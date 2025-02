Siete de los radares que más multan en España están en Málaga: son estos

De los cincuenta radares de la DGT que más multan en España, siete están en la provincia de Málaga y otros seis en la de Sevilla. De hecho, no debe extrañar esto cuando Andalucía es la comunidad con más denuncias de los radares, con 436.273 denuncias; le siguen Madrid, con 210.792 y la Comunidad Valenciana, con 127.063. Esto supone que el 13% de las multas se ponen en carreteras andaluzas.

Así se recoge en un estudio realizado por la Asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA), que señala que solo medio centenar de radares de los más de mil de los que dispone la Dirección General de Tráfico (DGT) concentran más del 37 % de las denuncias formuladas en carretera por exceso de velocidad y el más "multón" se encuentra ubicado en Madrid, en el kilómetro 20 de la vía de circunvalación M-40.

Los radares de Tráfico formularon 3.355.287 denuncias por exceso de velocidad en 2023 (último año con datos cerrados) y, aunque supone una disminución del 9,4 % sobre las realizadas el año anterior (3.704.675), ha habido radares que han aumentado su actividad sancionadora en más de un 500 %.

Uno de ellos es el ubicado en la M-40 de Madrid, que ostenta el récord de denuncias y que ha pasado de 17.412 a 118.149. También los situados en la A-15, en Navarra, en la A-55, en Pontevedra, en la EI-600, en Ibiza; en la GC-1, en Las Palmas de Gran Canaria; en la A-67, en Cantabria, en la A-8, en Lugo; en la A-5, en Toledo y en la A-92, en Sevilla.

7 de los 50 radares más "multones" están en Málaga

Málaga se lleva la palma en Andalucía en cuanto a densidad de radares multones. Acumula siete repartidos en las carreteras provinciales. Tres están en la A-7, dos en la A-45 (La Pedrizas) y los dos restantes en la A-356 y MA-20. En tota, entre estos siete radares de Málaga se pusieron 215.000 multas, casi la mitad de las tramitadas en Andalucía.

No es sólo que estos radares de Málaga se encuentren entre los 50 que más multas ponen, es que dos de ellos están entre los cinco que más sanciones ponen de España, en concreto el segundo y el cuarto que más multan.

El segundo radar que más multa de España está situado en la A-7, en concreto en el kilómetro 968,2 de la provincia de Málaga, a la altura de Benagalbón, con 66.869 multas al año. El cuarto, por su parte, está situado en el kilómetro 978,9 y pone unas 45.522 multas al año. Este radar está también en la Ronda Este, a la altura de la Carretera de Olías.

El nuevo radar de tramo controla un trazado que incluye el túnel de Carlos Haya (dirección Almería). / L. O.

El siguiente de Málaga en la lista de más multones de España está en el puesto 12 y es el situado en el kilómetro 128,7 de la A-45 (poco después de los túneles de Casabermeja, en la autovía de Las Pedrizas), que pone 33.310 multas al año.

En el puesto 16 está el radar de la A-7 situado en el kilómetro 936,2, con 23.273 multas al año, entre Nerja y Torrox. En el puesto 21 se encuentra el radar de la A-45 que está en el punto kilométrico 118, por Villanueva de Cauche, con 20.100 sanciones anuales.

Habría que ir hasta el puesto 40 para encontrar al sexto radar de Málaga entre los más multones de España. Está en la A-356, en el kilómetro 36,5, cerca ya del pantano de La Viñuela, con 13.293. Y en el puesto 42, el último de los radares de Málaga de esta lista, situado en la MA-20, en el punto kilométrico 10,4 y 12.742 multas al año. Este último radar está en la Ronda Oeste de los accesos a Málaga, a la altura del falso túnel de Carlos Haya y recientemente se ha reforzado con un segundo radar para cubrir los dos sentidos de la marcha.

Menos multan

Por el contrario, los radares situados en Asturias, con 26.083; y Castilla y León (33.259) son los que menos denuncias contabilizaron.

En la Comunidad de Madrid se localizan, además del que ostenta el récord, otros cuatro con más sanciones, uno de ellos también en la M-40, dos en la A-4 y uno en la A-2.

Navarra, Pontevedra, Baleares, Valencia, Las Palmas, Cádiz, Huelva, Asturias, Burgos, Cantabria, Cuenca, Lugo, Toledo, Cáceres, Alicante, Castellón, Coruña, Ciudad Real, León y Badajoz son las otras provincias del grupo de los 50.

Menos multas pero más recaudación

Durante el año 2023, la DGT formuló en las carreteras de su competencia un total de 5.202.185 denuncias, un 6,67 % menos que el año anterior (5.542.178), aunque la recaudación superó, por segundo año consecutivo, la cifra récord de los 500 millones (501.431.414 euros), según el estudio de AEA.

El informe señala que el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones y está presente en dos de cada tres infracciones, si bien han disminuido un 9,43 %.

Le siguen no haber pasado la ITV o ser ésta desfavorable, conducir sin carnet, no utilizar el cinturón de seguridad y conducir utilizando el móvil.

No obstante, las denuncias por no usar el cinturón se han reducido un 4,95 %, así como por no hacer uso del casco (-13,97 %) o las formuladas contra los propietarios de los vehículos por no identificar al conductor (-8,74 %).

Más denuncias por drogas y por el uso de pantallas

La AEA advierte del dato preocupante de las denuncias formuladas por conducir con presencia de drogas, con un incremento del 109,34 %, y de las relativas a circular utilizando dispositivos visuales (43,99 %) o el teléfono (5,34 %), rebasar semáforo en rojo (22,48 %), no respetar un ceda el paso o STOP (7,15 %), circular sin seguro (5,39 %) o conducir de forma negligente ( 4,17 % ) o temeraria (3,93 %).

El número de denuncias prácticamente han disminuido en todas las comunidades autónomas, salvo Castilla-La Mancha, en la que han aumentado un 17 %, Madrid (16 %), Navarra (11,2 %) y Ceuta (41 %).

Andalucía es la comunidad con más denuncias en términos absolutos (1.402.101), si bien Madrid lidera el ranking con más multas por kilómetro de carretera (187 por km).