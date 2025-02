Los acentos, a rebato

A partir de ahora, un poco tarde en mi opinión, en los exámenes de acceso a la Universidad puntuará algo que debió tenerse en cuenta siempre. Me refiero el uso de los acentos o tildes en las palabras que exigen su utilización en nuestro vapuleado idioma.

En estos últimos años no se contemplaba esta obligación; unos sí ponían los acentos en los exámenes escritos y otros pasaban de usarlos por una mala enseñanza o por la moda de simplificar los textos eliminando acentos, artículos, puntos, comas, mayúsculas y no digamos los puntos y comas que la mayoría no usa. Y para simplificar, en lugar de ‘fin de semana’, se escribe - y la RAE lo admite - ‘finde’.

En los exámenes de julio de 2025, según se recoge en el modelo de la nueva Selectividad o EBAU en Andalucía, las faltas de ortografía bajarán la nota un 10%. Además, la falta de adecuación a lo solicitado en el enunciado de las distintas preguntas, de coherencia, cohesión, corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como la presentación de las respuestas dadas por el alumnado podrán reducir la puntuación y valoración del conjunto de 0 a 1 puntos. En pocas palabras -esto no figura en el documento -, hay que ponerse las pilas y dejar el lenguaje de los móviles y los WhatsApp en casa para poder aprobar la Selectividad.

Soy víctima de la enseñanza antigua porque escribo sólo o solo en cada caso, y a veces todavía acentúo fué, dió… y otras tildes que ahora se consideran innecesarias. Cuando me examiné en el histórico Instituto Gaona para el ingreso en la enseñanza media debí hacerlo bien porque el profesorado del Gaona tenía ganada la fama de ser rígido, severo, implacable… y los nombres de sus catedráticos todavía los recordarán personas de mi quinta, Armando Bañares, Eduardo García-Rodeja, y el terror que causaba en los alumnos el insigne don Alfonso Pogonoski, nacido en Madrid, doctor en Filosofía y Letras, considerado en su época como el mejor lexicógrafo de Málaga.

Si no hubiera puesto los acentos en el examen escrito, seguro que no hubiera aprobado. Los hermanos Maristas, que provisionalmente se habían establecido en un edificio anejo al Conservatorio de Música María Cristina, en la plaza San Francisco, debieron ser buenos profesores.

El ‘sucesor’ de Pogonoski fue don Tiburcio Martín Toledo, profesor del Colegio San Pablo, Seminario y otros centros de enseñanza de Málaga. Sus alumnos lo recuerdan… y seguro que ninguno deja de poner una coma en su sitio y ni olvidan una tilde, aunque hayan pasado cincuenta años.

Estoy horrorizado

A media mañana de un día que no recuerdo de qué año, me crucé en la Alameda, donde yo residía entonces, con Bernabé Fernández-Canivell, hombre culto, educado, escritor, poeta… al que José Luis Estrada Segalerva le confió la edición de la revista Caracola, fundada en 1952 y que llegó a cumplir veinticinco años y nada menos que 278 números, algo desconocido en publicaciones similares. La poesía no vende, pero Caracola sí. Tenía suscriptores que permitían su periodicidad.

Fernández-Canivell, con su exquisitez y seriedad, casi perdió los atributos que le caracterizaban, y me espetó: «Estoy horrorizado. Mira». Y me mostró una cuartilla en la que aparecía autógrafa una poesía con la firma de José María Pemán, que presidió en dos ocasiones la Real Academia Española.

Y agregó: «Falta un acento en uno de los versos», y me señaló con el dedo ¡la falta de ortografía cometida por el presidente de la Academia!. No cabe duda que fue un olvido, que no repasó los versos… pero sí que cometió una falta de ortografía por la que en mi caso me hubieran suspendido el examen de ingreso. Después de mostrar su disgusto, don Bernabé siguió su camino a la imprenta Dardo - antes Sur - donde se editaban Caracola y todos los cuadernos de poesía, especialmente los que editaba Ángel Caffarena.

