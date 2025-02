El PSOE de Málaga irá de 'oca en oca' con los congresos: tras la 'coronación' de Montero, se definirá la batalla provincial

Al PSOE de Málaga se le acumularán en cuestión de escasos días no pocas emociones fuertes. La formación progresista irá de 'oca en oca' con los congresos y, tras la 'coronación' de María Jesús Montero en el Congreso Regional, habrá luz definitiva sobre la batalla provincial. La contienda se definirá como muy tarde para entonces y se aclarará si será Dani Pérez quien siga como líder provincial. O si, en cambio, habrá relevo, con nombres como el del parlamentario autonómico y portavoz adjunto del PSOE andaluz, Josele Aguilar, sonando cada vez con más fuerza para erigirse en la alternativa. Incluso, también se habla de un escenario en el que se reeditase el pacto entre 'espadistas' y los entonces 'susanistas' que aupó al propio Pérez, pero para que esta vez beneficiara a un integrante de la otra corriente, que tiene como principal referente al 'número 2' de la actual dirección provincial y exalcalde de Marbella, Pepe Bernal. Sea lo que fuere, en cuestión de días se empezará a saber quienes serán los verdaderos aspirantes. Dentro de dos semanas a lo sumo. Horas después del cónclave del PSOE de Andalucía en Granada, ya podrán presentarse las candidaturas malagueñas con vistas a la cita del 30 de marzo que elegirá una nueva ejecutiva provincial. De momento, nadie da pasos en falso a la espera de alguna señal por parte de Montero sobre el futuro del socialismo malagueño.

Si se sigue el calendario aprobado por el Comité Provincial en La Térmica este lunes por la tarde, a los días 24 y 25 de febrero se limitará el plazo para la presentación de precandidaturas a la secretaría general del PSOE de Málaga. Lo dicho: justo a la vuelta del cónclave regional de los días 22 y 23 de febrero.

Además, del 26 de febrero al 4 de marzo, se hará la recogida de avales; del 5 al 7 de marzo llegará el turno de la proclamación de candidatos y posibles recursos; y si fuera necesaria una votación en primarias tendría lugar -tras una semana de campaña- el 16 de marzo. O si hubiese que llegar a una segunda vuelta, volvería la militancia a votar el 23 de marzo. No obstante, existe una consigna de María Jesús Montero encaminada a que haya acuerdos previos, se intente consensuar una sola lista y se eviten primarias 'a cara de perro' entre compañeros.

Continuidad en el aire

Dani Pérez tomó posesión como líder provincial en diciembre de 2021. Y ahora, con la convocatoria del cónclave ya activada y su continuidad presa de la incertidumbre y pendiente del desenlace que se avecina, tuvo que hacer balance de un primer mandato que podría ser el último, si la renovación iniciada con la marcha de su mentor Juan Espadas también le alcanza a él. Pérez le agradeció el trabajo realizado "a todos los integrantes de la ejecutiva provincial", a la vez que hacía el siguiente resumen: "Han sido cuatro años de trabajo, de dedicación y de esfuerzo, de patear calles, ir a barrios y visitar pueblos", aseguró sin perder de vista "el nuevo tiempo que se ha abierto en Andalucía con la llegada de María Jesús Montero y la generosidad de Juan Espadas".

"María Jesús representa lo mejor del socialismo español y andaluz. Es una apuesta ganadora que ha supuesto todo un revulsivo y ha levantado los ánimos de los socialistas andaluces. Basta ver la reacción del PP para constatar que hemos acertado. El PP andaluz y Juanma Moreno se han puesto nerviosos con la llegada de María Jesús", insistió Pérez justo antes de vaticinar que María Jesús Montero será la próxima presidenta de Andalucía.

Discurso de Dani Pérez

En su intervención ante el Comité Provincial, el secretario general del PSOE de Málaga hizo suyo el mensaje de unidad instaurado por María Jesús Montero y emuló a la sevillana al apelar, como ella hizo al tomar las riendas, a un "aquí no sobra nadie". "El objetivo que nos tenemos que marcar como partido para los próximos años es seguir construyendo la Málaga del futuro, una Málaga de progreso, una Málaga de oportunidades y éxito para todos y todas, una Málaga moderna, atractiva y solidaria, que no deje a nadie atrás; a esa tarea os convoco a todas y todos, con ilusión, ganas y fuerzas. Con unidad, con generosidad y con trabajo en equipo. Como dice María Jesús Montero, aquí no sobra nadie. Hacen falta todas las manos y el compromiso de todos para trabajar por una Málaga mejor", recalcó el líder provincial.

En su discurso, también le reservó espacio a las críticas al actual Gobierno andaluz: "¿Dónde están los compromisos de Juanma Moreno con Málaga? ¿Dónde está el tercer hospital? ¿Dónde está el desdoble Guadalhorce A-357 ¿Dónde está el metro al PTA? ¿Dónde está la autovía a Ronda? Moreno Bonilla nos ha engañado a todos los malagueños", recalcó.

Y, al mismo tiempo, reivindicó al Gobierno de Pedro Sánchez: "está siendo un Gobierno socialista quien está apostando por Málaga, quien está destinando las inversiones y poniendo en marcha las actuaciones que nuestra provincia necesita".