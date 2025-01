El sector del taxi se pone en huelga este miércoles en Málaga

Los taxistas de Málaga secundarán este miércoles, 29 de enero, la huelga convocada a nivel nacional para protestar por lo que consideran precios abusivos de las polizas de seguros. Esta huelga se traduce en la capital malagueña en un menor número de vehículos en sus calles, ya que el sector sólo prestará servicios mínimos durante las horas que duren los paros, entre las 11 de la mañana y las dos de la tarde, según han informado los colectivos de taxistas malagueños. En el caso de la Costa del Sol, la Confederación de Taxis ha informado de que durante la huelga sólo trabajarán las licencias impares y el resto secundará la huelga.

Además, los taxistas están convocados a una marcha que se desarrollará desde la zona de Los Patios hasta el Ayuntamiento de Málaga, donde quieren entregar al alcalde, Francisco de la Torre, un manifiesto con sus reivindicaciones. La marcha comenzará a las 10 de la mañana desde el parking lateral del Carrefour Los Patios y recorrerá diversas calles de la zona Oeste de la capital hasta llegar a la avenida Manuel Agustín Heredia y la plaza de la Marina y de ahí al Consistorio malagueño, donde está prevista una concentración de una hora y media.

Subidas injustificadas

"Nos encontramos ante ante un problema que no podemos ignorar. Los precios de los seguros de automóviles, necesarios para llevar a cabo nuestro trabajo, se están incrementando de manera injustificada y abusiva. Nos imponen pólizas cada vez más caras, sin garantías de que esta tendencia cambiará en el futuro. Sabemos que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante este panorama, y es hora de actuar", ha denunciado en un comunicado Aumat Málaga, que considera que "ha llegado el momento de salir a la calle y mostrar nuestra firme postura. No vamos a permitir más abusos. Exigimos un precio justo para los seguros de nuestros taxis".

La Asociación Nacional del Taxi, que ha convocado esta huelga en toda España, exige al Gobierno, entre otras medidas, que se limiten las subidas de las pólizas del taxi con un tope máximo vinculado al IPC. "El Gobierno no puede seguir permitiendo que las aseguradoras sigan incrementando las primas de manera desmedida mientras la siniestralidad del sector del taxi se mantiene estable", lamentan. También piden la exclusión del taxi del cálculo de siniestralidad en el transporte urbano. "Es intolerable que el sector del taxi pague por riesgos que no le corresponden. Las aseguradoras nos penalizan por la siniestralidad de otros servicios, como los vehículos de transporte con conductor (VTC), cuya tasa de accidentes en ciudades como Madrid es 2,5 veces mayor que la nuestra. Esta transferencia de riesgos debe terminar. Exigimos que el taxi tenga su propio cálculo de riesgos".

A ello se unen otras peticiones como una transparencia total por parte de las aseguradoras. "Estamos hartos de la opacidad y los hechos consumados. Los taxistas tenemos derecho a saber en detalle por qué suben nuestras primas de seguro. Las aseguradoras deben estar obligadas a proporcionar un desglose claro y detallado de los factores que justifican cada incremento", aseguran, al tiempo que reclaman un acceso garantizado al Consorcio de Compensación de Seguros (CCS). "Las aseguradoras están utilizando prácticas abusivas para bloquear nuestro acceso al CCS, imponiendo primas inasumibles de hasta 8.000 euros en lugar de rechazar las pólizas de forma directa. Exigimos una reforma urgente que permita a los taxistas acceder al CCS sin trabas ni subterfugios legales".

Huelga de taxis en Málaga en 2022 / Álex Zea

Tambén piden una supervisión exhaustiva de las pólizas del taxi por parte de la Dirección General de Seguros. "Es inadmisible que un servicio de interés público como el taxi esté sometido a abusos constantes sin que las autoridades intervengan. Demandamos una supervisión estricta y continua de las primas aplicadas al sector, con sanciones contundentes para las aseguradoras que actúen de forma abusiva", critican.