"Se crearán nuevas startups alrededor del IMEC; ya empezamos a notar su efecto en el BIC Euronova"

El BIC Euronova, la incubadora de empresas situada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga, ha consolidado desde su creación más de 550 empresas en el sector de la innovación, generando unos 6.000 puestos de trabajo especializados en tecnologías. Actualmente está al 85% de ocupación, con más de 70 empresas alojadas (35 empresas en la incubadora física casi 40 empresas en la virtual, además de cinco en coworking) que generan unos 300 empleos y 14 millones de euros de facturación agregada.

-Ocho de cada diez empresas que salen del BIC Euronova sobrevive. Un buen síntoma.

-Medimos hasta un par de años después de que las empresas salgan del BIC, y lo cierto es que ese porcentaje de supervivencia se mantiene. Creo que el éxito está en básicamente en el acompañamiento permanente que tienen de nuestro equipo. Intentamos que esas empresas lleguen al mercado. Ofrecemos la posibilidad de que contacten con clientes. Algunos tardan más tiempo que otros pero al final, como la media de estancia en el BIC es algo más de dos años y medio de vida, todas pasan ese ‘valle de la muerte’ que es el primer año de vida después de la constitución de una compañía. Nosotros no trabajamos con emprendedores, con ideas, sino con empresas ya constituidas. Tenemos además un cupo de firmas que llamamos ‘empresas anclas’, suelen ser el 20% de las que integran el BIC, que deciden quedarse más tiempo en la incubadora y nosotros lo permitimos, porque ejercen como empresas tractoras para otras que acaban de llegar.

-Entre el 20% y el 25% de las empresas instaladas en el PTA han pasado por el BIC Euronova, ¿se sienten la cantera del parque?

-Totalmente. Y ese que ese ha sido siempre nuestro propósito y foco: servir al PTA como fuente de alimentación de nuevas instalaciones de empresas. Es cierto que el ecosistema del Málaga Tech Park es ya muy potente, hay una comunidad de más de 600 empresas. Pero seguimos siendo fieles a este principio, aunque adaptándonos a la realidad actual.

-¿Qué perfil sectorial presentan?

-Ha habido últimamente un boom de energías limpias, sobre todo fotovoltaicas, y algo de eólica. Es un área relevante que va en consonancia con lo que está haciendo España, que es ya una potencia en el tema de las renovables. Luego, todo lo que tiene que ver con desarrollo de software y aplicación de la IA a producto y servicio. Tenemos un poco de todo lo que tiene que ver con innovación (Ingeniería, Industria 4.0, fotovoltaica, ciberseguridad, e-health, aeroespacial, innovación social, nuevos materiales, diseño y formación, entre otros). Admitimos todo, no tiene por qué ser tecnología pura y dura.

Startups y tirón extranjero

-¿Al que se aloja en el BIC hay que ir a buscarlo o son las empresas la que piden instalarse aquí? Lo digo porque en los últimos años han surgido muchas aceleradoras, e imagino que habrá cierta competencia por reclutar startups.

-Las dos cosas a la vez, nosotros siempre hemos sido proactivos, vamos a todos los foros y lugares donde creemos que una startup necesita o merece nuestro apoyo. Es verdad que nuestra marca es ya muy conocida, y que muchos nos llaman directamente porque saben cómo hacemos todo. Pero es cierto que hay un boom muy positivo en Málaga de oferta de aceleradoras, incubadoras de empresas y espacios de coworking. Se ha convertido en un punto de atracción a nivel nacional e internacional.

Álvaro Simón de Blas, en la sede del BIC Euronova, en el PTA de Málaga. / L. O.

¿Ha notado el BIC ese tirón de las startups extranjeras que vienen a Málaga?

Bastante. Esa tendencia se percibe desde hace unos cinco años. Málaga se ha posicionado a nivel europeo e incluso mundial como un enclave muy bueno para acoger a empresas innovadoras, ya sea para poner un departamento de I+D y trabajar hacia el exterior o directamente para abordar el mercado español y europeo. Tenemos de ambos perfiles. Quizá un 20-30% de las empresas que hay en el BIC son extranjeras. Pertenecemos desde siempre a la red europea de empresas de innovación y, como asociados, a la red norteamericana de incubadoras. Se nos conoce más allá de España y además somos sede de la asociación de BICs españoles.

