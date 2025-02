Le cobran 2€ por una tostada en Málaga y lo que sirven tiene a media España haciendo cola en la puerta

Para la mayoría de personas, desayunar es mucho más que la primera comida del día: en muchas culturas, y especialmente en España, se trata de un ritual social y gastronómico que marca el inicio de la jornada y en Andalucía esta tradición alcanza un nivel especial con opciones que dejan en mantillas al brunch más sofisticado: panes de pueblo, aceite de oliva virgen extra, mantecas y embutidos son solo algunos de los protagonistas en una mesa madrugadora que se precie.

Entre las provincias andaluzas, Málaga destaca por su oferta de desayunos típicos que van desde el famoso "pitufo" (un bollo pequeño que se sirve con aceite, tomate, mantequilla o embutido) hasta la contundente "rebaná". Una venta de carretera en Teba se ha puesto recientemente patas arriba a los amantes del desayuno gracias a un vídeo viral que ha dejado a más de uno con la boca hech agua: una tostada gigantesca por solo dos euros.

El descubrimiento ha llegado de la mano de la cuenta de reseñas gastronómicas Malagadictos que ha compartido en redes sociales su experiencia en la Venta El Cordobés: un local que se ubica en Teba, en la carretera de Campillos hacia Ronda. En el vídeo la pareja muestra con asombro la tostada que le han servido: una rebanada de pan de tamaño descomunal que supera el diámetro del plato y que casi iguala el tamaño de su cabeza.

"Esto vale dos euros" exclama mientras el camarero le muestra el acompañamiento que viene incluido en el precio, y es que la oferta no solo sorprende por el tamaño del pan, más bien por su contenido: varias mantecas (incluida la tradicional zurrapa de lomo e hígado), distintos tipos de paté y hasta chicharrones. "Todo esto te lo incluyen con la tosta de dos euros.

En poco tiempo la publicación superaba los 28.000 'me gusta' y daba pie a cientos de interacciones. Por un lado hay usuarios que expresan su asombro por la cantidad de comida por un precio tan bajo, mientras que otros recuerdan sus propias experiencias en la Venta El Cordobés. "Yo he estado en ese bar, las tostadas están buenísimas y venden pan de ese, yo me traje uno"; "Cuando paso de ruta con la moto, es parada obligatoria para desayunar".

Tampoco han faltado las comparaciones con otras zonas de España: "Como los desayunos en Andalucía, en ningún lado" o "en Ronda, con tanto guiri, te cuesta 25€".

La clave del éxito de este desayuno parece radicar en tres factores fundamentales: la relación calidad-precio, el atractivo visual de una tostada descomunal y la autenticidad del producto. En una época en la que las redes sociales viralizan experiencias gastronómicas llamativas, una rebanada de pan que cuesta apenas dos euros y que viene con una variedad de untables tan generosa se convierte en un imán para los usuarios.

Por otro lado, el factor local también juega un papel importante. Este tipo de desayunos no solo satisfacen el apetito, sino que también transmiten la esencia de la gastronomía popular andaluza, donde la sencillez y la calidad de los ingredientes son la clave. Además, se trata de un reclamo para quienes buscan experiencias gastronómicas auténticas lejos de las opciones turísticas más comerciales.