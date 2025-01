Ya pasó 2024, año bisiesto que respondió al dicho «Año bisiesto, año siniestro». El 29 es un día que se agrega a los 28 de febrero. El día 29 de febrero es, teóricamente, uno más. El único problema o duda radica en los nacidos precisamente ese día que tienen que decidir cuándo celebrar el cumpleaños. Hay dos opciones, o el 28, que lo adelanta, o el 1 de marzo, un día después de haber nacido. Tengo un amigo que resolvió la duda cumpliendo años cada cuatro. En 2024 cumplió, quizá 70, y festejará los 74 en 2028, o sea, que solo lo celebra cada cuatro años.

Los nacidos el 29 de febrero ven minimizado el dilema respecto a los nombres, porque en el Santoral solo hay ese día un santo, san Dositeo, un nombre no corriente pero que en España hay más de uno al que sus padres, por las razones que fueran, bautizaron a sus descendientes con ese nombre de pila.

San Dositeo, fue paje de la corte de Constantinopla, se hizo monje en un monasterio de Gaza (Palestina), donde vivió bajo la dirección de san Doroteo y falleció en el mismo lugar. Tal vez los Dositeos que hay en España nacieron un 29 de febrero, y como la costumbre de darle el nombre del santo del día está muy arraigada en la provincia de Burgos, no tuvieron otra opción.

Para completar, la información he investigado sobre los españoles que eligieron - sus padres, supongo - el nombre de Dositeo para su identificación. No hay muchos españoles que llevan ese nombre, pero en uno de los trescientos y pico de municipios que hay en la provincia de Burgos, que tiene 501 habitantes, su alcalde se llama Dositeo. Habría que preguntarle qué día festeja su onomástica, el 28 de febrero o el 1 de marzo. Pero me ha parecido excesivo llamarle por teléfono para preguntárselo.

No creo que exista una razón para considerar nefasto, siniestro, malo, tremebundo, temible, perverso… y todos los adjetivos sinónimos al año bisiesto, aunque 2024 (bisiesto) haya acumulado tal cantidad de hecatombes que se hace acreedor a cualquiera de los adjetivos reseñados.

Suman tantas las catástrofes, que enumerarlas todas acapararía gran parte del espacio del que dispongo para cada una de las colaboraciones. Cito algunas: la guerra no declarada de Rusia a Ucrania (empezó antes de 2024), la guerra tampoco declarada de Israel contra Palestina, extendida a Líbano, Irán, Yemen, Siria…; las inundaciones por lluvias y otros fenómenos atmosféricos que causaron cuantiosos daños en Alemania, Francia, Inglaterra y otros países, la DANA de Valencia con alcance a otras provincias españolas, incluyendo varios pueblos de Málaga, incendios forestales en California, nevadas en Islandia, naufragios en las islas Filipinas, tifones, ciclones, borrascas, huracanes, tornados, calores y fríos, terremotos, volcanes en erupción… y lo que no se publica en nuestros medios de comunicación y que nos retrotraen a la época de El Caso, aquella publicación semanal que tuvo gran auge en la España de los años 40 y siguientes, y que solo narraba, con pelos y señales, todos los sucesos sangrientos que acaecían en el país.

Coches destrozados tras el paso de la DANA del 30 octubre en Álora / Álex Zea

Se decía que era la lectura preferida por las porteras. Hoy no se publica El Caso, pero los informativos de las televisiones públicas y privadas abren el sumario con ese tipo de noticias. Vamos, para no ver ni oír las violencias, secuestros, asesinatos de parejas (no sentimentales sino de criminales), muertes en accidentes de tráfico, locos estadounidenses que con una metralleta matan a niños en un colegio… dejando de lado los improperios diarios de los políticos en el Parlamento, el Senado y donde encarte.

Para algunos, entre esas ‘catástrofes’, vivimos a diario en España la invasión de magrebíes, subsaharianos y otras procedencias que huyen de sus países en busca de una mejor vida. ¿Achacar todo al año bisiesto? Estamos en los inicios de 2025 y la situación continua. No son secuelas del maldito 2024; es que en el planeta donde residimos somos así de… el adjetivo adecuado que cada uno lo elija. Un poco, o un mucho, bestias sí que somos.

