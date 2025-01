La elección de Humilladero para las fábricas chinas de Sermatec y Hygreen, a falta del requisito de potencia eléctrica

Las empresas chinas Sermatec y Hygreen han elegido la localidad malagueña de Humilladero para la instalación de sus respectivas fábricas de batería de litio y de componentes para la producción de hidrógeno verde. De hecho, ya está redactado y firmado el documento con la opción de compra de los terrenos que ocuparán ambas factorías en el parque empresarial de nuevas tecnologías de este municipio (dos pastillas de 30.000 metros cuadrados cada una que acogerán sendas fábricas de unos 10.000 metros de techo construido). Sin embargo, para que la operación finalmente se materialice hay un detalle clave pendiente: la confirmación por parte de Red Eléctrica de que hay potencia suficiente para 'enchufar' ambas fábricas, según explica a este periódico el malagueño Javier Romero, artífice de la apuesta de estas dos compañías chinas por Andalucía y por la provincia de Málaga.

"Estamos esperando a que Red Eléctrica nos confirme, a través de Endesa, que hay la capacidad de red que necesitamos. La de Sermatec necesitará un total de siete megavatios y la de Hygreen cinco", afirma Romero. No son cifras abultadas para una factoría de estas características pero lo cierto es que, por el momento, todavía no ha habido 'luz verde' por parte este organismo público.

La subestación de Mollina de Endesa sí ofrece a Hygreen y Sermatec la potencia requerida, pero no así la estación de alta tensión de Red Eléctrica de Alhaurín de la Torre, que es la que conecta con Mollina.

Romero confía en que el tema del suministro eléctrico se solucione a lo largo de las próximas semanas, ya que la imposibilidad de conectar las fábricas supondría una 'estocada mortal' a la apuesta por Humilladero y obligaría, muy a su pesar, a buscar otro emplazamiento. Y es que conectar las fábricas a otra subestación más alejada requeriría de una inversión añadida muy cuantiosa que, en los parámetros en que se mueve el proyecto, no se podría acometer.

"Humilladero ofrece una buena combinación, logísticamente está muy bien, cerca del polo de Antequera", señala el administrador de Hygreen Energy Developments y Andalucía Sermatec Energy, que espera que la magnitud de estos proyectos permita desatascar la situación y evite así una "decepción" en la localidad.

El presidente del grupo inversor ChinaLink ESG, Javier Romero. / L. O.

Inicio de las obras, inversión y empleo

La hoja de ruta de Hygreen y Sermatec para la construcción de sus fábricas en esta localidad está ya bastante estructurada. La idea inicial, en caso de resolverse la cuestión eléctrica, es empezar las obras de las futuras factorías el próximo verano y tenerlas operativas para finales de 2026 o inicios de 2027, comenta Romero. Ambas compañías tienen varios proyectos en España que van a necesitar los equipos que se producirán en las factorías malageñas, por lo que el tiempo les urge.

En total, se maneja una inversión conjunta de unos 150 millones de euros (72 en la de Sermatec y 75 en la de Hygreen). Los presupuestos iniciales ha aumentado respecto a los inicialmente previstos (se hablaba de unos 60 millones en cada una) debido al aumento de los costes de construcción y del precio de conexión a la red de Endesa. Cada fábrica, cuando esté a pleno rendimiento, generará unos 1.000 empleos, aunque inicialmente arrancaría con unos 150 trabajadores cada una. Son cifras que, sin duda, cambiarían la realidad económica de un municipio, Humilladero, de unos 3.000 habitantes.

No encontraron suelo en Málaga capital

Romero relata también a este periódico que la elección de Humilladero se produjo después de no haber encontrado suelos disponibles con los requisitos necesarios. Se buscaron opciones en varias zonas y tambiénen el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) pero, en este último caso, los terrenos de la fase de ampliación no iban a estar disponibles para empezar a construir las fábricas hasta dentro de dos años, un tiempo que las empresas chinas no podían esperar.

Los únicos suelos del PTA donde Hygreen y Sermatec podían haber arrancado antes las obras ya estaban destinados al proyecto del IMEC y su centro de diseño de microchips.