos de vivienda, en términos de concentración y de saturación. Creo que tiene que haber mucha más rigurosidad en análisis de las situaciones para llegar a concluir cuáles son los problemas que tenemos que resolver y a partir de ahí tomar las medidas adecuadas. Por lo tanto, yo lo que espero es que este Fitur sirva también, entre otras cosas, para hacer pedagogía entre el público, entre el ecosistema, también entre los ciudadanos andaluces, para que comprendan que esta actividad es una actividad crítica, muy importante para Andalucía.

¿En términos económicos?

Es una actividad que es capaz de generar más de 400.000 empleos directos, que es capaz de generar que una de cada cuatro familias vivan directamente del turismo, que es capaz también de traducir beneficios para otros 81 sectores de actividad que se benefician directamente y en último lugar pues podemos hablar de los turistas que nos visitan, que son una parte importante de la ecuación. Si no vienen los turistas, obviamente, pues no hay negocio. Pero de esa parte ya nos ocupamos nosotros con este proceso de promoción inteligente. ¿Y por qué es inteligente? Porque vamos a buscar al turista que más nos interesa, aquel que es más sensible, más compatible con los intereses de la población local, de la ciudadanía. Aquel que, de alguna forma, está generando los mayores rendimientos y que ayuda mucho más a nuestra idea de prosperidad para nuestra región.

¿Cómo se está logrando?

Lo estamos consiguiendo ahora, que somos capaces de hacer una gestión de la estacionalidad como nunca la hemos hecho en Andalucía. Estamos teniendo los índices de temporalidad más bajos en cuanto al empleo turístico de toda la historia. Hacía 20 años que no teníamos estos indicadores que suponen tener un 23% de tasa de temporalidad, es decir, solamente el 23% de los trabajadores que trabajan en turismo tienen un contrato temporal. Y esto es muy bueno porque le da estabilidad al negocio y con eso también se estabiliza el empleo y se produce un empleo de mayor calidad, mejor remunerado y también más estable en el tiempo. Y así el trabajador turístico no tiene que tener la tentación o la obligación en alguna ocasión de salir del sector para ir a trabajar a la industria o a la agricultura o a otros sectores industriales. No, se puede permanecer en el sector turístico y hacer carrera en el sector turístico. Yo creo que en esta materia particularmente es nuestro máximo objetivo. ¿Qué le pido a Fitur? Pues le pido que sea capaz de hacer también pedagogía en el ecosistema y que abra la mente de mucha gente a los que no hemos conseguido todavía llegar, aparte de los turistas, que sí los hemos enamorado y hemos conseguido hacerles el crush que perseguimos.

En esta edición de Fitur se ha hablado mucho de la convivencia entre turista y residente, de un turismo que el presidente Juanma Moreno ha calificado como «regenerativo».

Sí, yo creo que ha estado muy bien el presidente ahí con esa apreciación. El turismo tiene que ser regenerativo. Hay una expresión que también le escucho al presidente en alguna ocasión y es que el turismo o será sostenible o ya no será en el futuro. Y eso nos obliga a un compromiso especial, no solamente en términos de sostenibilidad económica, pero especialmente en términos de sostenibilidad medioambiental y sobre todo social. Y por eso viene lo del turismo regenerativo o el turismo de convivencia, el turismo asociado a la convivencia, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el turismo tiene que devolver o ser capaz de devolver a la sociedad todo aquello que la sociedad también le da. Si somos un destino realmente interesante, singular, que es capaz de diferenciarse de otros en el mundo, yo creo que no solamente es por nuestra estructura de recursos naturales, culturales, patrimoniales, o el sol, la playa, etc., si no lo es fundamentalmente por el valor que la sociedad, que el andaluz, que los andaluces le dan a esa relación con el producto turístico, y en eso sí que no nos gana nadie, entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay que devolverle también a la sociedad ese valor y hacerlo en cuanto en mayor cantidad mejor. Yo creo que lo estamos haciendo, estamos generando recursos y rendimientos muy importantes. Este año hemos estado cerca de los 30.000 millones de euros producidos para la región y esto coloca como primera potencia económica a la industria turística. Es la primera potencia económica de Andalucía, pero tiene que ser, digamos, percibido así por la población, por la ciudadanía, y no en términos de incomodidad o de inconveniente. Eso tenemos que resolverlo.

Bernal aboga por hacer «pedagogía» para cambiar la imagen que se tiene del turismo. | ÁLEX ZEA

¿Cómo se hace para que el ciudadano perciba en esos términos al turista y no de forma negativa?

Ciertamente, como decía al principio, hay una campaña en contra del turismo que es alimentada por algunos partidos de forma absolutamente irresponsable y tenemos que ser capaces de, quizá no cambiemos la mentalidad de estos partidos, pero sí tenemos que cambiar la percepción que los ciudadanos tienen con respecto a esto.

El problema de falta de vivienda entiendo que no ayuda a mucha gente a ver el turismo en esa línea, es inevitable relacionarlo con el incremento de viviendas turísticas.

