Málaga sigue sin logopedas en sus centros de salud

En mayo de 2023 los logopedas andaluces recibieron una gran noticia: la Consejería de Salud iba a crear 150 nuevas plazas para logopedas en Atención Primaria, una reivindicación histórica de este colectivo de profesionales, que durante años han demandado estar presentes también en los centros de salud y no solo en los hospitales.

La creación de estos nuevos puestos era uno de los puntos incluidos en el Pacto por la Atención Primaria firmado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y las organizaciones sindicales Satse, CCOO, UGT y CSIF, en el que se comprometían a incorporar 150 logopedas, el 50% de ellos antes de julio de 2024 y el 100% antes de finales de 2024.

Sin embargo, en enero de 2025 los logopedas aún no han llegado a los centros de salud malagueños, según indica Adela Corrales, decana del Colegio Oficial de Logopedas de Andalucía (Coloan). “De momento en Málaga nada, aunque no quiere decir que no las vaya a haber”, destaca Corrales, que detalla que, a día de hoy, según los últimos datos de los que disponen, se han creado unas 30 plazas nuevas, diez de ellas en Atención Primaria, pero ninguna en Málaga, al menos todavía.

Pendientes de una reunión

Según explica la decana, en estos momentos están a la espera de poder reunirse con la nueva consejera para poder retomar todas las conversaciones y que les actualicen de las futuras incorporaciones. “Sí que es cierto que nos manifiestan que la reunión se va a llevar a cabo, pero que se demorará un poquito más”, comparte Corrales, que recuerda que el anuncio de estas nuevas plazas fue “todo un logro” para ellos, ya que llevan años luchando para que se incremente el número de logopedas en la sanidad pública.

Aunque puntualiza que, a nivel del colectivo de logopedas, 150 plazas siguen siendo “pocas” para toda Andalucía, insiste en que el hecho de que se vayan a convocar estos nuevos puestos en Atención Primaria es una verdadera victoria, tanto para el colectivo como para la sanidad pública. “Lo que a nosotros nos interesa es que la ciudadanía tenga el acceso público a ese profesional, porque, hasta ahora, sí que es cierto que en muchas ocasiones no se tenía”, defiende Corrales, que hace hincapié en que ninguno de nosotros estamos exentos de poder necesitar los servicios de estos profesionales en cualquier etapa de la vida y que, por eso mismo, debe ser “un servicio de calidad y público”.

Salud afirma que están creadas

Por su parte, la Delegación Territorial de Salud en Málaga afirma que las plazas administrativas para incorporar los profesionales de logopedia en los centros de Atención Primaria del SAS en Málaga “se encuentran ya creadas” y que “está en marcha el proceso de contratación”, aunque no concretan cuántas plazas son.

Hasta que se materialicen dichas plazas, Málaga solo cuenta con seis logopedas en la sanidad pública: uno en el Hospital Costa del Sol, dos en el Hospital Virgen de la Victoria y tres en el Hospital Regional, según los datos facilitados por el Colegio de Logopedas de Andalucía.

¿Cuándo hay que llevar al niño al logopeda? / L.O.

Reducir listas de espera

Tener tan pocos profesionales provoca que haya una elevada lista de espera y que muchas familias se vean obligadas a recurrir a servicios privados. “Los pacientes, a veces, tienen que hacer largos desplazamientos para recibir media hora de tratamiento y en muchas ocasiones nos encontramos que son pacientes de avanzada edad y que acaban desistiendo de sus tratamientos”, lamenta Corrales, que añade que, en muchos casos, cuanto antes se trate, mayores posibilidades de recuperación habrá.

“Si a una persona que ha tenido un ictus la tratas de inmediato, la recuperación, posiblemente, sea mucho mejor que si demoras seis meses. Entonces, eso es lo que queremos, que sea una intervención y un acceso al profesional rápido”, sostiene la decana, que apunta que no todas las familias pueden recibir un servicio de logopedia privado. “Nuestro mayor objetivo es que todo el mundo tenga acceso a este profesional”.

Desde la infancia hasta la vejez

Respecto a la labor de los logopedas, Corrales explica que va mucho más allá de tratar los trastornos del lenguaje de los niños, que suele ser la principal función con la que se les identifica. “La logopedia abarca toda la vida, desde los neonatos hasta la vejez. Nosotros valoramos, tratamos, intervenimos en todas las áreas tanto del lenguaje, la comunicación, voz, audición o deglución. Entonces, sí que es importante estar con los pacientes desde primera hora”, subraya la decana, que incide en que el hecho de estar en Atención Primaria, además de acortar las listas de espera, permitiría diagnosticar muchas patologías, pues recuerda que el logopeda es el profesional más especializado y capacitado para detectar y valorar posibles trastornos en estas áreas.

Día Mundial de la Disfagia: ¿Qué es este trastorno, poco conocido, y potencialmente mortal? / La Opinión

Asimismo, señala que, aunque el objetivo de su intervención siempre es poder recuperar habilidades, hay ocasiones, como en el caso de las enfermedades degenerativas, en las que pueden ayudar a que ese deterioro sea más paulatino. “Si hay una degeneración, por ejemplo, en esclerosis múltiple, no vamos a lograr recuperar esas capacidades, pero sí retrasarlas y, sobre todo, que la calidad de vida sea lo mejor posible”.

Por todo ello, la decana, que resalta que siempre han tenido muy buena relación con la Consejería de Salud, asegura que están “deseando” tener ese nuevo contacto con el equipo de la consejera y poder seguir trabajando con ellos. “La sanidad malagueña necesita la presencia de más logopedas y desde el Colegio seguimos luchando para que eso no sea un sueño y sea una realidad, para que todos los usuarios puedan disponer de este servicio”, concluye.