Durante estos más de 30 años han acogido empresas que luego han obtenido mucha dimensión, caso de Aertec, Sequel, Virus Total o Ebury ¿Cuál es la clave para que una pyme dé el salto a gran firma?

La clave son los propios empresarios. Puedes poner una empresa, mantenerte y generar valor para los fundadores, pero cuando tienes que hacerlo para muchos empleados hay que tener la ambición de crecer y de arriesgar más. Luego, obviamente, hay una necesidad de apoyos financieros. Pero lo primero es querer crecer, porque cuando se ve en una empresa que la trayectoria que marca su rumbo es un crecimiento global, esos apoyos van surgiendo por el camino. Nosotros intentamos inculcar eso pero no siempre se consigue, bien porque el nicho de mercado de una startup en concreto no lo admite o porque no siempre el emprendedor que funda una empresa tiene esa vocación.

China y EEUU

Anunciaron a finales de 2023 un proyecto con la universidad china de Shenzhen para venir al BIC ¿Cómo marcha esa apuesta?

Hace año y medio pusimos en marcha una pequeña oficina que se llama BIC Euronova China en Beijing y Shenzhen, que es la capital tecnológica junto a Hong-Kong. Y pretendemos que empresas o instituciones chinas, en este caso la Universidad Politécnica de Shenzhen, que es una de las más importantes del país, se interesen por montar un centro de innovación en el BIC Euronova en colaboración con la Universidad de Málaga. Hubo una visita con motivo del foro Greencities. El proyecto piloto iría en el BIC. De momento, la cosa va despacio porque se trata de una institución pública china, pero el memorándum del acuerdo está sobre la mesa.

También tienen un acuerdo con la alemana Dekra , empresa presente en el PTA de Málaga, para trabajar con empresas chinas.

Firmamos ese acuerdo para asesorar a las empresas chinas de tamaño mediano que quieran acceder a los mercados europeos. El asesoramiento sería en cuanto a normativa y requisitos de la UE; certificación de producto, huella de carbono,... Ya hemos hecho alguna conferencia en China para ofrecer nuestro servicios a ese tejido empresarial no tan internacionalizado. Es un volumen muy grande de empresas y algo estamos haciendo ya. El foco también pasaría porque alguna pudiera venir a instalarse en el BIC. En el próximo foro Transfiere, por ejemplo, va a venir una firma a visitar Málaga.

Me dijo usted hace unos años en otra entrevista que Málaga, a su juicio, tenía iguales o mejores condiciones que el Silicon Valley californiano para atraer empresas y algunos entonces vieron esa afirmación algo exagerada. Pero la realidad es que la Málaga tecnológica no para de captar nuevos proyectos empresariales.

Me reafirmo totalmente en esa idea, y la realidad es la que se ve. Si uno va a California (nosotros hemos estado allí varias veces), Málaga tiene mejores condiciones. Otra cosa es que la acumulación de suficientes casos de éxito y de capital para que eso marque una tendencia exponencial.

Además, el BIC Euronova está mandando precisamente empresas a la aceleradora Skydeck de Berkeley, en San Francisco, una de las más prestigiosas del mundo.

Efectivamente. Tenemos un acuerdo con su aceleradora desde 2018. Hacen dos convocatorias al año para seleccionar a startups de todo el mundo. Nosotros somos su partner de innovación global aquí en España. Le vamos presentando a aquellas startups que nosotros avalamos cuando hacemos nuestra propia convocatoria. O sea, que las dos startups que escogemos en Málaga, van a tener acceso seguro a la primera ronda de selección en Skydeck. Y el año pasado, en agosto, hubo una empresa de Málaga que fue seleccionada y está allí en proceso de aceleración (aún no se puede decir el nombre). Allí ven que España, y concretamente Málaga, puede aportar mucho. Estamos en el foco. Evidentemente, hay muchos más países también en ese punto de mira. Pero la aceleradora Berkeley escoge cada año a 20 empresas y, de ellas, la mitad son de EEUU y las otras del resto del mundo. Así que Málaga está ahí.