Todo lo malo

Como hay «gente pa tó», como le dijo el torero Rafael El Gallo al filósofo don José Ortega y Gasset, hay personas que se han dedicado a buscar malas noticias ocurridas en años bisiestos; hay que distinguir entre lo sucedido el día 29 y los 365 restantes.

En años bisiestos se hundió el Titanic, fue asesinado Robert Kennedy, murieron William Shakespeare, Miguel de Cervantes y el rey Luis de Baviera… Se dice que los matrimonios contraídos en año bisiesto están condenados al fracaso, el Covid-19 se extendió por el mundo un año bisiesto… y de todo lo malo que sucede esos fatídicos años se culpa no del día 29 sino a todo el año.

Un día cualquiera

La maldad o bondad de cada año bisiesto o no bisiesto depende de cualquiera de nosotros. Es como ‘el martes 13’ en España, ‘el viernes 13’ en Estados Unidos… Basta con buscar un año no bisiesto y enumerar las catástrofes naturales o provocadas por la mano humana que se sucedieron en los doce meses.

He hecho la prueba y me he convencido de que no hay una gran diferencia entre un bisiesto y un no bisiesto: las guerras, los atentados, los terremotos, las hambrunas, las epidemias… son los mismos en localizaciones diferentes.

Los trabajadores, víctimas del bisiesto

Como trabajador por cuenta ajena durante muchos años, hasta mi jubilación en 1992, me siento engañado por los tres medios en los que desempeñé mi vida laboral; bueno, yo y los millones de trabajadores españoles, y no me atrevo a decir extranjeros también, porque se me han birlado en las nóminas del mes de febrero de los años bisiestos la jornada del 29 de febrero.

El día 29 de febrero hemos trabajado, salvo que haya caído en domingo, sin cobrar, porque en la nómina de febrero no iba un día más trabajado, un día sin paga, sin el emolumento correspondiente.

Los sindicatos, que están preocupados por los trabajadores por cuenta ajena, para que se les abonen el salario mínimo y los acuerdos aprobados en convenios colectivos, el alta en la Seguridad Social, las horas extras, los descansos, los días de asuntos propios, vestuario, horarios, la ‘hora del bocadillo’ y, en fin, la revisión anual de los salarios de acuerdo con el alza del coste de la vida y los acuerdos del Gobierno de turno…, sin embargo no tengo noticia alguna de que un sindicato haya reclamado, con amenaza de huelga, el salario del 29 de febrero al que tienen derecho los trabajadores, porque en la nómina mensual se entiende que febrero tiene 28 días. Si cada cuatro años hay un día más, pues hay que pagarlo, digo yo, que no soy sindicalista, aunque trabajé varios años en la antigua Organización Sindical.

Me he entretenido mentalmente en calcular la cantidad de ‘días regalados’ entre 1949 y 1992, que fueron los años que fui trabajador en activo. Han sido muchas horas de los años bisiestos que me adeudan la citada Organización Sindical, La Editorial Católica (empresa del periódico Ideal de Granada) y Radio Nacional de España, emolumentos que han prescrito, por supuesto, y además, uno de ellos ya no existe, otro desapareció como empresa y no creo que Radio Nacional (o RTVE) esté por la labor. Ahora está preocupada por el alza de un programa de Antena 3 - El Hormiguero - y trata de emularlo con otro parecido.

Pensándolo mejor: no merece la pena porque con los sueldos de entonces en pesetas, el tiempo transcurrido, el euro y el alza del coste de la vida, la posible de indemnización no daría mucho de sí, quizá para comprarme un pirulí de La Habana.

Si un sindicalista toma la idea como propia, tiene cuatro años por delante para reivindicar ese día de trabajo que no se cobra. Ya estoy viendo las pancartas callejeras con la reclamación ‘¡Queremos cobrar el 29 de febrero!’, exigencia y eco que llegaría a oídos de la ministra de Trabajo… o ministro. A mis amigos empresarios no les hará gracia la idea. Perdón.