Dani Pérez: «Si hay alguien en el PSOE de Málaga que quiere presentarse para ser secretario general, que lo diga»

El ambiente de congresos que vive el socialismo se ha instalado en los estados de ánimo del PSOE de Málaga con múltiples síntomas. Y con la sensación compartida de que nadie quiere dar un paso en falso, antes de que la nueva dirección regional de María Jesús Montero haga alguna señal sobre sus preferencias para esta provincia. Mientras tanto, las especulaciones no cesan. A la vez que el actual líder, Dani Pérez, no hace concesiones, suenan nombres de aspirantes como los de su Secretario de Organización, Pepe Bernal, o el del parlamentario andaluz Josele Aguilar, a quien su propio entorno vincula en los últimos tiempos al viento a favor que ha palpado en sus visitas a distintas agrupaciones. Hay rumores y movimientos tan evidentes que cuando le son mencionados al secretario general, a Dani Pérez, obtienen la siguiente respuesta: «Si hay alguien que quiere presentarse, que lo diga; si hay algún compañero que quiera dar un paso adelante -yo no lo conozco, nadie se ha pronunciado hasta ahora- que lo diga: si hay alguien que quiere presentarse, pues está en su derecho».

Lo dijo anteponiendo «la responsabilidad de ir paso a paso». «Los que tenemos la posibilidad de estar al frente de las direcciones provinciales, tenemos la responsabilidad de ir paso a paso; ahora mismo todos tenemos que ir con un objetivo y no desviarnos de él, que es el Congreso Regional», recalcó.

«Sigo trabajando por la unidad como he hecho durante estos tres años y voy paso a paso, ahora toca el congreso regional y ya llegará el momento del congreso provincial en el que yo también tenga que pronunciarme», añadió sin renunciar a su deseo de optar a la reelección y admitiendo que el proceso de renovación en Málaga se activará automáticamente este mismo mes. «El congreso provincial lo abriremos prácticamente el día después del regional», dijo.

A su vez, el dirigente socialista defendió que el proyecto que lidera encarna «el relevo generacional que se dio hace tres años». «Sigo con fuerza, con ganas y día a día trabajo por Malaga; soy muy responsable y siempre he dicho que el PSOE de Málaga es una organización fuerte que trabaja de forma unida, atendiendo y escuchando, todos tenemos nuestro espacio», añadió sin perder de vista que la ebullición actual «es lógica» y se ajusta a lo que se vive en las épocas precongresuales. «Este es un partido vivo», insistió a pocos días de que el cónclave malagueño en el que se decidirá su futuro sea convocado por el Comité Provincial. En una reunión prevista el 10 de febrero, se fijará la fecha, para la que se tiene la referencia del domingo 6 de abril, aunque «podría variar por temas de agenda», según precisó Pérez. Si no fuese ese fin de semana previo a la Semana Santa, se adelantaría a finales de marzo. La idea de María Jesús Montero es estar en las ocho provincias esos dos fines de semana y dejar todas las renovaciones zanjadas cuanto antes.

A su vez, Pérez optó por medir su respuesta cuando se le recordó que el veterano líder provincial del PSOE de Jaén, Paco Reyes, se ha mostrado dispuesto a dar paso a otros compañeros y, en su caso, no se pronunció sobre la posibilidad de que él hiciera lo mismo: «Cada provincia tiene una particularidad distinta y, sobre todo, respeto la decisión que haya tomado él, creo que lo que ha dicho es que va a trabajar por la unidad en la renovación de Jaén, pero no se descarta tampoco para presentarse».

Congreso regional

Al final de esta semana, el PSOE de Málaga ya tendrá completa la nómina de los 60 delegados con los que acudirá al congreso regional que, los días 22 y 23 de febrero en Granada, validará el liderazgo adquirido por María Jesús Montero.

Las agrupaciones de la provincia se encuentran estos días inmersas en el proceso de elección de sus representantes en el cónclave. Algunas, incluso, ya han celebrado sus asambleas. Y vale como ejemplo el hecho de que el propio Dani Pérez haya sido uno de los dos delegados elegidos por unanimidad en la agrupación de la capital en la que milita, la de Miraflores-Trinidad.

Al ser preguntado por la inminencia de esta nueva cumbre orgánica, Pérez dio por seguro que el desarrollo de estas asambleas previas en las agrupaciones de Málaga «se va a hacer con normalidad y acuerdos», sin grandes disputas para elegir a los delegados. «Casi el 100% de las agrupaciones van a ir de forma unida en un proyecto que es el de María Jesús Montero, que ha cohesionado y generado ilusión en la militancia», afirmó.

Dani Pérez hizo estas declaraciones a La Opinión de Málaga tras una rueda de prensa en Torremolinos, en la que -junto a representantes locales del PSOE- cuestionó la actuación del Ayuntamiento gobernado por el PP ante las lluvias torrenciales del pasado lunes en la ciudad costasoleña.

No obstante, el portavoz popular Luis Rodríguez salió a desmontar las críticas y defendió que la respuesta del Gobierno municipal «fue inmediata y afortunadamente se han evitado daños personales, que es lo principal en la gestión de este tipo de episodios».

Estampa de unidad

En clave interna de los socialistas, llamó la atención que para la comparecencia en Torremolinos -al igual que en otras celebradas en los últimos días- la formación progresista cuidara ciertos detalles para ajustarse a la imagen de «consenso y unidad» que reclamó María Jesús Montero, en cuanto se postuló para ser la nueva líder del PSOE en Andalucía.

La visita de Dani Pérez propició una estampa en la que no suelen prodigarse los actores más influyentes del socialismo torremolinense. El líder provincial del PSOE procuró que en la misma fotografía aparecieran, junto a él, los grandes exponentes de tres sensibilidades bastante diferentes en el seno de esta enfrentada agrupación: el secretario general, Antonio Ruiz Jaime; la portavoz municipal, Maribel Tocón; y el exsecretario general torremolinense y diputado provincial, Antonio Navarro. n