El nombre del recién nacido en Cómpeta: el santo del día

Releyendo uno de los libros de Manolo Blasco, quien acompañaba con textos sus originales pinturas naif en las que plasmó en no sé cuántos cuadros escenas inolvidables de la vida malagueña, descubrí algo que ignoraba. En la página 81 de esa publicación de 1986, ‘Recuerdos de Málaga y sus pueblos’, aparece el texto que copio literalmente: «Y con el sabor del pescadito desde el Rincón de la Victoria, ya pueblo marinero, vamos en busca del nuevo sabor de un pueblecito de la montaña. El vino dulce de Cómpeta. Pueblo típico en la Axarquía con viñedos de secano lo que da mayor grado de dulzor a sus uvas doradas. Vino exquisito y traicionero, llamado Rome, que entra fácilmente con gran placer y se empeña en quedarse en la sesera».

Sigue el texto: «Pueblo en todo original, tenía una graciosa costumbre, que no sé si se conservará: a los recién nacidos se le ponía el nombre del santo del día, por tanto era normal ver cavando una cepa a Evagio, Grunilo, Prisco, Cleofás, Terencio, Escalorcio, incluso a finales de agosto el santoral santifica a San Poyón y así a cualquiera sin importancia se le llamaba el Poyón, pero si era un personaje sería Don Poyón».

Año Cristiano

En la Redacción de Radio Nacional teníamos un ejemplar del libro ‘Año Cristiano’, de Fr. Justo Pérez de Urbel, O.S.B., en el que se recogen todos los santos, beatos y mártires (tanto hombres como mujeres) canonizados hasta 1945.

Hay unos dos mil nombres en la relación, cada uno con una pequeña nota sobre su año de origen y algún detalle de su vida por el que fueron elevados a los altares. Después de leer los nombres que se impusieron a nacidos en Cómpeta, acudí al libro de Pérez Urbel para su comprobación.

De los citados por Blasco sí están en el Santoral, Prisco, Cleofás y Terencio; de los cuatro restantes, hay parecidos, como Evagio (posiblemente sea Evasio); en el caso de Grunilo, quizá sea Guarino, y Escalorcio, el más parecido es Escubílico. Tan raros son los unos como los otros. Y el caso de Don Poyón, san Polión (28 de agosto) y san Polio (21 de mayo).

Vista panorámica de Cómpeta, conocida como «Cornisa» de comarca de la Axarquía. / L. O.

Cómpeta

Al llegar a este punto decidí hacer una pausa y ponerme en contacto con el Ayuntamiento de Cómpeta para saber si la costumbre de poner a los recién nacidos el nombre del santo del día sigue en vigor o si la costumbre se perdió con el paso del tiempo.

La llamada tuvo éxito. En principio, la persona que me atendió desconocía esa costumbre, pero me prometió que consultaría con vecinos de cierta edad si era o no verdad lo relatado por Manolo Blasco.

Al día siguiente me llamó y, efectivamente, muchos años atrás sí era habitual inscribir a los recién nacidos con el nombre del santo del día, costumbre que también se cumplía en el cercano pueblo de Canillas de Albaida.

Y me confirmó algo que yo ya conocía de referencia: El censo electoral asciende a 3.745 vecinos, de los cuales unos 1.500 son extranjeros de 40 países que han elegido Cómpeta como lugar de residencia. No habrá vecinos que lleven los nombres Floviano, Menalipo o Adauco, pero sí Arnold, Christensen, Gronau y Lynch… algunos del millar de extranjeros convertidos en competeños.

Vista general de Canillas de Albaida. / La Opinión

Castilla, León, Burgos...

En España era costumbre bautizar a los niños con el nombre del santo del día o estuvo de moda durante muchos años; de ahí que los nacidos en ciudades y pueblos de las dos Castillas y León ostenten nombres apenas conocidos, aunque estén en el Santoral.

Su lectura está llena de sorpresas, y entrar a fondo en los análisis de los santos y santas llevaría años. Me voy a detener en los casos más curiosos o llamativos. Que empiecen por A, por ejemplo, los nombres de Ágape, Agrícola, Albino, Ático… que en nuestro vocabulario aparecen como sustantivos y adjetivos.

Hay una serie de nombres que por haber sido elegidos por autores de tebeos o humoristas para sus creaciones mueven a risa o sonrisa. Son los casos de Canuto, Cucufate, Potito, Facundo… y Lucas, personaje inventado por Chiquito de la Calzá, con su peculiar despedida de «hasta luego, Lucas».

No creo que haya muchos padres o madres que opten por estos nombres; bueno, en Barcelona san Cucufate tiene una parroquia en su honor. Pero hay otro nombre de un santo del siglo XIII que supongo que a nadie se le ocurrirá elegirlo para su hijo: Santo Dominguito del Val. El 31 de agosto de cada año se conmemora su canonización.

Si una familia acuerda darle al rorro ese nombre y resulta que es un portento en los estudios y llega a ser presidente del Senado, imagínese: Su Señoría, don Dominguito. Lo tendría crudo.

Por orden

Detrás de cada letra del abecedario hay un santo. He elegido uno de cada. De la A, Abundancio; de la B, Bersanufo; C, Caritón; D, Dómnolo; E, Eutiquiano; F, Focas; G. Gausberto; H, Helado; I, Idicael; J, Joanicio; K, Kintegerno; L, Loedegario; M, Mapálico; N, Nanfanión; O, Orsiesio; P, Paterniano; Q, Quinciano; R, Respicio; S, Sédofo; T, Tutón; U, Urpasiano; V, Valentón; W, Wilibrordo; X, Xantifa; Y, Ya; y con la Z, Zótico, el último del Santoral, que se inicia, como no podía ser otro, con Aarón, hermano de Moisés.

De verdad

Otros nombres que están en el Santoral son, sin orden alfabético, Leopardo, Coleta, Cereal, Africano, Osa, Edita, Este, Arabia, Clemencia, Memo, Bolonia, Devota, Osita, Amador… y hasta un millar y medio más.

Lo último

Al llegar al final, para mejor conocimiento de los que se inclinan por dar a su descendencia el nombre del santo del día, he optado por algo tan sencillo como elegir al azar un día de un mes para conocimiento de una supuesta familia que ese día tenga un hijo o hija.

El día elegido es el 8 de abril. En el santoral de ese día están: santos Concesa, Edesio, Jenaro, Máxima, Macaria, Herodión, Flegonte, Asincrito, Amancio, Dionisio, Perpetuo, Redento, Faibe, Filarete, Alberto y Gualterio, unos mártires, otros abades y otros obispos. La elección del nombre para su descendiente es cosa de la pareja. Ahí queda eso.

Los que no están en esa lista, respaldada por el Santoral, son Jessica, Vanesa, Jennifer, Kent, Howard y otros de origen inglés, francés, alemán… o inventados. Los que sí están son los de toda la vida, María, Pilar, Carmen, Cristina, Ana, Dolores, Antonio, Juan, Francisco, Manuel, Ramón, Alfredo… así escritos o en su versión hipocorística: Pepa, Paco, Conchita, Lola, Manolo, Quique…