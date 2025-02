El PSOE de Málaga ya tiene fecha para su congreso provincial. A finales de marzo, los socialistas malagueños renovarán su ejecutiva provincial y, mientras tanto, se irá despejando si su futuro pasa por la continuidad de Dani Pérez o si habrá un relevo en el liderazgo. En concreto, el cónclave en el que culminará el proceso de renovación será el domingo 30 de marzo y así lo aprobará el Comité Provincial del partido en la reunión que se celebra este lunes por la tarde, según confirmaron fuentes cercanas al PSOE de Málaga.

Eso sí, antes de embarcarse de lleno en la batalla provincial, los socialistas malagueños participarán con una expedición de 59 delegados en el congreso regional que los días 22 y 23 de este mes de febrero oficializará en Granada el aterrizaje de la vicepresidenta del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el liderazgo del PSOE de Andalucía.

A diferencia de ese cónclave andaluz para el que ya se conoce que será Montero quien sea 'coronada', en relación al PSOE de Málaga sigue abierta la incógnita y está por ver igualmente si habrá que votar en unas primarias entre más de una candidatura. O si, en cambio, las principales 'familias' de la formación progresista malagueña llegan a un acuerdo previo y evitan un enfrentamiento 'cainita' y el desgaste que conlleva. Eso es, precisamente, lo que viene reclamando la nueva líder socialista andaluza desde que se postuló para volver a la política del sur: "consenso" y "unidad".

Batalla provincial

De momento, esa unidad si ha brotado en tierras malagueñas en torno al proyecto liderado por Montero y así quedó de manifiesto en los actos en los que ella presentó su candidatura tanto en Sevilla como en Cártama, adónde acudieron para abrazar la nueva etapa representantes de las principales sensibilidades que conviven en el PSOE de Málaga.

Eso sí, respecto a la batalla provincial existen posturas bastante alejadas a día de hoy y se están produciendo movimientos encaminados a construir candidaturas alternativas. La pulsión de cambio existe en influyentes sectores del socialismo malagueño. No obstante, hasta el momento, no han comunicado la intención de optar a la secretaría general del PSOE de Málaga ninguno de los aspirantes de los que se habla en la rumorología o con los que se hacen quinielas. Por un lado, Dani Pérez mantiene intacto su deseo de optar a la reelección y evita concesiones a otros escenarios para no dar muestras de debilidad. Y, en cambio, ni su secretario de Organización y exalcalde marbellí, Pepe Bernal, ni el parlamentario y portavoz adjunto del PSOE andaluz, Josele Aguilar, han dado un paso al frente. Está claro que nadie quiere hacer un movimiento en falso antes de que la nueva dirección andaluza de María Jesús Montero haga alguna señal que arroje algo de luz.

Precisamente, la semana pasada, Dani Pérez hizo unas declaraciones a La Opinión de Málaga en las que, sin perder de vista el "objetivo inmediato" del Congreso Regional, abogaba por "ir paso a paso" y salía al paso de los rumores sugiriendo que, si hay algún aspirante a sucederlo, salga a decirlo: «Si hay alguien que quiere presentarse, que lo diga; si hay algún compañero que quiera dar un paso adelante -yo no lo conozco, nadie se ha pronunciado hasta ahora- que lo diga: si hay alguien que quiere presentarse, pues está en su derecho».

Además, Pérez defendió la gestión que está llevando a cabo al frente de la secretaría general: «Sigo con fuerza, con ganas y día a día trabajo por Málaga, soy muy responsable y siempre he dicho que el PSOE de Málaga es una organización fuerte que trabaja de forma unida, atendiendo y escuchando, todos tenemos nuestro espacio; sigo trabajando por la unidad como he hecho durante estos tres años y voy paso a paso, ahora toca el congreso regional y ya llegará el momento del congreso provincial en el que yo también tenga que pronunciarme», añadió.