El desembarco del IMEC en el PTA

El último bombazo de la Málaga tecnológica ha sido el fichaje del IMEC, que tendrá 615 millones de inversión y cuyo desembarco en el PTA con su centro de diseño de microchips se espera para 2030.

Es un hito importantísimo para Málaga y para el crecimiento del PTA que, seguramente, no se volverá a repetir en bastante tiempo. El IMEC de Bélgica es un centro de investigación en microelectrónica de primer rango en Europa y a nivel mundial. Que vaya a poner un centro en Málaga para la parte de diseño de chips es muy relevante para el ecosistema de innnovación de Málaga. El IMEC podría haber elegido cualquier otro sitio de España o de Europa. Málaga se va a ver potenciada así por la marca IMEC, porque es una punta de lanza tecnológica en todo el mundo.

Los responsables del IMEC quieren servir de imán para atraer empresas y startups para Málaga ¿el BIC puede beneficiarse de esa corriente? ¿Esperan a partir de ahora que les lleguen startups relacionadas con el mundo chip?

Claro, esperamos que ocurra precisamente eso. Recuerdo que en los inicios del PTA, cuando se instaló la fábrica de Alcatel, a su alrededor surgió un sistema empresarial de proveedores. Pues con el IMEC pasará lo mismo, habrá un parque de proveedores de suministros y productos a la fábrica principal. En el BIC ya hemos detectado alguna línea de esta dinámica, pequeña todavía, pero que irá avanzando conforme el proyecto del laboratorio del IMEC se vaya desarrollando. Se crearán nuevas startups alrededor del IMEC, y el BIC Euronova será uno de los protagonistas.

¿Alguna iniciativa concreta?

Sí estamos analizando en el BIC un proyecto empresarial pequeño que está relacionado con servicios al IMEC en el futuro. O sea, que el efecto IMEC ya se deja notar un poco, aunque lógicamente estamos hablando de un plazo a varios años.

Málaga, un polo emergente

¿Málaga es ya un enclave tecnológico de referencia en Europa?

Somos un punto importante; periférico, sí, pero un gran punto de atracción. Tenemos que competir con la zona donde más se concentra la tecnología europea, que es la parte central (Alemania, Holanda, Bélgica), donde se desarrolla casi toda la I+D aplicada. Nos ayudan mucho las comunicaciones, la conexiones del Aeropuerto, el clima, el ecosistema de acogimiento empresarial, etc. La red Málaga Startup Network congrega a todas las instituciones públicas y privadas, incluidos bancos, que dan servicios coordinados a la startups que están arrancando.

Trabajan también con el Incibe, ¿la ciberseguridad es otro vector clave de futuro? Pienso, por ejemplo, en lo que ha supuesto la llegada de Google a Málaga.

La ciberseguridad es un elemento clave de futuro. Aquí en Málaga se ha concentrado bastante conocimiento con la parte de Google y el master de ciberseguridad de la UMA. El acuerdo con el INCIBE es para un programa de aceleración de empresas relacionadas con ese sector, pero también para empresas que necesitan implantar sistemas de ciberseguridad, y eso abarca a pymes y micropymes. Hoy día, todas reciben ataques cibernéticos.

¿Qué factores pueden poner en riesgo la buena marcha de Málaga? ¿El problema de la vivienda, la escasez de mano de obra tecnológica frente a la gran demanda actual?

El tema del talento puede tener solución más a corto plazo con la llegada anunciada de universidades privadas a Málaga que van a complementar lo que hace la UMA. Las administraciones también se están poniendo las pilas con el tema de la FP. Hay otros retos a resolver más a largo plazo: el problema de la vivienda o la necesidad de infraestructuras.

¿Pide el metro para el PTA?

Sí, yo quiero para el PTA un sistema de transporte público masivo. El metro serviría además para atender toda la zona de Campanillas.

