El alcalde aboga por buscar "nuevas centralidades" para aliviar la saturación "en ciertos momentos" del Centro

El debate abierto, desde hace un tiempo, sobre la saturación turística del centro de Málaga está arrojando nuevas dimensiones. Más allá de las reivindicaciones de colectivos ciudadanos o de las críticas de los grupos políticos de la oposición, el propio Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad ha empezado a activar iniciativas encaminadas a atenuar esa realidad. Vale, como ejemplo, el concurso público para el Plan de Comunicación 'Rutas Alternativas', con la idea de ofrecer nuevos espacios que ayuden a redistribuir la afluencia turística a otras calles y zonas. Incluso, el propio alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha admitido este lunes -a la vez que relativizaba la contundencia con la que fue formulada la reciente convocatoria de la citada iniativa- que la saturación turística en las arterias más céntricas se da "en ciertos momentos". "Respecto a la palabra saturación hay que precisar que es en ciertos momentos. No es un tema permanente, hay ciertos momentos a lo largo de ciertos días", afirmó De la Torre a la vez que abogaba por una búsqueda de "nuevas centralidades" y "un espacio más amplio" en la que, según recalcó, ya se viene trabajando desde antes.

De la Torre defendió que la búsqueda de atractivos turísticos en otras zonas de la ciudad es algo que se viene persiguiendo desde hace años y, no obstante, sostuvo que "es bueno que haya ese espacio más amplio" para "seguir mejorando el turismo de calidad". Y, de hecho, insistió en emplear el término 'calidad' para rebatir las justificaciones del citado concurso público en las que se señalaba que "el turismo masivo puede llevar a la proliferación de establecimientos gastronómicos de baja calidad" y "puede causar la expulsión de negocios autóctonos y de valor añadido". "No fue muy feliz esa expresión, no conozco ninguno en Málaga, todos tienen calidad, quizás no fue muy feliz esa expresión por parte del técnico redactor", dijo con ánimo de rectificar y con el convencimiento de que "el nivel de Málaga no está mal en todos los planos, hotelero y de gastronomía". "Todo lo que sea aumentar esa calidad, no está mal, y es bueno que haya ese espacio más amplio", afirmó.

A su vez, De la Torre se alineó con la puesta en valor de otros atractivos turísticos menos conocidos como la ornitología, la riqueza botánica o los lagares de los Montes de Málaga: "Tenemos otros elementos que vale la pena ver, lo que queremos justamente en ese concurso es que salgan rutas que permitan plantear estas alternativas que descentralicen, creen más recorrido y distribuyan la población turística".

Iniciativas anteriores

Durante su reflexión, el alcalde se refirió a otras iniciativas anteriores que ya han buscado "nuevos espacios en una ciudad que tiene un patrimonio muy centralizado en la Alcazaba, Gibralfaro, la Catedral y algunas iglesias".

"Es evidente que una ciudad que aspira a tener más vida económica y una oferta cultural potente para los propios ciudadanos -porque el Auditorio es un proyecto más pensado para los ciudadanos que para los turistas- tiene que buscar ese espacio más amplio y otras centralidades", añadió.

A este respecto, el alcalde reiteró que fruto de "esa preocupacion por tener más espacios" surgieron los museos en Tabacalera o "la apuesta por el Auditorio en la plataforma de San Andrés del Puerto". "Es lo mismo, es crear espacios, y más proyectos que hay en esa línea y con los que se viene ya trabajando en algo tan práctico como ir creando esas centralidades, como la actuación en el Acueducto de San Telmo y el Arroyo Quintana, en la margen izquierda del Guadalhorce en la zona de Ciudad Jardín, que también ha sido para crear elementos que valga la pena ver; ya se ha demostrado con la apuesta por los museos que estamos tratando de ir creciendo en ese sentido -no tanto como Madrid o Barcelona que tienen unos espacios más amplios- y podemos ir creando un escenario más rico y más complejo, que ocupe más espacio territorial", enfatizó.

Y ahí no se quedó. De hecho, durante su intervención llegó a remontarse casi 20 años en el tiempo y enmarcó entre las "actuaciones en esa línea" un "tema ya histórico", se trasladó a "cuando desde el Ayuntamiento de Málaga se pidió que en el convento de La Trinidad hubiese un Museo Arqueológico y La Aduana fuera solo Museo de Bellas Artes".

"Lo propuse para tener más potencia desde el punto de vista del contenido de ambos museos y también justo para pasar al otro lado del río y crear elementos de atracción turística y de dinamización, nuevas centralidades en la propia ciudad. Pero no pudo ser, no lo vieron a nivel de la Junta de Andalucía y de Madrid, no fue acogido adecuadamente por quienes podían haberlo acogido", afirmó De la Torre.

Críticas de la oposición

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, ha recriminado al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que “su modelo de ciudad, insostenible y fracasado, está poniendo en riesgo la identidad del centro de la ciudad”, porque “está saturado por el turismo, como ha reconocido oficialmente el propio Consistorio con un informe publicado por el área de Turismo". A juicio de Pérez, esta situación es “insostenible” y “mientras De la Torre prioriza la llegada de un turismo de masas, se obliga a miles de malagueños a hacer la maleta porque la consecuencia directa es que los precios se ponen por las nubes tanto en alquiler como en compra”.

El portavoz del PSOE denunció que De la Torre ha convertido el centro de Málaga en “un mero escaparate, expulsando a los vecinos y alejando a los malagueños de su propia ciudad y pisoteando nuestra ciudad”. "El propio Ayuntamiento, al hablar de saturación turística, confirma lo que llevamos años denunciando. Es un modelo que prioriza el turismo masivo sin un equilibrio que beneficie también a los residentes”, agregó.

Por su parte, la portavoz de la confluencia Con Málaga y dirigente de IU, Toni Morillas, consideró que “la estrategia del PP es seguir extendiendo la turistificación por los barrios de Málaga”.

“Es sorprendente y no deja de ser llamativo que el alcalde y el PP ahora reconozcan que el Centro está saturado turísticamente, cuando cada vez que desde nuestro grupo hemos advertido de esta saturación turística, nos han acusado de turismofobia. Pero aún es más sorprendente que la estrategia del equipo de gobierno frente a esa saturación turística del Centro consista, básicamente, en seguir expandiendo la turistificación a los barrios de la ciudad, sin poner sobre la mesa ni una sola medida para combatir los efectos que la turistificación está teniendo en la transformación de los barrios”, sentenció Morillas.