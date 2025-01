El pleno de Málaga pide una “alianza” institucional por la vivienda

Un mes más el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Málaga ha vuelto a ser el escenario de la contienda política con respecto quién es el responsable de la crisis habitacional que arrastra la ciudad y de quién es la mejor receta para atajar el problema. Dos mociones, una urgente del Partido Popular y una ordinaria de Con Málaga, han servido para presentar los “modelos antagónicos”, como decía la portavoz de la confluencia de izquierdas, Toni Morillas, que mantiene a ambas bancadas de la Corporación municipal en el enfrentamiento permanente, salvo Vox, que acusa a los populares de ‘copiar’ sus iniciativas. “Es un resumen de las iniciativas que hemos presentado”, ha reiterado el portavoz Antonio Alcázar.

La oposición ha acusado al equipo de Gobierno de pretender que “les aplaudieran” y “les dieran las gracias” a través de una moción que tanto PSOE como Con Málaga han tildado de “copia y pega” de la Declaración de Asturias, el decálogo de medidas sobre vivienda que presentó Feijóo tras la cumbre de los populares en Oviedo. Una declaración que ofrece, según el portavoz socialista, Dani Pérez, “medidas del pasado, de la era de Aznar” y con las que Feijóo “ha dicho que no” a un pacto de estado por la vivienda.

“Hay que tener arrojo para venir aquí con una iniciativa en la que pretenden que les aplaudamos, les demos las gracias”, ha criticado Morillas, que le ha pedido al alcalde una propuesta “rigurosa” y “seria” si quiere llegar a acuerdos con el resto de grupos municipales.

Frente a las críticas, los populares han acusado a la oposición de votar en contra de la permuta de Soliva Oeste, donde se plantea un millar de VPO, y han sacado pecho de su propia gestión. ” El 40% de las viviendas que se están construyendo llevan el escudo de esta ciudad y nos retamos a que eso no baje”, ha expuesto el concejal de Vivienda, Francisco Pomares.

Concejales de la oposición en el pleno / L.O.

Giro de 180º

Y pese a que los tintes del debate parecían abocar a un desacuerdo expreso y al Partido Popular sacando en solitario sus propias medidas, en un giro de 180º el equipo de Gobierno ha aceptado dos enmiendas de los socialistas que transformaban los acuerdos con una redacción muy ‘blanca’ que ambos bandos podían apoyar -salvo Con Málaga que ha seguido votando en contra- para pedir a todas las administraciones competentes una alianza por la vivienda:

“El Ayuntamiento de Málaga expresa su compromiso con la construcción de vivienda asequible para garantizar el acceso de los malagueños a la vivienda y solicita a todas las administraciones competentes una alianza en materia de vivienda”.

Asimismo, los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga se han comprometido expresamente a “apoyar la construcción de vivienda protegida en nuestra ciudad”.

No ha salido adelante la moción de Con Málaga, en la que se pedía, entre otras cosas, “rechazar los planes del alcalde para seguir expandiendo la construcción de vivienda de lujo”, paralizar la “operación urbanística especulativa” de El Bulto o posicionarse en contra de la recalificación de suelo rústico para construir vivienda.

“Take it easy, my friend!”

Ha subido la temperatura una moción del PSOE sobre la saturación turística en base al polémico informe municipal interno que reconocía, entre otros aspectos, la expulsión de negocios autóctonos o la existencia de establecimiento gastronómicos de “baja calidad”.

“No podemos intentar doblegar la voluntad de los técnicos municipales para que escriban lo que queremos y cuando recogen la realidad de Málaga no se les puede regañar o reñir”, ha vuelto a reiterar el portavoz socialista, quien ha advertido a los populares del modelo turístico que quieren “exportar”. “Lo que no queremos para el centro histórico, no lo queremos para nuestros barrios”.

La bancada popular en el pleno / L.O.

El concejal de Turismo, Jacobo Florido, ha acusado a los socialistas de ser un partido “turismofóbico” y ante las protestas que ha levantado en la bancada de la oposición ha optado por una intervención bilingüe: “Take it easy, my friend! Hay mucho nerviosismo”, ha expresado Florido, que ha defendido que en el consistorio hay “libertad” y ha reiterado que no se ha llamado la atención al técnico municipal que ha redactado el informe, que es el jefe de servicio del área de Turismo del Ayuntamiento de Málaga.

“¿Cuántas veces le tengo que decir que no estamos en contra del turismo? ¿Se lo tallo en mármol? ¿Se lo escribo en un papiro?”, le ha espetado el concejal de Con Málaga, Nico Sguiglia. “A mí me preocupa que nuestro representante tenga estas formas, uno espera que un debate de este tipo se asuma desde la complejidad. La saturación turística genera externalidades que hay que corregir”.