Hallan unas escaleras del siglo XVI enterradas en la Catedral de Málaga

Cuatro escaleras de la Catedral de Málaga, de 20 metros de altura, construidas en el siglo XVI y que no llegaron a usarse nunca al estar enterradas, han sido halladas ahora durante la obra que se acomete en el templo, al procederse a desenterrar esas estructuras, que se desconocían que llegaban tan arriba.

El arquitecto director de las obras, Juan Manuel Sánchez La Chica, ha informado a EFE de que las escaleras, que estaban llenas de tierra, se sitúan en la zona de la girola, parten de los espacios ubicados entre las capillas y solo sabían de la existencia de su tramo inicial.

«Creíamos que los arquitectos se habían arrepentido de las escaleras y que, llegado a una altura, no continuaban», ha explicado para añadir que, al emprender la actual obra de la cubierta, pidieron permiso a la Junta de Andalucía para hacer unas catas y ver si las escaleras continuaban.

«Descubrimos que esas escaleras del siglo XVI llegaban hasta arriba, nunca se habían utilizado porque estaban enterradas. Al destaparlas, se encuentran estas escaleras del siglo XVI absolutamente nuevas, nunca han tenido uso», ha afirmado, además de destacar que las han «estrenado» tras desenterrarlas.

Confirman que se pensó en una cubierta inclinada

«El descubrimiento es muy interesante porque además confirma la hipótesis que teníamos de que la Catedral de Málaga se pensó desde el principio con una cubierta inclinada, porque las escaleras desembarcan en ese espacio bajo cubierta que nunca se llegó a construir», ha resaltado el que es arquitecto de la catedral desde 2017.

En el proyecto de la obra ya se barajó la hipótesis de que esas escaleras tenían continuidad, «aunque la lógica decía que ‘no'», y ante eso plantearon que, en caso de que así fuera, fueran «visibles desde el exterior», pero que no fuesen recorridas porque generarían unos flujos de circulación distintos.

Para que tengan esa visibilidad deben recrecerse unos sillares de piedra, ha explicado sobre las escaleras, que llegan hasta las terrazas intermedias, ubicadas sobre las capillas de la ‘La Manquita’, como se conoce popularmente a la catedral malagueña por su torre sur inacabada.

«Habíamos escaneado la catedral y en esos tramos no aparecía nada, teníamos la intuición de que podrían estar, pero no había ninguna seguridad hasta que no hemos levantado la solería y hemos ido a buscar la continuidad de las escaleras», ha incidido.

Anterior hallazgo: restos que dieron 1.000 años más a Málaga

El hallazgo se suma al conocido el pasado septiembre, también durante las obras de la Catedral, que implicó que reescribir la historia de la ciudad de Málaga, ya que una cata arqueológica para colocar una grúa dejó al descubierto restos de hace 5.000 años que muestran que la urbe tiene mil años más de lo que se pensaba.

Sánchez, que desveló el hallazgo de las escaleras durante la grabación con público del pódcast ‘Memoria SUR’ en el Centro Cultural La Malagueta, no prevé que se produzcan nuevos descubrimientos durante las obras, aunque ha admitido que «todo es posible».

«La excavación para la grúa fue fantástica porque se atrasó el origen de la ciudad de Málaga en mil años, fue un hallazgo muy importante y ahora estas escaleras para conocer más sobre la historia de la construcción es muy importante», ha asegurado.

Hasta ahora, los restos más antiguos que se conocían pertenecían a finales de la Edad del Bronce -hacia el 1.000 a.C.-, pero se han encontrado objetos que se remontan más allá de la llegada de los fenicios que fundaron la ciudad.

Distintas fases de inicio

El arquitecto, que desarrolla el proyecto de la Catedral junto a su socio, Adolfo de la Torre Prieto, ha recordado que el templo tuvo distintas fases de inicio y no se llegó a acabar porque hay tramos que están incompletos.

La construcción de un tejado a dos aguas para la Catedral se demorará hasta 2027 y ampliará su presupuesto de 17,5 a 22,5 millones de euros, debido fundamentalmente a tener que cambiar la madera de abeto por pino e incluir el hastial -parte superior triangular de la fachada principal-, que no estaba previsto.

La Junta de Andalucía determinó que se termine el hastial para mejorar la visión de ese frontal cuando esté acabado el tejado, además de contar con una balaustrada en todo el perímetro.