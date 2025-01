Estos son los museos de Málaga que podrás visitar gratis si donas sangre

Este mes de febrero ser solidario tendrá premio. El Centro de Transfusión Tejidos y Células de Málaga entregará a todas las personas que donen sangre entre el 1 al 15 de febrero un talonario de invitaciones con el que podrán visitar gratuitamente, durante todo el mes, los museos y espacios culturales que colaboran en esta décima edición de la campaña ‘Por el amor al arte, dona sangre’.

Un año más, el Centro de Transfusión ha organizado esta iniciativa en colaboración con distintos museos y espacios culturales de la provincia con el objetivo de multiplicar las donaciones de sangre, que se han visto resentidas tras las vacaciones de Navidad y el aumento de gripe y resfriados.

En este sentido, recuerdan que el Centro de Transfusión abastece a todos los hospitales de Málaga y su provincia, tanto los públicos como los privados, y que para ello hacen falta 250 donaciones de sangre diarias. Según advierten en un comunicado, Málaga necesita mantener un stock de al menos 1.500 unidades de sangre, por lo que insisten en la importancia de acudir a donar de “forma regular”.

Museos colaboradores

El fin de esta campaña es, precisamente, animar a los malagueños a que acudan a donar, así como agradecerles su “inestimable ayuda” a los enfermos, invitándoles a disfrutar de la enorme oferta cultural malagueña.

En esta décima edición, los centros adheridos a la campaña son: Museo Picasso Málaga; Museo Casa Natal Picasso; Centre Pompidou Málaga; Colección del Museo Ruso; Museo Carmen Thyssen Málaga; la Alcazaba; Castillo de Gibralfaro; Museo de la Catedral y Museo Interactivo de la Música MIMMA; Museo del Vino Málaga; Centro Cultural Fundación Unicaja; Museo Fundación Unicaja de Artes y Costumbres Populares de Málaga; Museo Fundación Unicaja Joaquín Peinado (Ronda), y Museo Rafael Lería (Álora).

Desde el Centro de Transfusión, destacan que “altruismo, solidaridad y cultura siempre han ido de la mano”, de modo que esperan conseguir una “gran participación” como en años anteriores, en los que las cifras han llegado a sobrepasar las 2.700 donaciones. Asimismo, subrayan que la oferta cultural malagueña es una de las “más importantes de España” y agradecen la "excelente colaboración desde primera hora” de todos los museos.

¿Dónde puedo donar?

Aquellos que deseen donar pueden acudir al Centro de Transfusión Sanguínea, situado en el recinto del Hospital Civil, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas y 16.00 a 21.00 horas. Los sábados día 1, 8 y 15 también se podrá donar de 9.00 a 14.00 horas.

El Centre Pompidou Málaga es uno de los centros que podrá visitarse gratis / L.O.

Además, durante todo el mes habrá unidades móviles que se establecerán en distintos puntos de la provincia: Marbella (días 3 y 4), Torre del Mar (día 3 y 4), Cartaojal (día 5), Villafranco de Guadalhorce (día 6), Álora (días 6 y 7), Ronda (días 10-11 y 12), Nerja (día 14), Arroyo de la Miel (días 17 y 18), Humilladero (día 17), Casares (día 18), Campillos (días 19-20 y 21), Sierra de Yeguas (día 20), Tolox (día 21), Yunquera (día 21), La Cala del Moral (día 24), Estepona (días 24-25 y 26), Benamocarra (día 25), Mijas Costa (días 26 y 27), Arriate (día 27) y Monda (día 27).

Todos los horarios y lugares donde pueden acudir se pueden consultar en la página web del Centro de Transfusión.

Descenso de las donaciones

El año pasado, Málaga registró un total de 44.308 donaciones de sangre y plasma, lo que supone un 6,5 % menos respecto al año anterior. Por ello, desde el Centro de Transfusión hacen hincapié en que donar sangre es “un gesto sencillo pero de enorme impacto”.

De hecho, subrayan que con cada donación, se pueden salvar hasta tres vidas, “lo que convierte este acto de solidaridad en un compromiso vital para aquellos que lo necesitan”. Los servicios quirúrgicos, las urgencias, oncología y cuidados intensivos son los que tienen más necesidades transfusionales durante todo el año, según explican en el comunicado.

Requisitos para donar sangre

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos; no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda; no tener anemia; y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, hepatitis, sífilis y sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante. Los varones pueden donar sangre hasta cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación y donación. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días