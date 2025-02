Más de 1.100 médicos compaginan la sanidad pública con la privada en Málaga

Uno de los aspectos planteados en el borrador del nuevo Estatuto Marco que más ha indignado a los médicos ha sido la medida de que los jefes de Servicio de la sanidad pública no puedan compatibilizar su trabajo con la sanidad privada. Una exclusividad que también se exigirá a los médicos especialistas durante sus cinco primeros años de vinculación al Sistema Nacional de Salud (SNS) tras finalizar su formación como Médicos Internos Residentes (MIR).

Actualmente, un total de 1.175 médicos de la provincia de Málaga ejercen tanto en el sector público como en el sector privado. Es decir, compaginan su actividad en los centros de salud y hospitales públicos, con otro puesto en alguna clínica o centro sanitario privado.

Según los datos facilitados por el Colegio de Médicos de Málaga, en la provincia hay 8.606 facultativos activos, lo que supone que casi un 14% de los médicos malagueños compatibilizan esta doble actividad. Una cifra “muy importante”, según el presidente del órgano colegial, Pedro J. Navarro, que destaca que cada vez son más los profesionales que optan por la sanidad privada.

Casi 4.000 médicos en la privada

En este sentido, señala que, si se suman los médicos que ejercen esta doble actividad, con los que se dedican exclusivamente a la privada (2.807), son casi 4.000 profesionales. “Una cifra elevadísima en comparación a otras regiones y provincias españolas, porque tenemos una sanidad privada aquí en Málaga muy potente y de muy buen nivel”, subraya. A día de hoy, según los datos del Colegio, son 4.624 médicos los que se dedican en exclusividad a la actividad pública.

En general, el borrador del Estatuto Marco no ha gustado a los médicos -que ya han anunciado movilizaciones-, incluida la nueva medida de exigir exclusividad a los jefes de Servicio y a los médicos especialistas durante sus primeros años. Según el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, es una “propuesta incongruente” y un “retroceso” en la libertad del facultativo.

Rechazo al nuevo Estatuto Marco

“Usted tiene que fidelizar al médico con contratos de larga duración, con condiciones laborales idóneas. Entonces, de esta forma, el médico estaría en el sistema público sin necesidad de irse al privado. Pero lo que no puede hacer es que no se le hagan buenos contratos, no tenga buenas condiciones, tanto laborales como económicas, y se le impida que pueda compatibilizar el ejercicio privado con el ejercicio público en horarios distintos”, defiende el doctor Navarro, que recalca que, una vez que el profesional finaliza su horario en la sanidad pública, tiene derecho a hacer por la tarde “lo que le plazca” en el ejercicio privado.

“Pero todavía es mucho más gravoso el hecho de que a los recién acabados se les exija cinco años de trabajar o en la pública o en la privada”, añade el presidente del órgano colegial, que advierte que, si se llega a aprobar esta medida “tan coercitiva”, aumentará aún más la fuga de talento médico. “Muchos dirán: no me voy a hipotecar en un servicio público que me está pagando mal, que me está obligando a hacer guardias leoninas, a un descanso no mayor a 36 horas… me voy a la privada o me voy fuera de España”, apunta el doctor Navarro, que asegura que esta medida es “otra barbaridad”, ya que “estamos formando a médicos con dinero público que directamente salen de la facultad y se van a ir a la privada, porque no van a aceptar trabajar en la pública, o a otro país”.

Un médico atiende a una paciente / L.O.

Cuidar al médico

Insiste en que exigir esta exclusividad es una “verdadera incongruencia” teniendo en cuenta la falta de médicos que existe. “No podemos perder ningún médico”, sostiene el doctor Navarro, que aclara que, aunque siempre hay que cuidar del médico, ahora hay que hacerlo con aún más motivos. “Hay que mimar al médico porque tenemos pocos, tienen una gran responsabilidad y un gran trabajo y se le deben dar las condiciones adecuadas para que realicen un trabajo óptimo”, argumenta el presidente del Colegio de Médicos, que considera que estas medidas -junto a la propuesta de reducir las guardias o de incluir a todos los profesionales sanitarios en el mismo grupo- lo único que hace es “crispar” a los facultativos.

Sindicato Médico de Málaga

Respecto a la incompatibilidad para los jefes de Servicio, resalta que la condición fundamental para acceder a un puesto de responsabilidad debe ser la valía de la persona y su capacidad de gestión, “no que tú digas que no vas a hacer ejercicio privado”. Asimismo, opina que esta medida desincentivará a los profesionales que quieran asumir esa responsabilidad. “Algunos dirán que no merece la pena”, agrega.

Por su parte, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) también ha manifestado su oposición al nuevo borrador del Estatuto Marco, pues afirman que “va en contra de los profesionales facultativos”. En concreto, respecto a la propuesta de exclusividad, su presidente, Antonio Martín, declara que es “un paso atrás” y que están en contra, sobre todo, en el punto los MIR, debido a la “inestabilidad” a la que se enfrentan durante esos primeros años.

A favor de la exclusividad

Por otro lado, CCOO sí que se ha posicionado a favor de esta medida. “Estamos totalmente de acuerdo”, defiende Juan Carlos Navas, secretario general del sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga, que argumenta que es “coherente” que un jefe de servicio tenga exclusividad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), ya que si ejerce también en el sector privado puede haber una incompatibilidad.

“Todos sabemos que hoy día hay derivaciones a hospitales privados de determinadas pruebas diagnósticas, listas quirúrgicas de espera y demás. Entonces, no tiene mucho sentido que un jefe de Servicio lo sea en un hospital público y también en un hospital privado. Eso, al final, genera suspicacia, respecto a qué tipo de pacientes se derivan a la sanidad privada. Yo creo que es sano que quien ostenta ese puesto no debe de trabajar en el sector privado, debe tener una exclusividad”, concluye el representante de CCOO. En cuanto a la exigencia de exclusividad a los médicos especialistas durante sus cinco primeros años, también está de acuerdo, pues aboga que la formación que adquieren en el sistema sanitario público es mayor que en el sector privado.