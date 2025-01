El PP pone a sus ayuntamientos grandes en contra de Montero: "Es la más antiandaluza y antimalagueña del PSOE"

El cruce de ataques verbales en sendas direcciones entre el PP y el PSOE no descansa. En la zona alta de un chiringuito torremolinense y con inmejorables vistas de la inmensidad mediterránea suspendidas en el horizonte, el PP de Málaga y su 'embajador' en la madrileña Calle Génova, Elías Bendodo, han conjurado a sus alcaldes de las nueve grandes ciudades de la provincia contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En el encuentro estuvieron representados seis de nueve consistorios porque los de Marbella, Estepona y Vélez no pudieron asistir por cuestiones de agenda relacionadas principalmente con la celebración de plenos municipales. Allí, en una reunión en la que tocaba presumir de que los populares no gobiernan "por casualidad" en las nueve ciudades malagueñas con más de 50.000 habitantes, la nueva líder del PSOE andaluz ha sido culpada del maltrato en materia de financiación que sufren los ayuntamientos por parte del Ejecutivo nacional. Y, como era previsible, se le ha exigido "el mismo trato" para la condonación de deudas que al Ayuntamiento de Jaén, la única capital andaluza en la que gobiernan los socialistas gracias a una reciente moción de censura. En la acusación de que Montero ha "comprado" esa alcaldía con un trato de favor coincidieron los tres intervinientes. Tanto Bendodo como la alcaldesa anfitriona de Torremolinos, Margarita del Cid, y la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, quien llegó a proclamar que Montero es "la más antiandaluza y antimalagueña de todo el PSOE nacional".

"Va a ser la que represente a todos los socialistas andaluces y es la directora de los hooligans de Pedro Sánchez, ese es el principal papel que ella ha jugado estos años; el Gobierno de España ha mantenido a la provincia malagueña y a Andalucía a dos velas durante estos siete últimos años, incluso cuando aprobaban presupuestos éramos las grandes olvidadas", manifestó Navarro.

Patricia Navarro, durante su intervención. / Álex Zea

Navarro también dijo con una intencionalidad muy clara que la provincia de Málaga "no tiene un problema de vivienda, de movilidad o con las playas". "Eso son desafíos, el gran problema de la provincia se llama Pedro Sánchez, que se ha olvidado de impulsar inversiones que deberían venir de la mano la ministra de Hacienda; esta ministra, futura secretaria general del PSOE de Andalucía, llega con una carta de servicios nefasta, aquí ya la conocemos, y lejos de mejorarla estos años lo único que ha hecho ha sido empeorarla", subrayó.

A juicio de Navarro, "lo decente sería que Montero dimitiera, Andalucía no permite tener representantes políticos a tiempo parcial"

"Pero como no va a dimitir, no vamos a dejar pasar ninguna oportunidad para pedirle a la que tiene los dineros en el Gobierno de Pedro Sánchez todo lo que necesita esta provincia para seguir progresando; tiene la oportunidad de demostrar que los andaluces le.importamos más que los catalanes y lo tiene que demostrar con hechos e inversiones", insistió.

"Presidente antimunicipalista"

Por su parte, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado por Málaga, Elías Bendodo, sostuvo que "todos los alcaldes de los municipios de más de 50.000 habitantes de Málaga tienen un alcalde del PP y eso no es casualidad". "Las casualidades en la política y en la vida no existen, todo esto es causalidad, interponen el interes general al partidista, se centran en solucionar los problemas de la gente y no en crearle más problemas de la gente", afirmó en un discurso en el que, como suele ser habitual en los últimos tiempos, no faltaron los elegios al al´´i presente alcalde de Málaga, Paco de la Torre.

"Si hay un presidente del Gobierno antimunicipalista ese es Pedro Sánchez. Es más independentista que municipalista, ha firmado más acuerdo con los independentistas que con los.ayuntamientos. Se ensaña con los ayuntamientos porque están gobernados por el PP, no lo perdona. Sánchez impone ahora a todos los ayuntamientos la ‘tasa Sánchez’, esa tasa de basuras cuya aplicación no era obligatoria y para la que hemos pedido una moratoria", incidió.

Igualmente, el vicesecretario del PP nacional no pasó por alto el caso de Jaén: "Hay más de 200 ayuntamientos con dificultades financieras y económicas severas pero seguimos sin noticias de ese plan de rescate a los ayuntamientos en riesgo financiero, lo que sí conocemos es el fondo para las mociones de censura de María Jesús Montero en los ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda se pone al servicio de los intereses del PSOE para comprar voluntades y tenemos el perfecto ejemplo en el Ayuntamiento de Jaén", sentenció.

"SI los vecinos de Jaén lo merecen..."

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, reivindicó al PP como "el único partido de todo el espectro nacional que sigue siendo un partido municipalista".

"La capacidad de gasto es siempre un problema para todos los alcaldes. Todos hemos vivido con estupor que una alcaldía se use como moneda de cambio. Sí algo ha logrado Sanchez es eso, que lo impensable -por muy inmoral que sea- sea posible", agregó.

A su juicio, ahora "se abre el escenario de que todos los ayuntamientos pidamos lo mismo y los municipios de más de 50.000 habitantes se unan para pedir la condonación de deuda como herramienta para paliar el déficit de los ayuntamientos". "Sí los vecinos de Jaén lo merecen, los malagueños y los torremolinenses también", concluyó.

Al igual que Del Cid, en la reunión estuvieron Paco de la Torre, la regidora mijeña Ana Mata, el presidente de Diputación y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, el alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara, y un representante del Ayuntamiento de Fuengirola.