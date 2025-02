Los médicos malagueños se movilizan contra la reforma del Estatuto Marco: “Va en contra de los facultativos"

Los médicos malagueños están llamados a concentrarse el próximo 10 de febrero para mostrar su rechazo a la reforma del Estatuto Marco en la que trabaja el Ministerio de Sanidad y que ha hecho estallar a los facultativos, que la califican como un “ataque” a la profesión médica.

El pasado lunes, el Consejo Andaluz de Colegio de Médicos (CACM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) convocaron una rueda de prensa para manifestar su absoluta oposición a esta propuesta y anunciar el calendario de protestas que habrá la semana que viene en todo el territorio nacional.

La primera de ellas tendrá lugar el próximo lunes 10 de febrero en todas las provincias andaluzas, y será el paso previo a la “gran concentración” que se realizará en Madrid el jueves 13 de febrero a las 12.00 horas, frente al Ministerio de Sanidad.

Previo a estas movilizaciones, habrá una reunión informativa, presencial y online, en la sede del Colegio de Médicos de Sevilla, el próximo jueves 6 de febrero, a la que están convocados todos los médicos andaluces para conocer los detalles de los siguientes pasos a seguir.

Concentración en Málaga

En el caso de Málaga, la concentración del lunes 10, convocada por las organizaciones sindicales, pero respaldada por el Colegio de Médicos de Málaga, tendrá lugar ante la Subdelegación del Gobierno de 11.00 a 11.30 horas. Durante ese tiempo, desde el Sindicato Médico de Málaga (SMM) animan a aquellos médicos que no puedan acudir a que manden una fotografía grupal en sus respectivos centros sanitarios como muestra de apoyo a la protesta.

Además de la manifestación del día 13 en Madrid, -a la que acudirán tanto el presidente del SMM, Antonio Martín, como el presidente del Colegio de Médicos, Pedro J. Navarro- se está barajando la posibilidad de convocar otra concentración, aún mayor, un día no laborable para facilitar que más médicos puedan desplazarse hasta Madrid y demostrar su rechazo a este anteproyecto que se está negociando.

El presidente del SMM adelanta que, si se convoca, facilitarán el transporte para desplazarse hasta la capital. Asimismo, afirma que, en caso de que el Ministerio no contemple sus reivindicaciones, no descartan plantear algún tipo de huelga.

Descontento generalizado

“Es un estatuto que va en contra de los profesionales facultativos”, sostiene Martín, que recuerda que el documento lleva más de dos décadas sin reformarse y ahora la nueva propuesta no incluye ninguno de los aspectos que han estado reivindicando durante años. “Es un maltrato y un atraco a la profesión”, añade el representante sindical, que subraya que la ministra ha conseguido que “se levanten todos contra él”.

Concentración de médicos en Madrid. / L.O.

El doctor Navarro coinciden en que en los 40 años que lleva ejerciendo no recuerda otra ocasión en la que existiese un desencanto tan generalizado y compartido dentro de la profesión médica.

“Pocas veces he visto yo en mis años de experiencia una unificación de este sentimiento en todos los médicos de España, tenga la ideología política que tenga. Es decir, todos estamos unidos y todos estamos de acuerdo en que son medidas que lo único que hacen es perjudicar más que beneficiar al profesionalismo médico”.

Retroceso en los derechos

El Colegio de Médicos de Málaga fue la primera entidad colegial en Andalucía que se manifestó contraria a esta norma con la publicación de un posicionamiento titulado ‘Más libertad, mejor sanidad’. Además, la semana pasada emitieron otro comunicado exigiendo la “paralización” inmediata del anteproyecto por poner “en peligro” el futuro de la profesión médica.

Defienden que supone un “grave retroceso” en los derechos de los médicos y que deteriora “aún más” sus condiciones laborales en el Sistema Nacional de Salud (SNS), amenazando la calidad asistencial y desincentivando el ejercicio profesional en España.

Uno de los aspectos que han levantado más asperezas dentro del colectivo médico ha sido la restricción de la compatibilidad laboral, al querer impedir que los jefes de servicio puedan ejercer en la sanidad privada y al exigir exclusividad a los médicos especialistas recién graduados durante los primeros cinco años de ejercicio en el SNS.

Guardias y equiparación de categoría

Otra de las medidas más polémicas ha sido la propuesta de que todos los sanitarios queden incluidos en el grupo A1. Desde el Colegio de Médicos, lamentan que no se tenga en cuenta los años adicionales de formación ni la mayor responsabilidad asistencial. “No tiene razón de ser que al médico no se le dé el sitio que le corresponde por la clasificación profesional, por el mayor número de horas formativas, la responsabilidad que tiene y las cualificaciones que se le exige a la hora de trabajar. Si nos iguala con el A1, pues el médico tendrá que ser el A1+, pero no se puede equiparar por abajo cuando hay esa diferencia tan grande de años de formación”, argumenta el doctor Navarro.

La desaparición de las guardias de 24 horas ha sido otra de las cuestiones más criticadas, ya que, según explica Navarro, aunque se quieran reducir a un máximo de 17 horas, temen que esta medida pueda obligar a los profesionales a compensar esas horas en otro momento, posiblemente doblando turnos.

En definitiva, tanto el SMM como el Colegio de Médicos, afirman que la reforma planteada supone un “maltrato” a los facultativos y animan a los profesionales que puedan a que se unan a la concentración del próximo lunes 10 de febrero para defender la sanidad y los derechos de la profesión médica

