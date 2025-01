“No podemos permitir perder ni un solo médico”

El pasado 13 de enero, el doctor Pedro J. Navarro (67 años) fue reelegido como presidente del Colegio de Médicos de Málaga. El pediatra malagueño, natural de Ojén, vuelve a ponerse al frente de la institución con el objetivo de acabar con los proyectos iniciados y seguir luchando por dignificar la profesión médica, así como por conseguir mejores condiciones laborales para los facultativos de la provincia que se enfrentan a una etapa complicada, marcada por las listas de espera, la falta de profesionales y la necesidad de “darle una vuelta” a la Atención Primaria para que vuelva a ser una opción atractiva. En su caso, asegura que ha sido muy feliz ejerciendo como pediatra, una especialidad que, según el doctor Navarro, “más que elegirla yo, la pediatría me eligió a mí”.

Renueva candidatura tras unas elecciones inusuales convocadas para cumplir con una sentencia judicial, ¿qué le animó a presentarse otra vez?

Lo que me animó en realidad son los proyectos que teníamos inacabados y que muchos de los colegiados han sido partícipes y protagonistas de los mismos, y eran los que me animaban a volver a presentarme y culminar los proyectos que, como le decía, estaban ahí iniciados. Y, además, mi idea siempre ha sido que lo ideal son dos mandatos. Dos mandatos es donde verdaderamente se pueden ejecutar todas las ideas que tienes tú de Colegio y a dejarle tiempo a otros compañeros para que puedan tener la oportunidad de trabajar por el Colegio.

Ahora ya tiene una nueva Junta Directiva y otros cuatro años de mandato por delante, ¿por dónde va a empezar?

Bueno, pues lo primero es la Junta, que es una Junta muy equilibrada y muy buena, donde están representados todos los hospitales, mucha Atención Primaria y también he intentado que estuviese representado todo el abanico de especialidades y de formas de trabajar la medicina en Málaga. Y, por supuesto, la feminización de la Junta. Actualmente, en el Colegio de los casi 10.600 colegiados que tenemos, hay más médicas que médicos, con lo cual he querido que la representación sea casi superior en la Junta. Y eso es lo prioritario. Y trabajar, en primer lugar, en la dignificación de la profesión médica, que el médico tenga en la sociedad el papel que verdaderamente le corresponde por su responsabilidad, por su trabajo y por sus años de estudio. Y también algo muy importante es que, tanto la sociedad como el mismo médico, valore la institución del Colegio de Médicos y fortalecer aún mucho más los lazos entre los médicos y la sociedad. Que la sociedad, en general, vea la institución del Colegio Médico como una institución seria, con rigor y que puedan recurrir a ella ante cualquier problema sanitario.

Lleva cuatro décadas ejerciendo la medicina aquí en Málaga, ¿diría que la sanidad malagueña se encuentra en su peor momento?

En la sanidad malagueña tenemos que discernir que, a nivel de recursos humanos, es una sanidad de Champions. Es decir, los médicos que trabajan en Málaga son médicos de una excelencia humana y profesional de máximo nivel, tanto en la pública como en la privada. Lo que ocurre es que ha habido muchos años (pero no ahora en estos últimos años, sino en décadas), que no se ha invertido absolutamente, o muy poco, en sanidad. Entonces de esas mermas ahora tenemos los resultados. No hay los hospitales suficientes, no hay médicos suficientes. Entonces esto se está viendo ahora con los grandes problemas que nos estamos enfrentando, como son las listas de espera, la falta de médicos, que hace que no se puedan sustituir las vacaciones, cuando un médico se pone enfermo, o, a veces, las jubilaciones porque no hay recambio de esa especialidad para hacerlo. Que eso no es un problema autonómico, sino un problema nacional del Ministerio de Sanidad, que ha debido de prever los médicos que faltan para que las plazas MIR se adaptaran a los médicos que van a faltar. Esto se ha ido haciendo pues no de una forma coherente y, actualmente, tenemos esta cantidad de problemas. Y en Málaga, evidentemente, lo estamos viendo porque, además de todos estos problemas que son nacionales, también hay un problema puramente idiosincrásico de Málaga, que es una ciudad totalmente idílica para vivir. La población ha aumentado muchísimo y los recursos, tanto de infraestructura sanitaria como de recursos humanos de médicos, no han aumentado en esa proporción. Entonces Málaga ese es el problema que tiene, que ha aumentado mucho la población, que también está más envejecida, con lo cual todos esos problemas de listas de espera están aumentando y tenemos que empezar a solucionarlo. Es uno de los problemas con los que nos enfrentamos en el Colegio y es mi buque insignia también: las listas de espera y aumentar los recursos sanitarios para Málaga.