Esta historia de la errata de Pemán me trae a la memoria otro hecho sucedido varios años después. Una empresa editora - creo que radicada en Barcelona - tenía a gala el cuidado de someter cada obra que publicaba con su sello a un análisis y revisión a fondo para que no se deslizara ningún fallo.

Presumía de su esmero en la tarea, hasta el detalle de incluir al final del índice una nota sobre la ortografía. No retengo en la memoria el texto, pero decía más o menos que «la edición de este libro, como todos los de la editorial, están garantizados. En ninguno aparecerá una herrata». Así de contundente. Menudo patón.

Los correctores de pruebas

Hoy no lo sé, pero cuando yo escribía reportajes en Sur, La Tarde y Hoja del Lunes, mis textos eran revisados por los correctores de pruebas que estaban en la plantilla de la empresa editora.

Examinaban las galeradas antes de ser imprimidas y corregían los posibles errores o gazapos cometidos por los autores. Los conocí porque en un rincón de talleres, con un diccionario de la lengua española a mano, analizaban los textos para dar el visto bueno para su publicación.

Aun así se escapaban algunas erratas. El de La Tarde me corrigió en dos ocasiones y le expresé mi agradecimiento. Hace poco, dos colegas de La Opinión ‘cazaron’ dos errores míos en dos de mis trabajos. Nadie está libre de equivocarse, como el mismísimo don José María Pemán, escritor, dramaturgo, poeta y máximo responsable de la Academia Española.

En la época que cito, Sur se quedó sin corrector por razones de salud. No se encontró un profesional que se hiciera cargo durante algún tiempo de la responsabilidad de corregir las galeradas. Incluso se le ofreció el puesto a Luis Molledo, que era pintor y, por afición, lexicógrafo, muy bueno por cierto. Rechazó la oferta porque eso de trabajar de noche hasta bien entrada la madrugada no iba con él.

En sus ratos de ocio escribía poemas, estudiaba quiromancia, leía a los clásicos y no era admirador de Miró o Gris… aunque sí de Dalí, enamorado de sus dibujos. Su independencia superaba sus crisis de trabajo.

Y otra vez los acentos

En los informativos de Radio Nacional de España, en más de una ocasión, el locutor de turno, al leer un suceso o noticia referido a dos localidades de Málaga, las han citado tal y como les han llegado los textos, «Alora» y «Cartama», en lugar a Álora y Cártama.

No eran responsables del error. Es que existía la mala costumbre de obviar los acentos en las noticias que se difundían por teletipos, fax, télex… En las radios y televisiones, en los textos relativos a países y ciudades importantes se corrigen las faltas de los acentos y se les agregan en las lecturas, como Berlín, Pakistán, África, Oceanía, Cantábrico, Salmerón o balón…

Aunque aparecieran sin acento en los télex, los locutores sabían cómo pronunciarlos. Lo que no pueden saber es cómo se pronuncian algunos de los más de ocho mil municipios que hay en España.

En la provincia de Málaga, por ejemplo, además de los citados Cártama y Álora, tenemos otros que solo los malagueños pronunciamos bien, como Árchez, Cómpeta, Benaoján, Faraján, Almáchar, Istán… y el arroyo Gálica. Si les quitamos la tilde en cada uno de los citados, nos quedaríamos con «Competa», «Almachar», «Benaojan»…

Vista parcial del pueblo de Cártama / L.O.

Con los apellidos ocurre algo parecido. Un caso que conozco por los enfados que le producía la mala pronunciación de su apellido fue el del ingeniero jefe de la Confederación Hidrográfica del Sur de España, don José Antonio Gállego Urruela.

En las radios y en los periódicos, en lugar de Gállego, se decía y escribía Gallego, y saltaba muy enfadado: Gallego, no; ¡Gállego! Nos hicimos casi amigos porque en la radio y en el periódico Ideal siempre me refería a él como el señor Gállego, y a veces, con su segundo apellido, Urruela.

Ya jubilado me encontré con él en el Banco Atlántico, y casi me abrazó cuando le pregunté ¿cómo está usted, señor Gállego? Y me presentó a su mujer, que creo que era la segunda porque la primera había fallecido.