Bueno, yo siempre lo explico en términos cuantitativos diciendo que si en el parque total de viviendas de Andalucía no más de un 4% son viviendas turísticas, no parece muy razonable pensar que ese 4% pueda tener la culpa de que no haya vivienda en alquiler para los andaluces. Ciertamente el problema de la vivienda en alquiler es que los propietarios han retirado del mercado sus propiedades. En provincias como Málaga hay 16.000 viviendas vacías y esas no se ocupan para vivienda turística, no se ocupan para nada. ¿Y por qué están sin ocupar? Porque el propietario no tiene seguridad jurídica como consecuencia de una fallida ley del derecho a la vivienda. Es un fiasco de ley, lo sabe la ministra, lo sabemos todos en las comunidades autónomas, lo sabe el ministro de Turismo, pero ella sigue erre que erre y ahora además también alentada y espoleada por la vicepresidenta del gobierno de España, la ministra de Hacienda María Jesús Montero, que también ha asumido que el problema de la vivienda es el turismo en un alarde de irresponsabilidad y de desconocimiento que dejan frío a cualquiera. No, mire, esto hay que hacerlo con mucha rigurosidad, con mucho criterio. En ningún país del mundo se les ocurre atacar a la que es la principal economía del país y yo creo que en España y especialmente en Andalucía no podemos estar al albur de estas personas que sin criterio, sin conocimiento y además con mucha temeridad y yo creo que de mala fe están utilizando esta relación para causar un daño que después será irreparable. No nos pensemos que el turismo lo va a aguantar todo. Y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de tomar medidas todos y convertir quizá este asunto en un asunto de Estado, donde no nos ataquemos, donde no se nos ataque con medidas partidistas para conseguir al final una rentabilidad electoral.

En este último año se han dado quejas y manifestaciones ciudadanas en distintos puntos de Andalucía contra el turismo, ¿cree que ese rechazo puede perjudicar a la llegada de turistas, especialmente del mercado nacional?

Desde el punto y hora en que atacamos al turismo y estamos eliminando una capacidad de oferta alojativa. No nos olvidemos que la vivienda de uso turístico reglada y que está inscrita en el registro de Andalucía es una oferta legal y obviamente que tiene que cumplir con una serie de condiciones y para eso está la inspección y está el control que hacemos desde la Consejería, pero cuando resolvemos contra la vivienda turística nos referimos a la vivienda turística ilegal y querer aparejar toda la vivienda turística con vivienda turística ilegal es un error y además es pues es una falsedad. Creo que debemos ser rigurosos y efectivamente nuestro trabajo está ahí, por eso estamos trabajando con los ayuntamientos, con convenios que tratan de apoyar sus medidas y las nuestras, de trabajar conjuntamente para una mejor ordenación y control del alojamiento en general, especialmente el de la de la vivienda turística ilegal.

¿Está en esa línea el decreto que anunció el presidente en el debate sobre el estado de la comunidad?

Sí, sí y ya de hecho tenemos convenios firmados con las principales capitales, donde fruto de esos convenios estamos ya desinscribiendo más de 1.500 viviendas en Málaga, cerca de 800 en Sevilla, cerca de 400 en Cádiz. Ciertamente, había que trabajar en la valoración y en la inspección de esas unidades. Pero eso no significa que toda la oferta alojativa sea ilegal o que por extensión sea ilegal la oferta alojativa de los hoteles, de los campings o de las pensiones y de los apartamentos turísticos. Todo esto no se puede abordar de esa forma y hay que ser mucho más rigurosos. Yo por tanto pido respeto para una industria que, como digo, da trabajo a muchísimas personas, ha sido nuestra principal y sigue siendo nuestra principal actividad económica en Andalucía y tenemos que abordarlo desde el respeto, la consideración y la rigurosidad.

¿Se sigue trabajando con la FAMP en el observatorio para ver qué medidas se pueden tomar para mejorar la situación?

Sí, con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias tenemos reuniones permanentes con su presidente y con su equipo, pero también con la Confederación de Empresarios de Andalucía, nos reunimos en el observatorio turístico precisamente para ese fin, para estudiar cuáles eran los elementos problemáticos que se generaban como consecuencia de la actividad turística, y a partir de ahí tomar decisiones, incluso más allá, porque la sostenibilidad del turismo depende también de otros factores. Entonces tratamos con rigurosidad de evaluar cuáles son esos elementos incidentales y a partir de ahí buscar soluciones. Y uno de esos elementos que nos hemos encontrado es la financiación. Y la financiación hay que resolverla a través de los vehículos correctos. Si tenemos un problema de financiación estructural en Andalucía para las entidades locales, habrá que resolverlo a través de un nuevo modelo de financiación local, que también incluye la posibilidad, si así se estima, de establecer impuestos. Para poder establecer un tributo, un impuesto al turismo, hay que hacerlo dentro de esa normativa. Y antes hay que ver que efectivamente esa sea la solución. Yo pienso que tenemos todavía margen de mejora y que el Estado debiera repartir mucho mejor la participación en los impuestos del Estado. Si recibimos más turismo, el turismo genera a su vez más impuestos indirectos. La mitad del IVA se reparte a la comunidad autónoma y la mitad del IVA se la queda al gobierno de España para repartirla a través de la participación en los impuestos del Estado, a través de fórmulas que son muy antiguas. Por eso digo que hay que reformar el sistema de financiación local.

¿De qué manera?

Hay que establecer otros criterios, no la población de derechos, sino la población real, la población que está disfrutando de los servicios públicos que ofrecen los ayuntamientos. Yo, cualquier ocurrencia o cualquier opinión que haya en las administraciones, tanto locales como autonómicas, incluso de la del Estado y las provinciales, en cuanto a que se debe establecer una tasa al turismo, a mí me parece muy bien, cada uno es libre de opinar lo que le parezca, pero los vehículos que el sistema tributario español establece en esa materia son los que le digo, reforma de la financiación local y modificación de la ley de haciendas locales para introducir en su caso, que no estoy diciendo que esa sea mi pretensión, sino la que salga del observatorio, introducir en su caso una nueva figura tributaria, que sea la que sea. No tiene que ser, por supuesto, un impuesto al turismo, puede ser un impuesto a la leche o a la carne o a cualquier otra cosa. Esa es la fórmula, ese es el vehículo.

