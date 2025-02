Los médicos de Málaga estallan contra el Estatuto Marco: “Es un retroceso y un ataque a la profesión médica”

El malestar de los médicos con el borrador del nuevo Estatuto Marco se ha materializado este lunes en Málaga, donde decenas de facultativos se han concentrado esta mañana a las puertas de la Subdelegación del Gobierno para mostrar su rechazo absoluto a las medidas propuestas por el Ministerio de Sanidad, las cuales consideran que son un “retroceso y un ataque a la profesión médica” en palabras del presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Pedro J. Navarro.

El presidente del Sindicato de Médicos de Málaga (SMM), Antonio Martín, también ha estado presente en la protesta en contra de la reforma del Estatuto, el cual ha calificado de “retrógrado” por no reconocer ni la formación ni la responsabilidad de los facultativos. Asegura que los médicos se sienten “traicionados” por la ministra Mónica García y exigen un estatuto propio, debido a las peculiaridades de la profesión, como, por ejemplo, en el tema de las guardias, las cuales han sido, precisamente, uno de los puntos más polémicos.

“Las guardias siguen siendo obligatorias y de 17 horas, y no computan a efectos de jubilación”, han denunciado ambas instituciones, que subrayan que estas guardias no solo son obligadas, sino que, además, están pagadas “a precio de saldo”, mientras que otras categorías profesionales podrán hacer horas extra. “Se nos paga fatal el tema de las guardias y no se nos reconoce para el tema de la jubilación, es decir, casi una cuarta parte de todo su trabajo es en guardias a lo largo de su vida laboral y no se da ningún reconocimiento ni ningún factor de corrección”, ha criticado Martín.

Jornadas de 48 horas

“No se contempla la exención de guardias por enfermedad. No garantiza la conciliación familiar. Se exige exclusividad durante los cinco primeros años una vez terminada la formación. Es explotador porque nos obligan a hacer 48 horas de trabajo a la semana. Se nos niega el reconocimiento de la jornada extraordinaria como al resto de las categorías sanitarias”, ha enumerado el presidente del SMM, que ha insistido en que este nuevo documento “explota” a los facultativos.

“Mientras que el Ministerio de Trabajo quiere implantar una jornada de 37 horas y media a los médicos nos ponen 48 horas”, ha señalado Rafael Maese, facultativo del Hospital Materno Infantil y delegado del SMM, que ha acudido esta mañana a la concentración. En la misma línea se ha manifestado Juan Romero, facultativo del Hospital Costa del Sol: “Soy médico y no soy tonto como se cree la ministra de Sanidad que somos, porque nos quiere engañar y obligarnos a seguir haciendo 48 horas semanales de trabajo”.

Médicos del centro de Salud de Teatinos en apoyo a la concentración / L.O.

Todos en una misma categoría

Además de la movilización ante la Subdelegación del Gobierno, los médicos que no han podido acudir, debido a que les coincidía con su jornada laboral, han mandado fotografías desde los distintos centros sanitarios de la provincia para mostrar su respaldo a la concentración y su oposición al anteproyecto. Asimismo, esta primera protesta, que ha sido simultánea en todas las provincias de Andalucía, así como en otras comunidades, es el paso previo a la “gran concentración” que se ha convocado en Madrid el próximo jueves 13 de febrero. Tanto el presidente del SMM como el Colegio de Médicos acudirán en representación de los facultativos malagueños.

Otro de los principales motivos por los que rechazan la propuesta del Ministerio es porque propone incluir a todos los graduados sanitarios en el grupo A1. “Después de 12 años mínimo de formación para poder trabajar en la pública y de tener 360 créditos, nos quieren a todos poner en el mismo grupo mezclados con los de 240 créditos, por ejemplo. Es decir, no entendemos que con esa superioridad en formación y posterior responsabilidad se nos iguale en un mismo grupo cuando hay subclasificaciones que se podían mantener”, ha explicado el presidente del SMM, que ha aclarado que esa reclasificación no solo afectará a las retribuciones, sino también a la hora de seleccionar quién dirige los servicios.

Médicos del Hospital Clínico en apoyo a la concentración / L.O.

“Es mucha desmotivación, porque hemos renunciado a muchas cosas. Es que son diez años nuestra vida y cualquier familia con un médico lo sabe”, ha afirmado una pediatra que ha acudido esta mañana a la concentración, pero que ha preferido no dar su nombre, en relación con la propuesta de reclasificación.

Médicos del Hospital Costa del Sol muestran su apoyo a la concentración / L.O.

Cinco años de exclusividad

Otra de las medidas que más asperezas ha levantado entre los facultativos es la que propone que los primeros cinco años de vinculación de los médicos especialistas al Sistema Nacional de Salud (SNS), tras finalizar el MIR, sean en régimen de exclusividad. Una medida que se aplicará también a los jefes de Servicio.

“La forma de fidelizar al médico recién acabado es con contratos de larga duración y condiciones dignas de trabajo. Tú no puedes coger y decirle que lo obliga a estar cinco años trabajando en la pública con unas condiciones laborales deficitarias, tanto cuantitativa como cualitativamente”, ha argumentado Navarro, que ha advertido que esta medida va a fomentar una mayor fuga de médicos tanto a la sanidad privada como al extranjero. “Es una incongruencia que estemos formando médicos para que después se vayan directamente a la privada o fuera de España”, ha añadido.

Por todo ello, exigen a la ministra de Sanidad que “rectifique” y “dé marcha atrás”, pues, como ha asegurado el presidente del Colegio de Médicos, es “unánime” el rechazo de todos los médicos. “Nunca he visto a los médicos tan unidos”. Tanto el SMM como el Colegio han afirmado que no descartan próximas movilizaciones, más allá de la del próximo jueves en Madrid.