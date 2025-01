PSOE, Con Málaga y Vox arropan la posible ilegalización del Frente Bokerón: "La violencia, fuera del deporte"

La bancada de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, en la que se sientan PSOE, Con Málaga y Vox, han arropado hoy la posible ilegalización del grupo ultra del Frente Bokerón después de que LaLiga haya anunciado que elevará el asunto ante la Fiscalía.

Por el contrario, ha evitado pronunciarse al respecto el alcalde Francisco de la Torre, que ha asegurado que no estaba informado de esta decisión que adelantó ayer el presidente de LaLiga, Javier Tebas, en una comparecencia pública en el Congreso de los Diputados.

"Estamos en proceso para que la próxima semana también se haga la ilegalización del Frente Bokerón del Málaga, porque son grupos que no solo utilizan la violencia sino que hacen conductas de odio que tenemos que evitar y es por ello que queremos ilegalizarlo", manifestó Tebas.

Preguntado por ello, De la Torre ha respondido a la prensa que no lo podía valorar al no estar informado. "No lo conozco y me abstengo de valorarlo".

Condena unánime

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, ha recalcado que "la violencia tiene que estar fuera del deporte" por lo que "todas aquellas asociaciones o entidades que puedan promover violencia tienen que estar erradicadas del deporte y, en este caso, del fútbol".

La portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha defendido con contundencia que "los comportamientos violentos, la apología del fascismo, los discursos racistas y de odio tienen que estar fuera del deporte y la ciudad", y ha recordado el "historial violento" del Frente Bokerón. Por ello, Morillas ha exigido a De la Torre que "haga lo que no ha hecho hasta ahora y sea implacable" con un grupo que "no representa a la afición del Málaga".

Y en la misma línea se ha expresado la concejala de Vox, Yolanda Gómez, que ha condenado "cualquier acto de violencia o de odio" por lo que espera que "caiga todo el peso de la ley". "Nuestra condena a estos actos, ya sea en un acto deportivo o en otro ambiente", ha reiterado.

Disolución

En una visita a la Ciudad Deportiva del Málaga CF, Javier Tebas ha afirmado que solicitarán la "disolución" del Frente Bokerón, siguiendo el mismo proceso que iniciaron con el Frente Atlético. "Son grupos que en sus desplazamientos o en partidos en casa actúan con violencia, no se puede repetir", ha destacado Tebas.