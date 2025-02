Planes para San Valentín en Málaga: Música, gastronomía y escapadas románticas

San Valentín se acerca y con él la oportunidad perfecta para celebrar el amor en sus diversas formas, ya sea en pareja, con amigos o disfrutando de uno mismo.

Para celebrar el Día de los Enamorados, Málaga cuenta con planes inabarcables, con eventos que van desde la música, gastronomía o escapadas.

Planes para este San Valentín

Uno de los grandes atractivos para los enamorados será el fenómeno Candlelight San Valentín: Bandas Sonoras Románticas, que tendrá lugar el próximo 16 de febrero en el Gran Hotel Miramar. Esta cita a la luz de las velas y con música en directo promete ser una velada mágica donde la música de las películas románticas más queridas será la protagonista.

Los asistentes podrán disfrutar de un programa musical único, con temas como All You Need Is Love de Love Actually, Your Song de Moulin Rouge! o Shallow de A Star Is Born, entre muchos otros.

Pero no solo el Gran Hotel Miramar será escenario de momentos especiales este San Valentín. El Hard Rock Hotel Marbella, uno de los hoteles más melómanos de la Costa del Sol, ha preparado una programación variada tanto para aquellos que buscan celebrar el amor en pareja como para los solteros que prefieren divertirse.

El 14 de febrero, el hotel celebrará una fiesta dedicada a los solteros, con un ambiente lleno de sorpresas, juegos, música y premios. Para los más románticos, el Rock Spa del hotel ofrece una serie de paquetes ideales para sorprender a tu pareja con experiencias relajantes.

Para aquellos que busquen una escapada en la que disfrutar de la ciudad y sus alrededores, Málaga es el destino perfecto. Durante San Valentín, muchos viajeros españoles eligen Andalucía como lugar para su escapada romántica. Según datos de Airbnb, Málaga, Granada y Córdoba se posicionan como las ciudades más buscadas para esta fecha.

En Málaga, por ejemplo, se pueden encontrar alojamientos únicos, como una casa en pleno corazón de la ciudad que forma parte de un conjunto monumental histórico protegido, clasificado como Bien de Interés Cultural.

Esta casa está en pleno centro de la ciudad. / L.O

La gastronomía también será una parte fundamental de la celebración del amor en Málaga. Restaurantes como el Boho Club en Marbella ofrecen una experiencia holística única, combinando bienestar, música en vivo y una gastronomía de calidad.

El chef Diego del Río ha diseñado especialmente para esta fecha el menú Le Saveurs de l’Amour, un exclusivo menú de seis platos que promete una explosión de sabores con un toque de pasión. Este menú estará disponible por 130€ por persona.

Por otro lado, Batik, en el centro de Málaga, también ofrece un menú especial de San Valentín por 38€ o 50€ si se opta por el maridaje. Este restaurante ofrece una combinación perfecta de gastronomía y vistas, creando un entorno único para brindar por el amor mientras cae la noche sobre la ciudad.