Unicaja prevé contratar a 350 personas para puestos estratégicos y plantea negociar salidas "voluntarias" de 150 trabajadores

Unicaja tiene previsto contratar a unas 350 personas en especialistas para puestos estratégicos (riesgos, Inteligencia Artificial Generativa, UX, CX, o tecnología), según ha asegurado este martes el CEO de la entidad, Isidro Rubiales, en la presentación de los resultados de 2024 y del nuevo Plan Estratégico 2025-2027. El objetivo pasa por "rejuvenecer" el equipo humano de la entidad y elevar las competencias digitales de la plantilla incorporando nuevo talento, e incluye también la salida voluntaria y pactada de unos 150 trabajadores en 2025, un proceso del que la entidad ya ha informado a los sindicatos de la apertura de una mesa de negociación.

El calendario de reuniones se iniciará el próximo lunes 10 de febrero y se prolongaría por espacio de un mes, según han añadido los sindicatos.

"No es un enfrentamiento empresa-sindicatos, sino al revés, un punto de encuentro. No es un ERE sino algo pactado y voluntario. No queremos hacerlo unilateralmente, tenemos una mesa de relaciones laborales", ha aclarado Rubiales. La entidad quiere negociar este volumen de salidas "voluntarias" para "atraer talento nuevo", algo que considera "bueno para la plantilla y para la empresa".

Los responsables del banco afirman que lo que buscan con este acuerdo laboral "no es reducir costes" sino "poder contratar a más personal" para disponer así de "mayor capacidad para desarrollar proyectos".

El Plan Estratégico de Unicaja 2025-2027 incluye también el impulso de iniciativas de reskilling de 600 empleados actuales para áreas clave, fundamentalmente de negocio. La intención de la entidad es "mejorar la experiencia de empleado y el sentido de pertenencia e impulsar la captación de talento".

Reacción de los sindicatos

Los sindicatos presentes en el banco malagueño se han referido este mismo martes al anuncio de la entidad. UGT ha señalado que en la de la mesa de relaciones Laborales del banco se ha fijado un calendario de 30 días para negociar varias cuestiones y ha valorado "positivamente" este compromiso del banco.

Entre los puntos a negociar, según UGT, está la consecución de 150 salidas voluntarias, que permitirán a su vez "contrataciones en número superior a esta cifra, lo que supone un refuerzo de plantilla".

Por su parte, el sindicato Cesisa ha señalado que el proyecto de la empresa pasaría por hacer 350 contrataciones, además de gestionar las mencionadas 150 bajas incentivadas, 100% voluntarias, durante 2025. "Previsiblemente el intervalo de edad susceptible de baja incentivada comenzará a partir de los 58 años de edad", ha comentado esta central.

Por su parte, Suma-T ha señalado que en Unicaja "insisten en que no quieren un proceso legal forzoso sino voluntario tanto para la empresa como para el empleado".