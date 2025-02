Málaga busca la receta que garantice el relevo generacional en el campo

La provincia de Málaga no deja de crecer en términos turísticos. Pero no olvida un pasado vinculado de manera muy directa al sector primario, con la agricultura como un pilar económico fundamental. No obstante, durante décadas no se ha propiciado ese relevo generacional que requieren puestos de trabajo para los que hay que tener especiales condiciones físicas. Han tenido que venir ayudas colaterales a incentivar lo que hasta la pandemia parecía una auténtica utopía.

De esta forma tan resumida, los principales sindicatos agrarios con representación provincial aplauden en la actualidad esas iniciativas públicas que, pese a incluir fondos en muchos casos tildados de «insuficientes», empiezan a obtener sus frutos en el ámbito rural. Señalan por ejemplo las reservas que la Diputación de Málaga mantiene aprobadas contra la despoblación o los certámenes de ideas para propiciar el relevo generacional.

El propio organismo provincial, a través del Servicio de Empleo, tacha de «desafío» lograr que se incorporen los trabajadores jóvenes a los perfiles de autónomos o de empresas en el mundo rural. Realizar la transmisión de conocimiento no es una tarea sencilla, y sin ella es inviable poder mantener ciertas actividades a muchos kilómetros del litoral.

Otro aliciente al que aluden los portavoces sindicales parte de los nuevos incentivos para poder trabajar más allá de los 64 años. De hecho, en los últimos 12 meses ha crecido en la provincia este cupo hasta en 1.495 personas. Es decir, son ahora un 12,6% más que a principios de 2024. Detrás de esos números se encuentran muchas veces los perfiles de autónomos veteranos, ligados a la labor en el campo, y que no tienen a familiares o conocidos que quieran tomar el testigo de sus explotaciones.

El sector del olivar relata que detrás de esa falta de relevo también se encuentran los elevados costes de producción. Y es que pese a que en los últimos años, como consecuencia de la sequía y de la baja productividad, los precios en origen del aceite de oliva hayan sido superiores, el importe de los gastos se ha disparado por encima de esos aumentos. Ahí también señalan productores vinculados a Asaja, COAG o UPA por qué cada vez hay más personas de avanzada edad en las fincas.

La competencia exterior

Durante la pandemia, como consecuencia del cierre de fronteras al tránsito por carretera, los precios en origen de muchos productos hortofrutícolas batieron máximos en décadas. Ahí hubo un punto de inflexión. Muchas familias optaron por abrirse camino en el ámbito rural, tras haber sufrido de primera mano cómo eran las restricciones sanitarias en las grandes urbes.

Pero pasado justo cinco años desde la irrupción del Covid-19, todo ha cambiado significativamente en este aspecto. Así lo señalan fuentes del sindicato Asaja en Málaga, al recordar la fuerte competencia exterior que tiene la provincia de Málaga y el resto de Andalucía en materia de comercialización de los productos agroalimentarios en los principales mercados centroeuropeos.

Aprovecha también el colectivo agrario COAG para apuntar la necesidad de hacer cumplir la regla de la cadena, para que los productores reciban mínimos que garanticen la rentabilidad de sus explotaciones. Y al mismo tiempo destacan iniciativas como la que desarrolla este agrupación junto a la Diputación y la Fundación La Caixa en el centro de innovación social La Noria. Este proyecto pretende propiciar un mayor relevo generacional, a través de la divulgación del sector agrario entre estudiantes de toda la provincia.

COAG incide en que ha podido recorrer más de media docena de municipios de menos de 20.000 habitantes desde finales del pasado curso. Las sesiones van dirigidas a estudiantes de segundo a cuarto de ESO o ciclos formativos especializados en el sector agrícola, al objeto de poder dar a conocer las ventajas que tiene emprender en el ámbito rural.

Al respecto, la diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma, justifica en un comunicado: «Queremos poner en valor lo que representa el campo, para que sea visto como un sector atractivo para los jóvenes, lo que puede asegurar el relevo generacional y ayudar a fijar la población en el ámbito rural. Todo ello sin olvidar la innovación en el sector agroalimentario, que puede surgir de diferentes sectores como el tecnológico».

Es en efecto uno de los retos con una mayor complejidad a los que se enfrenta la Málaga del siglo XXI. Con todas las cartas sobre la mesa, ahora toca a las nuevas generaciones poder o no mover su ficha.