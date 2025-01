El PSOE critican la "suciedad" del barrio de La Luz

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, ha denunciado este domingo que "tan solo hay que pasear" por las calles de La Luz "para ver que la suciedad que acumula esta barriada, igual que todas aquellas que quedan lejos de calle Larios y del despacho del alcalde, es por no limpiar ni baldear sus calles con frecuencia. Lo que tiene que hacer la señora Porras es dejar de insultar a los vecinos y ponerse a trabajar por nuestra ciudad".

La Luz es uno de los barrios más poblados de Málaga, con un censo aproximado de 25.000 habitantes en su entorno, y sus vecinos, afean desde el PSOE en un comunicado, están "hartos del abandono que sufren". Según Pérez, "esto es lo que sucede cuando hay un alcalde y un equipo de Gobierno que viven en una burbuja ajena a la realidad de la ciudad y que solo miran por calle Larios".

Por ello, ha pedido que "dejen de darle la espalda a los malagueños, que los escuchen y que salgan del despacho" para conocer los problemas que se viven a diario en los barrios, porque "el Ayuntamiento tiene que limpiar y lo que no se puede hacer es culpar a los vecinos de la falta de atención del Partido Popular".

Begoña Medina, viceportavoz y responsable del distrito Carretera de Cádiz en el grupo socialista, ha insistido en que "si hay suciedad en estas barriadas es porque el equipo de Gobierno no destina los recursos necesarios" a Limasam, la empresa municipal de limpieza.

"Hace falta más personal para poder llegar a cada rincón de la ciudad, baldeos semanales, una mejora de los vehículos y de la maquinaria que se ha quedado obsoleta y, sobre todo, hace falta una planificación que cubra las necesidades de todos los barrios. Pero para ello hay que tener voluntad, que el Partido Popular no la tiene. Lo que están haciendo los vecinos es reclamar su derecho a tener unos barrios dignos y no en el estado lamentable de abandono en el que se encuentran", ha añadido.

Desde el PSOE se señala que la Asociación de Vecinos de La Luz ha mostrado su descontento a través de las palabras de su presidente, Juan Cortés. "Teresa Porras no tiene derecho a tratar a los vecinos de puercos. Aquí lo que queremos es la misma limpieza que en otros barrios. Los vecinos de La Luz no son puercos, señora Porras, el puerco es el Ayuntamiento que no nos barre, que no nos cuida las calles, que no nos cuida los jardines, que no nos cuida los árboles. Ellos son los culpables de toda la mierda que hay en el barrio", ha defendido el líder de la asociación.

Remodelación de la plaza de entrada a Dos Hermanas

Por otro lado, los socialistas han pedido la remodelación de la plaza que da entrada a la barriada de Dos Hermanas, ubicada en el número 34 de la avenida de Europa, para "garantizar" la seguridad de sus vecinos. "Nos encontramos con una plaza insegura, con una gran cantidad de baches y desniveles que provocan tropiezos de los niños y de las personas mayores. Por no hablar de la suciedad y del deterioro de sus calles, que ofrecen una imagen lamentable de nuestros barrios provocada por la desidia del Partido Popular", ha denunciado Begoña Medina.

La formación ha apuntado que la socialista "dará voz a las quejas y demandas vecinales" en el próximo Consejo del Distrito Carretera de Cádiz. En palabras de la viceportavoz, "la gestión de Paco de la Torre no hace más que aumentar la desigualdad entre los barrios, buscando únicamente el negocio y la especulación. Los vecinos de Dos Hermanas merecen un trato mejor y así vamos a reivindicarlo. Solo hay que pasear por sus calles para observar la falta de limpieza y de mantenimiento, donde además destacan unos árboles que hace mucho que dejaron de ser verdes, están secos y enfermos".

Natalia Lara, vecina de la barriada ha destacado "el gran problema de ratas" que sufren en sus calles y también en los edificios. "La falta de limpieza por parte del Ayuntamiento está provocando que cada vez haya más ratas en este entorno, ya incluso las hemos visto campar a sus anchas en la segunda planta del bloque, es horroroso", ha explicado, además de pedir "medidas de seguridad en la plaza que eviten que los más pequeños se acerquen a la carretera cuando salen a la calle a jugar y que impidan la entrada de vehículos en el acerado".