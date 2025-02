Unicaja descarta operaciones corporativas pero buscará acuerdos para elevar volumen de negocio

Unicaja descarta acometer alguna gran operación corporativa para crecer, aunque sí se abre a buscar ciertos acuerdos en distintos segmentos de actividad para elevar su volumen de negocio, según ha explicado este martes el consejero delegado del banco, Isidro Rubiales, acompañado del presidente no ejecutivo de la entidad, José Sevilla.

"No tenemos en la cabeza nada relativo a una operación corporativa. No nos podemos distraer, porque estamos saliendo de las fusiones de los últimos años y sabemos las consecuencias de distraernos con eso", aseguró CEO de Unicaja, que ha presentado los resultados de la entidad en 2024. Rubiales ha afirmado que no se ha producido "ningún contacto" con otras entidades para explorar integraciones.

En cambio, sí ha dejado la puerta abierta a hacer operaciones de menor dimensión. "Queremos darnos excepcionalidad a corto plazo para ver oportunidades en el mercado. Estamos buscando acuerdos en distintos segmentos de actividad de un perfil más bajo que una operación corporativa", ha afirmado.

El objetivo es crecer en los negocios de consumo, banca privada, gestión de activos o crédito.

OPA del BBVA al Sabadell

Sobre la oferta pública de adquisición (OPA) anunciada por BBVA sobre Banco Sabadell, Rubiales ha expresado su deseo de "respetar" cualquier escenario posible que se derive de ella por lo que no ha detallado si la entidad malagueña intentaría captar cualquier negocio del que BBVA se tenga que desprender.

Rubiales considera además que el sector bancario es "muy competitivo" y confía en que seguirá siéndolo, con independencia del desenlace de la OPA del BBVA sobre el Sabadell.

El máximo ejecutivo de la entidad malagueña tampoco ha querido comentar la hipótesis de que el Sabadell quisiera explorar una fusión con Unicaja si fracasa la OPA del BBVA o incluso que la propia Unicaja fuera objeto de deseo para otros grandes competidores, como Santander o CaixaBank, para recuperar liderazgo en España. Rubiales, que ha evitado entrar a valorar ninguno de estos escenarios, ha insistido en que la estrategia de Unicaja es continuar su camino en solitario.

Apoyo de los accionistas

Unicaja, el quinto banco español por activos, ha estado en el pasado en el punto de mira de entidades de mayor tamaño, en particular del propio Sabadell, pero siempre ha afirmado públicamente su voluntad de no ser absorbido. La cúpula del banco malagueño afirma tener la "plena confianza" de los grandes accionistas que controlan la mayoría del capital del banco, en particular de la Fundación Unicaja.

El presidente no ejecutivo de Unicaja, José Sevilla, y el consejero delegado, Isidor Rubiales. / E. P.

"Los accionistas están contentos con el consejo y la dirección y no esperamos ningún cambio relevante en el accionariado", ha añadido su presidente, José Sevilla.

Por último, el CEO de Unicaja también se refirió al gran dinamismo económico y empresarial de Málaga, ya no sólo en el ámbito turístico sino también en el tecnológico. "Para nosotros es una muy buena noticia", ha afirmado.