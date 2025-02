Un parapeto contra las olas hecho con humildes organismos

Las diferentes glaciaciones de la Prehistoria provocaron que nuestro Mar Mediterráneo se retirara muchos kilómetros y la playa no quedara, precisamente, a un tiro de piedra.

Una preciosa infografía que puede verse en el Centro de Interpretación de los Yacimientos de La Araña nos muestra esas mismas cuevas, hace 40.000 años, sólo que no están en primera línea de playa, sino que delante se extiende un valle durante kilómetros.

El arqueólogo Julián Ramos, con la reproducción de un cráneo de neandertal y una piedra de sílex localizada en La Araña y detrás la infografía de la zona hace 40.000 años. / Alex Zea

Por eso, en una intervención del prehistoriador Pedro Cantalejo en Ámbito Cultural de El Corte Inglés, hacía hincapié en que muchos yacimientos prehistóricos duermen el sueño de los justos, porque son submarinos; una vez el mar volvió por sus derroteros.

De hecho, como a La Opinión explicaba el pasado verano el buceador profesional y maestro de Primaria Alberto Ramos, a la izquierda de la Torre de las Palomas de La Araña, mar adentro, hay una montaña submarina que atrae los peces, lo que explica que se concentren muchos barcos. Con una profundidad de entre 50 y 70 metros, es en realidad un antiguo acantilado costero, tragado por el mar.

Sin que guarde conexión con el extenso valle prehistórico de hace 40.000 años, sí que parece evocarlo una preciosa formación rocosa que puede verse al pie de la Torre de las Palomas. Esta sección se ha puesto en contacto con Alberto Ramos, que además es fundador de la empresa Senderos Marinos, que muestra el pasado geológico y prehistórico de las aguas más cercanas del litoral de Málaga.

Alberto explica que se trata de una acera calcárea, formada por unos pequeños gusanos, los anélidos poliquetos, «que absorben la caliza de la roca para segregarlas sobre sí mismos y generar un caparazón que se queda fijo a la roca».

El peñón del Cuervo desde la Torre de las Palomas de La Araña, este mes.. / A.V.

Protectores de la roca

Estos organismos, detalla, viven justo en la llamada ‘franja intermareal’, así que, no están «ni del todo sumergidos, ni del todo emergidos»; pero como esas legiones romanas que se cubrían con sus escudos en la formación de tortuga, «protegen la roca de la erosión» allí donde están fijados, mientras en la parte en la que no están presentes, «el oleaje se come la roca» y forma esos dibujos tan sugerentes.

A partir de la llegada de los anélidos, cuenta Alberto, se suman bellotas de mar, mejillones, algas calcáreas que protegen todavía más la roca, al tiempo que hace posible que habiten la zona gambitas, camarones, cangrejos; críen sepias, camarones. Pura vida.

