La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas beneficiará a más de la mitad de asalariados de Málaga

La aprobación por parte del Gobierno del anteproyecto para la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario ha suscitado muchas reacciones entre los agentes sociales. En Málaga, sindicatos y empresarios calculan que la medida podría impactar de un modo u otro en más de la mitad de los empleados de la provincia (cerca de 290.000 de los 575.000 con que cerró el Régimen General de la Seguridad Social en 2024), ya sea en forma de una rebaja del tiempo de trabajo o, en el caso de asalariados a tiempo parcial, en una subida de sueldo por el incremento proporcional que el peso de su jornada tendrá en el nuevo escenario.

Pero mientras que CCOO y UGT celebran la medida y sus efectos, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) advierte de que su implantación «incrementará» los costes de las empresas, muchas de ellas micropymes de menos de diez trabajadores, y lamenta la intromisión» del Gobierno en el diálogo social. «Pymes y autónomos lo van a pasar muy mal», vaticinó ayer este periódico el presidente de la CEM, Javier González de Lara.

La medida recibió luz verde este pasado martes en el Consejo de Ministros y, en todo caso, todavía tiene que pasar su trámite en las Cortes y recibir el voto favorable del Congreso.

Los sectores más representativos afectados por la medida son la hostelería y el comercio (que en el caso de Málaga cuentan ahora mismo con 93.000 y 76.000 asalariados respectivamente), la industria manufacturera (más de 23.000) o la propia construcción (46.000), según datos de la Seguridad Social aportados por CCOO. Por el contrario, hay sectores donde la medida no tendrá impacto porque sus convenios sectoriales ya recogen jornadas inferiores a la nueva máxima legal planteada.

El secretario de esta central sindical en Málaga, Fernando Cubillo, señala que la iniciativa es también una «muy buena noticia» para los 160.000 empleados que hay en la provincia con contratos parciales (indefinidos o temporales), que tendrían una subida de sueldo acorde al nuevo peso de su jornada en ese marco de 37,5 horas. «Si están en sectores donde se trabaja 40 horas y siguen con sus contratos parciales con duración inferior a las 37,5 horas, habría que ajustarles al alza el sueldo conforme la jornada baje. Alguien que trabaja 20 horas, por ejemplo, tendría una subida total del 3,3% cuando se completara», explicó.

Reducción de tiempo de trabajo

El otro impacto directo es, evidentemente, la reducción del tiempo de trabajo. Comercio y hostelería, por ejemplo, están en Málaga en las 40 horas semanales, así que la entrada en vigor de esta medida hará que empresarios y sindicatos tengan que negociar la forma de implantarla para que los empleados trabajen, de media, dos horas y media menos a la semana. El sector de limpieza de edificios y locales está también en las 40, al igual que vigilancia privada, según CCOO y UGT. Construcción está algo por encima de las 38, explica la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP).

Por otro lado, está por ver en la negociación del anteproyecto de ley del Gobierno, cómo queda articulado el elemento de «distribución irregular de la jornada», un factor presente en la regulación actual que permite a las empresas adaptarse a lo largo del año a picos y valles de actividad.

Un trabajador de la construcción en Málaga. / Álex Zea

Parcialidad en el empleo

La secretaria general del sindicato de Servicios de CCOO, Lola Villalba, que lleva hostelería y comercio, señala que a la hora de aplicar esta reducción habría que hacerlo en el convenio. «Tendríamos que ver con los empresarios si, por ejemplo, reduciríamos media hora diaria o si habría algún día más de descanso», comenta.

Villalba recuerda, de cualquier forma, que en el comercio a tasa de empleo parcial es muy alta y afecta al 70% de los trabajadores (sobre todo mujeres), por lo que en ese sector gran parte de los trabajadores tendrían más bien una subida proporcional del salario. En hostelería, la parcialidad es más reducida (en torno al 35%), con lo que sí se darían muchos más casos de reducción real de jornada.

CCOO y UGT tienen también estimaciones sobre el impacto que la reducción de jornada a las 37,5 horas semanales dejaría en otros sectores de Málaga. En metalurgia habría que rebajar 58 minutos de jornada a la semana; en el campo 37; en oficinas y despachos 23; y en peluquería, belleza y jardinería 50 minutos. La reducción de jornada se aplicaría además al colectivo de empleadas de hogar (más de 10.000 personas en Málaga).

La CEM ve «populismo»

¿Qué piensan de todo esto los empresarios? El presidente de la CEM, Javier González de Lara, reclamado abordar la reducción de la jornada laboral en el marco de la negociación colectiva y «sin imposición legal» y acusó a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de «populismo» por usar «eslóganes trampa» como «trabajar menos para vivir mejor». A su juicio, la regulación propuesta es un «disparo a la línea de flotación» para la hostelería, el turismo o el comercio de proximidad porque supone «incrementar los costes sociales».

González de Lara afirmó que no están en contra de la reducción de jornada y recordó que ya hay convenios colectivos que la regulan. «Pero estamos absolutamente en desacuerdo en que se adopte, por imposición legal, una iniciativa que no ha contado con el consenso de los agentes sociales. No ha sido diálogo sino monólogo», subrayó.

Quejas de la hostelería

Por su parte, la patronal Hostelería de España y la confederación hotelera CEHAT -a las que pertenecen la Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) y la Asociación de Empresarios de la Costa del Sol (Aehcos)- afirman que la reducción de la jornada laboral producirá «un serio impacto en las empresas, al suponer una nueva subida de los costes laborales».

El presidente de Mahos, Javier Frutos, comentó ayer que la medida penaliza especialmente a las microempresas (menos de diez trabajadores), que constituyen el 94% de las firmas de hostelería de la provincia. Además, cree que supone «una intromisión» en el diálogo social.

El sector hostelero señala que el salario supone de media el 31% de la facturación anual de las empresas, y recuerdan que en el periodo del primer al tercer trimestre de 2024 experimentó un incremento del 14,5%, «con un importante esfuerzo para las empresas». De media, el coste laboral por trabajador en el mismo periodo fue de 22.848 euros, según sus datos.

«La reducción de la jornada de un 6% en un sector con más de 1,8 millones de trabajadores de media en 2024 supone un impacto salarial directo de 2.538 millones de euros en el conjunto de las más de 300.000 empresas del sector», argumentan. Frutos detalla que, de ese impacto, 400 millones corresponderían a Andalucía y un 30% de esta cantidad (unos 120) a la provincia de Málaga.