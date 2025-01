La avispa asiática asfixia a la apicultura malagueña: "He perdido todas mis colmenas"

La apicultura en Málaga enfrenta uno de sus mayores desafíos debido a la invasión de la vespa orientalis, un avispón asiático una especie de avispón asiático que está poniendo en jaque la apicultura local y amenazando los ecosistemas naturales.

Los avistamientos de avispas asiáticas en la capital y el interior de la provincia no solo han crecido un 30%, sino que los expertos alertan que "la previsión es que siga empeorando".

Este insecto, conocido por su agresividad y voracidad, está diezmando las colmenas y afectando gravemente la producción de miel, así como el equilibrio de los polinizadores esenciales para la biodiversidad de la región.

Hay apicultores de la Costa que han perdido todas sus colmenas. / La Opinión

Los apicultores malagueños alertan sobre las graves consecuencias de su expansión y demandan soluciones urgentes a las administraciones públicas.

Cristóbal, apicultor de Málaga, describe la situación como una lucha constante: "En los últimos tres años, los apicultores andaluces venimos sufriendo un grave ataque por parte de la vespa orientalis, pasando de tener 80 colmenas por apiario a 50 en cuestión de semanas. Esto afecta negativamente la producción de miel, ya que los meses en los que dicho avispón ataca a las abejas suelen coincidir con la época de cosecha (junio-septiembre)".

«No hay manera de practicar apicultura en la Costa del Sol», afirman con resignación

En su caso, ha logrado contener las pérdidas con esfuerzo diario, pero reconoce que otros compañeros han visto diezmadas hasta el 50% de sus colmenas. La búsqueda de soluciones ha llevado a los apicultores a innovar. Según Bernal el método más efectivo hasta ahora ha sido el uso de trampas con larvicidas: "Tanto yo como la mayoría de los apicultores hemos probado mil tipos de inventos para dar con el atrayente perfecto, pero pocos han dado frutos",

Ana, apicultora de Mijas, ha vivido en primera persona la devastación de esta especie invasora:''En mi caso he perdido todas mis colmenas. Estas avispas anidaron en las cajas de las colmenas. Ya van dos años que llevo hablando con medio ambiente, ayuntamientos y nadie se preocupa por esto. Realicé una recogida de firmas en change.org con más de 76.000 firmantes, pero no he obtenido respuesta".

La invasión no solo afecta a las abejas, sino también a otros polinizadores y la seguridad en la región: "No hay manera de practicar apicultura en la Costa del Sol. Los nidos están bajo tierra, puedes pisar y que te piquen. Una chica incluso sufrió el ataque a su perro. Este último verano apenas se han visto abejas, que son su alimento principal, al igual que mariposas, polillas y otros polinizadores autóctonos", indica Ana.

La avispa asiática ataca a las abejas y sus colmenas. / La Opinión

La desaparición de las abejas y otros polinizadores no solo afecta a la producción de miel, sino que tiene un efecto dominó en la agricultura y el medio ambiente. Sin polinización, cultivos como los cítricos, los almendros y otros frutales se ven comprometidos, lo que podría traducirse en una crisis alimentaria a largo plazo.

Llamado a las administraciones públicas

Los apicultores exigen apoyo urgente para frenar la expansión de la vespa orientalis. Entre sus principales demandas piden suavizar "las sanciones de cara a las inspecciones, ya que si no cumples con el número de colmenas adscritas a la explotación, nos jugamos alguna que otra sanción'', apunta Cristóbal.

Y añade: ''Le pedimos a la administración que se invierta dinero en investigación para frenar la expansión de la vespa orientalis''.

La situación sigue siendo crítica y, sin medidas inmediatas, los apicultores temen por el futuro de su actividad y el impacto en la biodiversidad malagueña: "Veo muy lejos aún que Málaga se quede sin miel, ya que por el momento la vespa orientalis no ha llegado a todas las zonas. Aunque esto dependerá de la presión y lucha que hagamos los propios apicultores para proteger nuestras colmenas", concluye Cristóbal.