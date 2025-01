Málaga registra el peor inicio de año con ocho agresiones a médicos en un mes

Málaga ha tenido este 2025 el peor inicio de año a nivel de violencia contra los médicos de la provincia. En tan solo un mes se han registrado 8 agresiones a facultativos de los centros de salud y hospitales malagueños, según ha denunciado el Sindicato Médico de Málaga (SMM), que ha vuelto concentrarse este jueves, ante la sede del Distrito Sanitario de Málaga, para exigir soluciones ante esta “espiral de violencia” que va en aumento.

Desde que comenzó el 2025, cada semana ha habido que lamentar una nueva agresión, mientras que en enero del año pasado fueron dos los ataques registrados en todo el mes. Las últimas agresiones ocurrieron el pasado viernes en el centro de salud en la barriada de Miraflores de los Ángeles y en Alhaurín el Grande.

Miraflores de los Ángeles

En el caso de Miraflores, un joven entró en la consulta y el médico, tras confirmar en la agenda que no era su turno, le invitó a salir y esperar a su hora. Sin embargo, el usuario afirmó que no entraría nadie y no saldría hasta que lo atendiese.

Según relatan desde el SMM, cuando el facultativo se dirigió a Admisión para llamar a la Policía, el paciente comenzó a “dar patadas al mobiliario, tiró papeles y material al suelo, insultó al profesional y hasta lo amenazó”.

Alhaurín el Grande

Por otro lado, ese mismo día, en el centro de salud de Alhaurín el Grande, un paciente acudió al servicio de urgencias solicitando la medicación de benzodiacepinas, a lo que dos médicos (un hombre y una mujer) le indicaron que este tipo de medicamentos no se prescriben en urgencias y se le facilitó una cita con su médico de cabecera.

Concentración del Sindicato Médico de Málaga por las dos nuevas agresiones / L.O.

No obstante, la respuesta del usuario fue comenzar a amenazar a los dos profesionales con frases como “voy a meterte en la cárcel”, “te voy a denunciar” o “voy a hablar con mi abogado”. Según destaca el sindicato médico en un comunicado, este centro de salud sufre un “gran número” de agresiones a lo largo del año y, tras estos últimos hechos, una facultativa ha tenido que darse de baja al “no poder soportar la presión”.

Sin personal de seguridad

“Se da también la circunstancia de que estos dos centros de salud carecen de personal de seguridad y vías de escape, que es una batalla que llevamos el Sindicato Médico desde siempre”, ha señalado durante la concentración Teresa Valle, delegada del SMM y responsable de prevención de riesgos laborales, que asegura que, aunque la violencia contra los médicos ha ocurrido siempre, en los últimos años “ha ido un auge”.

“Lo primero que tiene que implantarse es el plan contra las agresiones del propio SAS, que se publicó en el 2020 y que no está implantado. Son centros con un número alto de agresiones y parece que la Administración no está haciendo absolutamente nada por evitarlo”, ha criticado la delegada del SMM, que ha insistido en que hacen responsables de esta situación tanto a la Administración como a los gestores “que permiten estas circunstancias”.

Exigen "medidas contundentes”

Desde el Sindicato Médico exigen a la Administración que “de una vez por todas” aplique campañas de concienciación ciudadana y “medidas contundentes” como la contratación de vigilantes e instalación de cámaras de seguridad en los centros sanitarios, “que velen por la integridad física de sus trabajadores en el ejercicio de sus funciones, y para que no vuelvan a repetirse estos casos que no cesan de incrementarse en la comunidad andaluza y, principalmente, en la provincia malagueña”.

“¿Qué más tiene que pasar para que la Administración tome medidas a favor de sus trabajadores y los proteja? ¿Vamos a esperar a que haya una desgracia?”, se preguntaba Valle, que recuerda que durante la pandemia los centros de salud sí contaban con personal de seguridad. “Y precisamente se retiran justo cuando más falta hace”, concluye la delegada del SMM, que advierte que este nuevo año con las 8 agresiones “estamos batiendo récord”.