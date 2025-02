El talento y el arte del malagueño Jesús Gómez visibilizan la soledad de los mayores

Los días transcurren sin cambios, cada amanecer se asemeja al anterior. El tiempo golpea a las pieles ya marchitas y la vida se convierte en un bucle interminable. Pérdidas dolorosas, falta de autonomía, soledad, decadencia, olvido… y un sinfín más de acontecimientos que hacen del tiempo un adversario para los mayores. La vida pasa para todos, pero apunta con fuerza a los más vulnerables.

La soledad en la tercera edad es ya un tema de actualidad. Un problema cada vez más frecuente que afecta a todos, pero que solo preocupa a unos cuantos. Jesús Gómez, guitarrista y compositor malagueño es uno de ellos. El recién estrenado artista ha usado los acordes como vía de visibilización. Su nuevo single “La vida me lleva marcha atrás”, interpretado por la dulce voz de Alba LaMerced, traza la historia de quienes enfrentan su destino sin nadie que los acompañe. También han participado en la gestación extraordinarios talentos de Málaga como el bajista Paco Peña y el músico Roberto Cantero, quienes hacen del producto un auténtico tesoro malagueño. Además el sevillano Eduardo Ruiz Joya ha sido el encargado de la mezcla y el máster del sonido.

Un arpegio inspiró al compositor y a partir de ahí todo surgió con espontaneidad. El guitarrista explica que el origen del tema fue bastante sencillo: “En mi caso muchas veces las canciones no son creadas artificialmente sino que vienen de manera natural”. Como un río sigue su cauce, así es como el guitarrista malagueño trajo al mundo su nueva creación.

En este caso el compositor mezcla el flamenco con el rock para llamar la atención de un público más variado. “Quería plasmar ahí esos dos discursos en los que me he manejado toda la vida”, expresa Gómez. Sin embargo, el principal objetivo no es llegar a gran cantidad de oyentes, sino implicarse socialmente con un tema como este.

El arte como altavoz social

“Las canciones tienen que tener un mensaje, un significado, yo soy guitarrista no letrista, pero creo que la música habla”, confiesa el compositor. Con personalidad y una enorme carga emocional, la canción de Jesús pone voz al vacío y abandono al que se enfrentan nuestros mayores. La soledad pesa sobre ellos y genera problemas que llegan mucho más lejos. La falta de contacto social provoca sentimientos de tristeza, vacío, ansiedad e incluso depresión. Hacer frente a todo esto a veces puede doler, por eso los mayores se alimentan de recuerdos, buscando en el pasado consuelo para el presente.

En un proceso similar, Adrián Ordóñez ha buscado en su memoria momentos para dar forma al videoclip de la canción. El galardonado director de cortometrajes, junto a su equipo de Muy Al Sur Films, ha trazado una historia sensible y emocionante. “He usado los recuerdos de cuando era pequeño”, expresa. El videoclip muestra la vida en bucle de un anciano que vive acompañado por la soledad. Las imágenes recrean una existencia repleta de miradas al cielo, sillas vacías, medicinas, silencios interminables y vacíos inexorables.

Además, el vídeo posee un aura especial, Jesús Gómez ha convertido su creación en algo muy suyo. El actor principal de esta historia es su padre y aunque no fue una decisión fácil Jesús lo vio como una oportunidad para rendirle homenaje. También su hijo ha participado en la grabación. El realizador Adrián Ordóñez explica que el papel de este es algo simbólico, el bebé representa a “alguien que el anciano echa de menos, puede ser su hijo, su nieto…”.

Jesús Gómez y Alba LaMerced en la grabación del videoclip / Muy al Sur Films

Un producto malagueño

“La vida me lleva marcha atrás” demuestra la singular identidad del arte malagueño. La canción exalta la maestría que florece en la provincia de Málaga. "Tenemos una tierra de enorme talento y eso es indudable”, confiesa el compositor. Jesús se ha esforzado por que todo quede en Málaga. La grabación del videpoclip se ha realizado en Benahavís, un municipio malagueño de montaña que alberga rincones de ensueño. El entorno va acorde con la sensibilidad de la canción, en un típico patio andaluz rodeado de naturaleza es donde el guitarrista y la cantante crean la pieza.

El single llega en un momento crucial. España es hoy uno de los países más envejecidos de Europa, y aunque los ancianos ocupan un lugar importante en la pirámide demográfica, su presencia sigue siendo ignorada. "Cuando muere un anciano se pierde el equivalente a la biblioteca de Alejandría, pero nadie se preocupa por eso", así define el presentador andaluz Juan y Medio el vacío y la ignorancia a la que se enfrentan los mayores. Son uno de los sectores más valiosos y sabios, aun así la sociedad los ha olvidado, convirtiéndolos en seres dependientes, marchitos y cansados. La última etapa de la vida debería estar repleta de calma y felicidad, sin embargo se ha convertido en un desafío emocional. La sociedad echa la vista a un lado , ignorando un problema generalizado que nos afectará a todos en la recta final. Porque como dijo Mario Benedetti "toma en cuenta que un día. También a ti, te llegará la tarde".