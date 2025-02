Los promotores de la Torre del Puerto desvelan hoy el nuevo diseño

Los promotores de la Torre del Puerto desvelarán hoy el nuevo diseño del hotel rascacielos en una reunión institucional en la que participará David Chipperfield, el arquitecto al que se le ha encomendado la actualización del proyecto.

En un encuentro a puerta cerrada que se celebrará en el Ayuntamiento de Málaga, Chipperfield y su equipo expondrán los avances y cambios del hotel tanto al alcalde Francisco de la Torre como al presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, con la presencia del CEO del Grupo Inversor Hesperia (GIHSA), Jordi Ferrer, que acudirá en representación de los promotores del hotel, Andalusian Hospitality II.

Fuentes de Hesperia avanzaban a este periódico que lo que mañana se expondrá no es el proyecto definitivo, que aún no está terminado, pero sí avances importantes en cuanto al edificio que se proyecta en el Dique de Levante.

Uno de los aspectos más conflictivos del proyecto ha sido siempre su altura, hasta ahora fijada en 116 metros en base al diseño del arquitecto malagueño José Seguí -que se desvinculó del proyecto el pasado diciembre y anunció que emprenderá acciones legales-, pero que podría incrementarse hasta un máximo de 150 metros, que es lo que permite la modificación del Plan Especial del Puerto al que dio el visto bueno el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Málaga pese a la negativa en bloque de la oposición.

Tras la reunión, a mediodía las instituciones implicadas junto a Hesperia atenderán a la prensa para explicar los principales cambios.

El proyecto

En cualquier caso, más allá de este avance, los promotores tienen hasta el 7 de marzo para presentar ante la Autoridad Portuaria el proyecto definitivo junto a los estudios pendientes, después de que el Puerto les autorizase en noviembre una última prórroga en el plazo de entrega. En caso de incumplimiento, el presidente Carlos Rubio ya advirtió de que el proyecto decaería y habría que empezar de nuevo el camino administrativo de la concesión.

Asimismo, aún deben resolverse los dos recursos contencioso-administrativo que ahora mismo siguen pendiente en los juzgados, el primero presentado por la Academia de Bellas Artes de San Telmo y el otro por la Asociación Espacios Comunes, que comprende a miembros de Defendamos Nuestro Horizonte y otros colectivos malagueños.

Con respecto a los efectos que pueden tener los dos recursos en el avance del proyecto hotelero, la Autoridad Portuaria de Málaga ya manifestó que no frenará la tramitación que depende de ellos, que básicamente es armar y completar el expediente para que el Gobierno lo estudie y tenga la última palabra.

«En principio los recursos no paralizan nada, otra cosa es que el Consejo de Ministros quiera tramitarlo o no pero nosotros vamos a tramitarlo con normalidad», explicó a este periódico el presidente del Puerto de Málaga, Carlos Rubio, que recalca, además, que los dos recursos impugnan el trámite urbanístico para modificar el Plan Especial del Puerto y no la concesión para la ocupación del suelo portuario en el Morro de Levante.