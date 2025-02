Salen a la venta las entradas para ver a Robbie Williams en Málaga: esto es lo que cuestan

Robbie Williams ofrecerá un concierto único para sólo 2.000 personas en Málaga, con motivo del bautizo del nuevo buque Mein Schiff Relax. Este evento, que tendrá lugar en el Puerto de Málaga, será el próximo 9 de abril y marcará la puesta de largo del buque de lujo perteneciente a la nueva clase inTUItion de la compañía TUI Cruises, del que Williams es embajador.

El acto, que promete ser un espectáculo inolvidable, incluirá una ceremonia tradicional en la que se romperá la botella de champán en la proa del barco, revelando el nombre del nuevo gigante del mar.

Las entradas para este exclusivo concierto ya están a la venta, pero no son para todos los bolsillos. Los precios oscilan entre los 177 y los 199 euros, y se pueden adquirir a través de las plataformas oficiales de la naviera TUI Cruises, el Puerto de Málaga y el Ayuntamiento de la ciudad.

Robbie Williams emocionará al público con un exclusivo concierto al aire libre y transformará el acto en una experiencia excepcional, fiel a su famoso lema: Let me entertain you! (¡Dejadme entreteneros!).