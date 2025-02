Así será la nueva Torre del Puerto de Málaga: Chipperfield la eleva a 144 metros

El arquitecto David Chipperfield y el grupo inversor Hesperia han presentado en la mañana de este jueves tanto al Ayuntamiento de Málaga como a la Autoridad Portuaria el avance del proyecto de la Torre del Puerto, que pasa de medir 116 metros, según lo planteado hasta ahora, a alcanzar los 144 metros, agotando casi la altura máxima permitida, que llega hasta los 150 metros.

Sobre la altura, que es desde hace años el epicentro de la polémica en torno a este proyecto, el CEO de Hesperia, Jordi Ferrer, en representación de Andalusian Hospitality II -los impulsores del proyecto en el que también participa el grupo catarí Al Alfia-, ha valorado que "no es un tema de impacto significativo" sino que va a "transformar un skyline en una ciudad con un edificio que le va a dar una personalidad propia".

Y en cuanto al diseño, otro de los puntos calientes del proyecto por la entrada de Chipperfield y la salida de José Seguí -el arquitecto del diseño que se conoce hasta ahora- los promotores han ofrecido detalles mínimos en cuanto a cómo será el nuevo edificio en el que se ubicará el hotel de Cinco Estrellas Gran Lujo, que tampoco tiene cerrado el número de habitaciones, aunque cuenta con una horquilla de entre 350 y 390 habitaciones, de las cuales el 30% serán suites.

"Es un edificio muy esbelto y muy compacto que proyecta una imagen mucho más enaltecida de lo que sería ahora la propia zona industrial del Puerto", ha señalado Ferrer, que ha justificado la subida de altura en motivos técnicos: "El problema en esa zona es que no es solo un proyecto de arquitectura sino de ingeniería y requiere unas estructuras donde hay que buscar solidez a 50, 60 metros, y eso te define una serie de parámetros en arquitectura e ingeniería que te condiciona la edificabilidad y la altura".

Chipperfield junto a la maqueta del proyecto de la Torre del Puerto. / L.O

Tampoco las infografías ni la maqueta con la que Chipperfield y su equipo han presentado los avances en una reunión a puerta cerrada en el Ayuntamiento de Málaga permiten imaginar cómo será el edificio definitivo, que deberá estar sobre la mesa de la Autoridad Portuaria con el proyecto completo el 7 de marzo como fecha límite.

Intervención en el Dique y la Farola

Durante la atención a los medios de comunicación, todas las partes han insistido en que el proyecto rehabilitará la zona del Paseo de la Farola y el Dique de Levante, creando seis zonas públicas para la ciudadanía, en las que se incluyen un centro de convenciones con un salón de hasta 800 plazas -la capacidad total son 2.000 plazas-, una plaza de uso comercial y gastronómico y zonas ajardinadas.

El propio Chipperfield ha recalcado que aunque "claramente la atención del hotel está su verticalidad, en la torre del hotel, es muy importante recordar el proyecto horizontal, de expansión". El arquitecto británico, premio Pritzker en 2023, ha defendido que "el hotel y el centro de congresos pueden ser el catalizador para atraer ese territorio a la ciudad".

La altura del hotel del Puerto aumenta hasta los 144 metros. Vista aérea del nuevo diseño de la Torre del Puerto / L.O.

Los promotores no han definido una cifra actualizada de la inversión que supondrá la Torre del Puerto, que en sus inicios se fijó en torno a los 120 millones de euros. Eso sí, el CEO de Hesperia sí ha avanzado que superará "ampliamente" la estimación inicial debido al incremento de los costes de construcción junto a las complejidades en la cimentación y la estructura.

Infografía de la propuesta de Chipperfield para la Torre del Puerto. Detalle de la plaza de acceso al hotel / L.O.

Plazos

Los promotores se han mostrado convencidos de que el proyecto seguirá su curso con normalidad pese a los dos recursos contencioso-administrativo que siguen a la espera de fallo judicial, tanto el que presentó la Academia de Bellas Artes de San Telmo como el de Plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, a través de la Asociación Espacios Comunes, dos causas que, aseguran, no van a prosperar.

"Nosotros pensamos que esto no tiene ningún recorrido, el contenido de esos recursos, y, además, este es un proyecto realmente transformador para Málaga y una oportunidad única que la ciudad en ningún caso debería permitirse perder. Transformar una zona industrial que no es de uso para los malagueños, que no está aportando nada a la ciudad, por un proyecto que va a proyectar a la ciudad a un nivel internacional y que le va a hacer compertir con ciudades de primer nivel en el mundo como Londres, Róterdam, Barcelona o Madrid, donde han habido proyectos de estas características".

El arquitecto junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. / A. I. M.

Una vez presenten el proyecto definitivo, el Puerto de Málaga tendrá un mes para estudiar el proyecto y remitirlo a Puertos del Estado. A partir de ahí, el último trámite recae sobre el Consejo de Ministros, un paso que Ferrer espera que se produzca entre mitad y el tercer trimestre del año. De hecho, dan por hecho que superarán este último trámite sin problemas.

"Estamos completamente convencidos y no bajaramos ninguna otra alternativa porque no tiene sentido y sería una pena para Málaga. Y en cualquier caso tendría que estar muy bien justificado porque es un proyecto que lleva muchos años y eso nos da la garantía jurídica de todos los procesos administrativos que ha pasado".

Con toda la tramitación concluida, las obras tienen un plazo de unos 40 meses, de los que en torno a 15 meses serían solo para la cimentación del edificio. Por tanto, esperan que el hotel pudiera estar terminado en 2028.