The Malagueñer: la esencia de Málaga representada en una lámina

Pilar Orellana, Terelo Pérez y Carlos León son los tres artistas malagueños que se han unido para capturar la esencia de la ciudad en The Malagueñer, un proyecto que busca recuperar la cultura de Málaga mediante láminas inspiradas en la revista The New Yorker. "Queremos celebrar lo nuestro, lo que hace que Málaga sea Málaga". Los tres coinciden en que debido a muchos factores, entre ellos el turismo, las ciudades están perdiendo su identidad y esa es precisamente la motivación de esta iniciativa.

El proyecto nace en 2020. Ya existían estas réplicas a la revista inspiradas en ciudades de todo el mundo, en Andalucía también: The Granadaner, The Sevillaner, ... Pilar Orellana quería que Málaga también tuviese una, pero no contaba con el tiempo ni las "manos" suficientes. Fue a través de otra ilustradora, Isa Nieto, que se puso en contacto con Terelo Pérez y días después, Carlos León se unió a ellas. Tras muchas puestas en común e ideas desechadas, el 19 de junio de 2024 se publica la primera lámina creada por Terelo Pérez.

En The Malagueñer hay espacio para todos. Los creadores saben que están rodeados de compañeros con los que comparten, no solo el amor por su ciudad, sino también un talento que dar a conocer. Por ello las láminas son producto de la colaboración con artistas malagueños que se van uniendo al proyecto de forma completamente desinteresada. "Nosotros le damos total libertad al artista, que se divierta". La idea es que la lámina final recoja el estilo propio de cada uno y sea "auténtica". Aunque también están alerta de cosas "obvias" para no repetir ideas o caer en temas que puedan excluir a una parte de la sociedad malagueña.

The Malagueñer y Bun and Coffee

La cafetería Bun and Coffee, situada en pleno centro de Málaga, será el primer punto físico permanente de venta de The Malagueñer a partir del 25 de enero. La idea de llevar las láminas más allá de una pantalla de móvil surgió a raíz de las peticiones de los propios malagueños. Querían tener las ilustraciones colgadas en las paredes de sus casas. Los artistas coinciden en que Bun and Coffee tiene una sensibilidad muy especial por la cultura y el arte. Les atrajo la afinidad que compartían ambos trabajos siendo tan distintos. "Son gente de Málaga, jóvenes, ... su filosofía casa muy bien con la nuestra". La artesanía, la preparación sumamente cuidada y detallista y el espíritu creativo de la cafetería hizo que fuese el lugar perfecto para conectar con la ciudad y su gente de una forma que no fuese digital. Y con los visitantes, porque una lámina de The Malagueñer puede ser un souvenir muy especial.

Algunas de las láminas realizadas por el colectivo The Malagueñer / Gregorio Marrero

En The Malagueñer tuvieron claro desde el principio que no podía ser un producto cualquiera. Debía ser algo "muy mimado" para que perdurarse en el tiempo. Eligieron Estudio 4.11, una imprenta local de Málaga, para producir las láminas. "Esta parte del proceso siempre la hacemos nosotros porque es algo que queremos ciudar mucho". Utilizan para ello un papel de calidad y una técnica de impresión con tintas muy específicas.

Ahoran miran al futuro para buscar nuevas oportunidades y formas de crecer. Planean hacer una exposición en el Ateneo de Málaga a final de año donde tendrán una publicación impresa con una selección de todas las portadas que se creen. También buscan la forma de participar en los distintos festivales de la ciudad. "Queremos hacer piña con Málaga".