En el Colegio siempre hemos sido muy reivindicativos, pero siempre aportando soluciones

¿Van a reclamar durante este mandato más recursos a la Administración?

Sí, sí, eso está claro. Tanto en mi mandato anterior como en el actual, nosotros somos muy reivindicativos con lo de que el médico tiene que ejercer su profesión, como le digo, con la máxima dignidad. Y eso es que tenga unas condiciones de trabajo dignas. No solamente me refiero a salarial, sino dignas de que un médico de familia tenga una lista de pacientes acorde para que pueda trabajar de una forma tranquila y adaptado a su preparación, no puede ver 50 o 70 pacientes. Entonces tenemos que luchar para eso. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, si faltan médicos, hay que crear médicos y, por supuesto, también hay que fidelizar esos médicos, porque de nada vale que creemos aquí médicos y, después, las condiciones laborales que les ofrecemos no sean las adecuadas, tanto en los contratos como en los salarios, y ese médico pues se vaya a otra comunidad autónoma o a otro país. Son muchos factores que tenemos que, más que criticar, reivindicar y crear soluciones. Nosotros en el Colegio siempre hemos sido muy reivindicativos, pero siempre aportando soluciones.

La falta de profesionales, como menciona, es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta ahora mismo el sistema sanitario, ¿la solución pasa entonces por crear más plazas MIR?

Claro, adecuar las plazas MIR, porque no faltan médicos, lo que faltan son especialistas. De nada vale que abramos más universidades y la lista de admitidos médicos sea mayor, si después no podemos formarlos. Tenemos que hacer un estudio muy exhaustivo de los médicos que faltan por especialidades. Faltan pediatras, faltan ginecólogos, faltan anestesistas. Entonces la oferta de los MIR tiene que ser adecuada a eso y siempre ir por delante. Ver la ratio de la demografía médica y los que nos vamos a jubilar qué especialidades tenemos. Después, por supuesto, fidelizar para que de una población a otra no se vayan. Que no sea esto como si fuese un equipo o una liga, fichando médicos de un lado a otro. Pero para eso tenemos que tener una equiparación salarial, que no haya diferencia entre Madrid y Andalucía o, incluso, entre distintas provincias andaluzas. Todo esto son situaciones que hay que intentar solucionar lo más rápidamente posible porque, si no, cada día tendremos menos médicos. Pero no porque no salen médicos de la facultad, sino porque se van a otra provincia o, incluso, al extranjero. Esto no nos lo podemos permitir, no podemos permitir perder ni un solo médico.

Tenemos que hacer un estudio muy exhaustivo de los médicos que faltan por especialidades

¿Podemos decir que Málaga está sufriendo una fuga de talento médico?

Sí, se ha perdido bastante. Y, después, algo estoy viendo en los últimos meses muy significativo es que Málaga era una ciudad muy demandada para la formación, porque tiene, como le he dicho, médicos de primer nivel. Entonces, como cualquiera, un recién acabado, cuando va a hacer la residencia, lo primero que hace es preguntar a los compañeros residentes que ya llevan uno o dos años qué tal es el servicio. Entonces, imagínese, le dicen que el servicio es una maravilla, que te forman muy bien y que hay un buen ambiente, pero que Málaga es carísima. No encuentro vivienda y me he tenido que ir a un piso compartido al extrarradio... eso ya resta el atractivo de Málaga. Pues ese es otro problema que tendremos que solucionar. A los residentes habrá que ayudarlos de alguna forma con el tema de la vivienda. También cuando ese residente acabe, estamos en las mismas. Si acaba y quiere casarse y la vivienda está por las nubes, pues también será un problema a la hora de que no se vaya. Quiero decir que nos parece que la vivienda solamente afecta a un núcleo de población, pero también al tema sanitario puede afectar y nos estamos dando cuenta ahora.

¿Son insuficientes los salarios de los médicos de Málaga?

Muy insuficientes. En la pública no están adecuados a su responsabilidad ni a sus competencias, y hay diferencias en comparación con otras provincias y, por supuesto, el extranjero. Y en la privada las compañías no tienen los baremos adecuados ni actualizados. La sociedad siempre ha pensado que el médico tenía unos sueldos espectaculares. En absoluto y, sobre todo, por las condiciones, más que el sueldo en sí. Entonces es una situación que hace que no sea un trabajo atractivo. Tenemos que procurar que el médico tenga unas condiciones laborales idóneas para que realice su trabajo con dignidad y se sienta satisfecho, sin agobios y sin estrés, para que pueda realizar una labor excelente.

El doctor Pedro J. Navarro en la sede del Colegio de Médicos de Málaga / L.O.

