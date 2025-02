El PP se la 'devuelve' al PSOE de Málaga tras la manifestación ante su sede: "A lo mejor Dani Pérez piensa venirse al PP"

La reacción del PP de Málaga a la manifestación ante su sede de este domingo no se ha hecho esperar. Su secretario general y parlamentario andaluz, José Ramón Carmona, compareció en el mismo lugar en el que se celebró el acto de protesta -con el decreto 'ómnibus' de fondo- y desacreditó la convocatoria asegurando que "el PSOE hizo un ridículo espantoso". Incluso, puso en el centro de una broma al líder de los socialistas malagueños y vaticinó que no continuará en el cargo tras el congreso provincial del PSOE previsto esta primavera: "El señor Daniel Pérez no es la primera vez que viene a nuestra sede a manifestarse o a entregarnos cartas. Yo creo que el señor Daniel Pérez está preparando su salida de secretario general del PSOE y a lo mejor está pensando venirse al Partido Popular. Ya le decimos, señor Daniel Pérez, que aquí nosotros damos la bienvenida a todo el mundo, pero no a personas que tratan a los ciudadanos como rehenes de las falsas informaciones. Por tanto, lo siento, pero usted no sería admitido como militante del Partido Popular".

Según afirmó Carmona, "no hubo más de 100 personas que se manifestaron para intentar arropar al Partido Socialista y esto demuestra que el PSOE ha perdido la calle". No obstante, el dato de asistencia de los populares contrasta con el ofrecido por los convocantes, o incluso con el que dieron las fuerzas de seguridad. Unas 500 personas, según Comisiones Obreras, o 300 según la Subdelegación del Gobierno, se concentraron ante las dependencias 'populares' de la avenida de Andalucía convocadas por los sindicatos CCOO y UGT en defensa de las medidas de protección social y financiación de la Seguridad Social, bajo el lema ‘Con los derechos de la gente no se juega’ y la presencia, entre otros, de representantes de partidos como el PSOE, IU o Podemos.

"Ha perdido la calle"

A juicio de Carmona, la respuesta recibida por la manifestación evidencia que "el PSOE ha perdido la calle, el pulso social y la realidad porque no se puede gobernar de espaldas a los ciudadanos continuamente".

"Estoy en el mismo lugar donde ayer se produjo el intento de manifestación del Partido Socialista y algún sindicato contra el Partido Popular. La verdad que tengo que decir que hoy estoy aquí solo, al igual que ayer estaba el PSOE. El PSOE ayer posiblemente registró la manifestación menos numerosa de la historia de las manifestaciones que se han realizado en la provincia de Málaga. Tanto es así que en mi opinión fue un ridículo espantoso. Un ridículo no solamente por el hecho de la convocatoria sino también por la propia celebración de la misma que no congregó a más de 100 personas en esta plaza, delante de la sede del Partido Popular", manifestó este lunes Carmona.