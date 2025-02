La autorización del BCE al candidato de Olivo para el consejo de Unicaja, aún pendiente

El consejo de administración de Unicaja, que en los últimos años ha experimentado un profundo proceso de renovación, podría registrar en este 2025 una nueva incorporación tras la petición la pasada primavera por parte de Tomás Olivo (segundo máximo accionista de la entidad con más de un 9% de los títulos) de contar con un puesto en el órgano de gobierno del banco. La respuesta a tal requerimiento de Olivo, no obstante, es competencia del Banco Central Europeo (BCE), que es quien debe dar el preceptivo placet (el procedimiento se conoce como ‘fit and proper’) a César Bedoya, el candidato que este accionista propuso como su representante en el consejo. Y según ha podido saber este periódico, aún no hay ninguna noticia en el seno del banco malagueño sobre una posible resolución del BCE ala petición de Olivo.

El consejo de Unicaja, compuesto por 15 miembros, cuenta actualmente con 14 integrantes, ya que el banco tiene todavía por cubrir la vacante que dejó en el año 2023 la salida de David Vaamonde, que representaba a Oceanwood, una vez que este fondo vendió aquel verano su participación accionarial en la entidad.

Destacada posición

Olivo, que posee una de las mayores fortunas de España según el ranking de Forbes, es el segundo máximo accionista tras la Fundación Unicaja (que tiene más del 30% de los títulos). El empresario murciano escaló hasta esta posición en octubre de 2023, cuando compró participaciones vendidas por el inversor mexicano Ernesto Luis Tinajero que la permitieron elevar su cuota desde el 6,74% que ya poseía con anterioridad. Muy vinculado a la Costa del Sol, es promotor y propietario de General de Galerías Comerciales, uno de los grupos españoles más importantes del sector de los centros comerciales y promotor de varios complejos en Andalucía, Cataluña, Canarias y Murcia.

Olivo solicitó su entrada en el consejo coincidiendo con el nombramiento de José Sevilla el pasado 5 de abril como nuevo presidente de Unicaja, en sustitución del histórico Manuel Azuaga, que ya había anunciado su marcha en noviembre de 2023.

César Bedoya, el candidato propuesto por Olivo, se ocupa desde octubre de 2022 de la financiación de proyectos sostenibles en Triodos Bank y fue, entre 2013 y 2021, director de Reestructuraciones y Recuperaciones de la Sareb, empresa creada para gestionar y vender activos problemáticos de antiguas cajas de ahorro y sus filiales que recibieron ayudas públicas. A Bedoya se le considera una persona de referencia del sector financiero.

Consejo actual

Fuentes del sector recuerdan que Unicaja Banco encara desde el pasado año su nueva etapa con un consejo «de primer nivel», formado por «especialistas de reconocido prestigio y de acreditada experiencia».

La entidad financiera, precisamente, acaba de presentar las líneas de su plan estratégico para el periodo 2025-2027, con el quiere asentar su crecimiento futuro y consolidar su posición dominante en sus territorios de origen. Unicaja ha arrancado además con fuerza este 2025 presentando unos resultados históricos (573 millones de euros de beneficio en 2024) y un reparto récord de dividendos entre sus accionistas (344 millones).

En el actual consejo, y junto al presidente no ejecutivo José Sevilla y al CEO, Isidro Rubiales, figuran los dominicales de la Fundación Unicaja (Miguel González, Juan Antonio Izaguirre, Natalia Sánchez y José Ramón Sánchez), otro de la familia propietaria de Mayoral (Rafael Domínguez de la Maza) y otro de la Fundación Cajastur (Víctor Covián). Además, hay seis consejeros independientes (María Luisa Arjonilla, Carolina Martínez Caro, Rocío Fernández, Antonio Carrascosa, Nuria Aliño e Inés Guzmán).

Cabe recordar que, de las 15 personas que integraron en 2021 el consejo resultante de la fusión de Unicaja y Liberbank, tan sólo permanece una (Arjonilla).

Ahora mismo, el consejo de Unicaja tiene siete independientes (porque José Sevilla entra también en esta categoría) por seis dominicales, además de un ejecutivo (Isidro Rubiales). La incorporación de Bedoya, si el BCE le da el visto nuevo, dejaría así ese reparto en 7-7.

Europa recomienda a las entidades financieras en sus estándares de buen gobierno corporativo que la cifra de consejeros independientes supere o esté en equilibrio con la de dominicales, según recuerdan en el sector.