¿Qué medidas propone, por lo tanto, el Colegio para atraer y retener a los facultativos?

Lo que le he estado comentando por lo cual se están yendo. Es decir, contratos de más duración, intentar que no sea un hándicap el tema de la vivienda y facilitarles que las condiciones de trabajo sean unas condiciones idóneas. Una cartera de atención a pacientes limitada y adecuada al tiempo. Las vacaciones, por supuesto, que sean vacaciones sustituidas, que las bajas, sobre todo en Atención Primaria que es donde más se ve, que se intente cubrir, igual que las jubilaciones, y que no se repartan entre el resto de compañeros. Y, después, algo que desde el Colegio lo ponemos siempre en énfasis es que el médico no solamente tiene que tener una labor asistencial, sino que al médico hay que proporcionarle que pueda investigar y que pueda tener la capacidad docente. El médico tiene que formarse, tiene que asistir a congresos, a reuniones, tiene que tener posibilidades de investigar.

En los centros de salud es precisamente donde más sufre esa falta de profesionales y durante la campaña anunciaron que apoyarían la necesaria reforma de la Atención Primaria, ¿qué medidas plantean para mejorar la situación?

Primero, adecuar los cupos a los médicos de Atención Primaria, que sean unos cupos equilibrados, y que se dé tiempo, como he dicho, para que puedan hacer visitas domiciliarias y que puedan tener tiempo de investigar y de formarse. Al médico de familia, que es el eje vertebrador de la medicina, hay que darle muchas más herramientas, diagnósticas y terapéuticas. No puede ser que haya ciertas pruebas complementarias que tenga que mandar al hospital y que no pueda hacer. Se debe de evitar, en la medida de lo posible, la labor administrativa, que no le dedique tiempo al papeleo, sino que el tiempo que tiene sea asistencial. Todos esos factores son los que hacen que sea atractiva la Atención Primaria. Y mientras mejor Atención Primaria se haga y el médico llegue a un más rápido diagnóstico del paciente, pues no hará falta que tenga que ir al hospital. Es decir, hay que potenciar la Atención Primaria para evitar en gran medida que el paciente tenga necesidad de ir al hospital.

A los residentes habrá que ayudarlos de alguna forma con el tema de la vivienda

¿La falta de médicos también está afectando a las zonas rurales?

Efectivamente. De hecho, ahí es donde más afecta. Tenemos dificultad para que el médico vaya a la medicina rural y se están quedando sin médicos. Con lo cual, hay que potenciar y facilitar que el médico joven pueda irse a los pueblos, facilitándole vivienda, facilitándole escolarización para los hijos y, sobre todo, prometiéndole una OPE lo más rápidamente posible para que pueda volver a la ciudad y que no esté ocurriendo lo de ahora, que es que la medicina rural se está quedando lo que llamamos ‘desierto sanitario', es decir, que no quiere ir nadie. Y los de los pueblos tienen los mismos derechos que los de la capital a tener una buena asistencia pediátrica y de médico de familia como en cualquier otro sitio.

Pasando ahora a la atención hospitalaria, mencionaba antes el tema de las listas de espera, que, sin duda, es uno de los problemas que más preocupan a los ciudadanos, ¿cómo se soluciona?

Ha habido un gran problema de inversión en estos años, que no se ha adecuado la infraestructura sanitaria, el equipamiento, el aumento de la población... todo esto incide, por supuesto, en las listas de espera, porque hay mucha más demanda que oferta puede tener el sistema sanitario. Pero también ha habido la pandemia de covid, que fueron dos años de un parón tremendo. Así que, si había listas de espera y, encima, tenemos la pandemia, pues esto ya se ha hipertrofiado aún mucho más. Entonces hay que empezar a solucionar. Hay que intentar tener más médicos. En los quirófanos se tiene que funcionar mañana y tarde, pero para eso tiene que haber médicos que puedan trabajar mañana y tarde, y, para eso, tiene que haber presupuestos para pagar a esos médicos. Es decir que, son muchos factores que hay que empezar a engranar. El Colegio, por supuesto, siempre apoyando y dando soluciones, pero la única forma de las listas de espera solucionarlas es cuestión de inversión, tanto inversión en recursos humanos como en recursos de infraestructura y de equipamiento.

Hablando de infraestructuras, el tercer hospital es la gran promesa de la provincia, ¿pero cree que habría que dar prioridad a otros asuntos más urgentes antes, como, por ejemplo, esa inversión en recursos humanos?

