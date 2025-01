Vuelven los descuentos al transporte público de Málaga: nuevas tarifas de Renfe, bus y metro

Tras el tira y afloja del Gobierno y la oposición, el Consejo de Ministros aprueba el nuevo decreto ley 'ómnibus'. Una norma que entra en vigor este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y que recupera un total de 29 medidas como las bonificaciones al transporte, las ayudas a los municipios, hogares y empresas afectados por la DANA o la revalorización de las pensiones, entre otras.

Aunque Málaga mantenía ciertos descuentos y Andalucía la bonificación del 20%, el rechazo a esta normativa suponía la eliminación de la subvención del 30% en los abonos multiviaje, el descuento del 50% en el transporte urbano, metropolitano e interurbano o la gratuidad de los trenes de media distancia.

Una vez aprobado de nuevo parte del decreto “ómnibus”, así quedan los precios en el transporte público de Málaga.

Renfe

Los usuarios de Renfe ya pueden adquirir los abonos gratuitos para Cercanías, Media Distancia y Rodalíes. Los viajeros frecuentes de los servicios ferroviarios Avant, podrán volver a beneficiarse de un 50% de descuento en todos los billetes multiviaje, como el abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10-45.

Los abonos adquiridos antes del 22 de enero continuarán operativos.

Los requisitos para hacerte con estos abonos son: estar registrado en la web de Renfe con su DNI para solicitarlos, y depositar una fianza de 10 euros, en el caso del Cercanías, y de 20 euros para los servicios de Media - Distancia.

La fianza se devolverá al final de cada cuatrimestre, cumpliendo los requisitos, entre ellos el de haber realizado al menos 16 viajes antes del 30 de junio.

La gratuidad estará asegurada hasta el 30 de junio de 2025

Descuentos en autobuses

Aquí los precios se mantienen tal cual. El "no" al decreto ómnibus no afectó a las tarifas de la EMT, ya que el Ayuntamiento de Málaga decidió mantener las bonificaciones.

Por lo que el precio por viaje seguirá siendo de 4,20 euros (0,42€ por viaje) con la tarjeta transbordo (10 viajes). La tarjeta mensual seguirá teniendo un coste de 19,95€ (viajes ilimitados durante un mes).

Con la tarjeta Jove, Estudiante, de la UMA y la Jubilados Oro 27 se podrá viajar de manera ilimitada por 13,50€. Mientras que la tarjeta Jubilados Oro 10 tendrá un coste de 4,95€ al mes. El abono anual tiene un coste de 145,00€.

Descuentos en el Metro

En el suburbano de la capital, las reducciones alcanzan hasta el 50%. Un 30% es la ayuda del Gobierno al que se le suma otro 20% de la Junta de Andalucía. El coste de un viaje con la tarjeta del Consorcio de Transportes es de 41 céntimos y de 82 céntimos para un billete ocasional.