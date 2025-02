Desahucio en Málaga: una madre con tres menores tiene que dejar su casa en Las Flores

A las 8.30 de mañana miércoles está previsto el desahucio por orden judicial de Josefa Jiménez, inquilina desde hace 10 años de un piso en la calle Obispo Juan de Eulate,5, en Las Flores.

Como explica a La Opinión, Josefa es madre de tres menores de 15, 11 y 4 años, el más pequeño de todos con problemas de respiración "y necesita aerosoles, le estoy llevando a atención temprana". Su mundo cambió de forma radical hace dos años, cuando se separó de su pareja y, aunque llegaron a un acuerdo y le pasa la manutención de los hijos, a partir de ahí ya no pudo pagar los 500 euros mensuales del alquiler.

Foto de Josefa y sus tres hijos menores de edad. / L.O.

"Antes mi pareja estaba siempre trabajando, los fines de semana hacía chapuzas y yo trabajaba en la venta ambulante, y de vez en cuando tenía ayuditas de Cáritas; pero ahora, ya no entra tanto dinero", reconoce.

Además, explica, al ser dos adultos en la casa, compaginaba el trabajo en el mercadillo con el de limpiadora, "y limpiaba dos pisos en Ciudad Jardín". Pero como destaca, desde la separación, sola en casa y a cargo de los tres menores, ha tenido que dejar este último ingreso. "Ahora estoy con mis niños, he estado con uno una semana malo, no puedo limpiar pisos".

Por eso, señala que el único ingreso que ha tenido en estos dos años es el del mercadillo, "y vendo cuatro pijamas y calcetines; pero con eso no te da para pagar el alquiler, te da para pagar un recibo o comida", subraya.

El desahucio tendrá lugar en la barriada de Las Flores. / A.V.

Por este motivo, después de 8 años pagando puntualmente el alquiler, los dos últimos años ya no pudo afrontarlo, porque, como destaca, tenía que elegir entre la comida o el alquiler.

En este tiempo, cuenta, ha tenido la ayuda de unas voluntarias de Cáritas, "que todos los meses me llaman y me dan 50 o 100 eurillos", con lo que ha podido tirar adelante.

"No pido dinero, sólo un techo"

Josefa Jiménez informa de que el propietario del piso le ha comunicado que quiere "alquilar el piso para estudiantes" y ya no está interesado en el alquiler tradicional. Con esta perspectiva, cuenta que los servicios sociales del Ayuntamiento le han ofrecido "ayuda de emergencia para un nuevo alquiler, pero no tengo nómina, no tengo contrato, no tengo nada; ¿dónde me meto con ese dinero?, porque aquí, el único que entra es el de la manutención del padre y lo que consiga de la venta ambulante".

En su caso, además, destaca que no tiene familia en Málaga: "Toda la tengo en Granada; el Ayuntamiento me dice que me vaya a Granada, pero llevo 20 años en Málaga y ya soy más boquerona que granadina; además, en mi familia está cada uno situado y en su casa, y nosotros somos cuatro", argumenta.

Por otra parte, Josefa teme que su precaria situación lleve consigo "el que me quiten a mis niños, cuando yo lo que pido no es dinero, sólo un techo", subraya.

Gestiones de Con Málaga

El portavoz del grupo municipal Con Málaga, Nicolás Sguiglia, explicó este martes a La Opinión que acompañaba esta mañana a Josefa Jiménez a la Oficina del Derecho a la Vivienda, dependiente del Instituto Municipal de la Vivienda "para hacer todo lo posible" por ella. Además, subrayó que esta madre de tres menores cuenta con un informe de vulnerabilidad, por lo que tratarían de hacerlo valer para "intentar paralizar" el desahucio.