El tema del tercer hospital es una noticia fantástica, pero eso no se hace en un día. Lo que nosotros queremos es que se haga lo más rápidamente posible. Mientras tanto, se habló del Hospital Pascual, que se negoció, se compró y todavía no está en funcionamiento. Entendemos que tendría que estar más que en funcionamiento y potenciando los regionales, que funcionan muy bien, como el Hospital de Costa del Sol, el de Antequera o el de Vélez-Málaga. El de Estepona todavía no acaba de arrancar totalmente. Realmente tenemos que potenciar esos hospitales porque, si esos hospitales funcionan a tope y con una calidad, tanto de infraestructura y de equipamiento como de recursos humanos, vendrán menos a Málaga. Todo eso es fundamental que se incremente para que se minimice la carencia de camas que tenemos, que, evidentemente, es muy grande. Y menos mal que en Málaga, afortunadamente, tenemos una oferta de medicina privada, yo creo, que es de la mejor de España. Por lo cual, la colaboración público-privada hace que la medicina en Málaga sea, además de excelente, no se note tanto en gran medida estas listas de espera.

La única forma de las listas de espera solucionarlas es cuestión de inversión

¿Está el sistema sanitario malagueño preparado para atender a una población cada vez más envejecida y con más enfermedades crónicas?

No, no, evidentemente. Tiene que haber un estudio de cómo va aumentando la población y tienes que aumentarles a esos hospitales y a esas provincias la asignación económica. Si no es que no salen las cuentas. Si Málaga cada día aumenta más, no puede ser que tenga el mismo presupuesto. Imagínese, por ejemplo, en verano hay ciudades que se duplican y hay otras ciudades de Andalucía que bajan mucho. No puede tener Córdoba el mismo presupuesto en verano que Málaga, por ejemplo, porque en Málaga se duplica. Esos factores son los que se tienen que tener en cuenta a la hora de potenciar los meses de verano y a los gerentes darles un mayor presupuesto para que pueda gestionar la cantidad de población que viene.

Respecto a la sanidad privada, los médicos del sector llevan años demandando una mejora de condiciones laborales y salariales, ¿qué puede hacer un colegio provincial al respecto para mejorar su situación?

Lo que hacemos es la defensa del médico. Es decir, nosotros no tenemos competencias para fijar baremos, pero, por supuesto, defendemos al médico en sus relaciones con la compañía aseguradora. Tiene que estar mucho mejor retribuido, no es de recibo que un médico esté atendiendo una primera consulta por 14 euros, la segunda por la mitad y la tercera, a lo mejor, ni se paga. Y el médico tiene en su consulta que pagar la luz, pagar la enfermera y pagar impuestos. Esto no se puede permitir. Y algo muy importante es que toda la asesoría jurídica del Colegio está a disposición de los médicos. Hemos hecho asociaciones por especialidades y estas asociaciones son las que pueden demandar a cada aseguradora los baremos que ellos creen razonables. El Colegio de Médicos está siempre en defensa del médico de la medicina privada y toda colaboración y toda intermediación que pueda hacer con las compañías aseguradoras ellos saben que estamos a su disposición.

Estos días está todo el mundo pendiente de cómo se resolverá el conflicto de Muface, ¿teme el impacto que pueda tener en la sanidad de la provincia si finalmente se desmantela?

Me preocupa muchísimo porque, de pronto, meter 60.000 familias en Málaga (no sé la cifra concreta), me parece que es de un millón y medio a nivel español, con los recursos que tenemos, es que eso sería... Imagínese que usted tiene un restaurante y un personal para atender 10 mesas y que, de repente, le meten 30, pues es inviable poder atender con la celeridad y con la calidad con la que se demanda. Si nosotros tenemos que atender a los pacientes y tenemos ya listas de espera y problemas, imagínese usted si, de pronto, aumenta enormemente la población. Entonces, nos preocupa. Yo espero que el Gobierno sea sensible y pueda solucionar el problema de Muface. Porque, además, ha funcionado bien durante 50 años, es un método de ejercicio privado, pero subvencionado por la pública, que ha funcionado excelentemente bien. Los médicos somos totalmente partidarios de que siga el sistema Muface, pero también se tienen que replantear las aseguradoras que el médico también tiene que ser partícipe, si sigue el sistema, y reorganizar el sistema de baremación de los médicos que estamos atendiendo el sistema Muface.

Para terminar, ¿qué opina el Colegio de los cambios que Sanidad plantea para el nuevo Estatuto Marco?

Estamos en contra por la limitación de la exclusividad en la pública-privada, tanto a los residentes como a los jefes de servicio, y, por supuesto, también por el hecho de equiparar los niveles profesionales por categorías de una forma sin tener en cuenta la cuantificación de los créditos. Y otro matiz importante es que estamos en contra del tema de las guardias, que debe estar muchísimo más regulado.

