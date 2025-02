San Valentín en Málaga: rosas rojas en San Valentín, una costumbre eterna

Rojo. Flores. Febrero. Parejas enamoradas. Todos estos factores solo pueden recordar a una cosa: el día de San Valentín. Otro 14 de febrero llega, y en Málaga lo tienen fácil para triunfar en el día de celebración del amor. En la Alameda Principal, uno de los sitios más conocidos y transitados de la provincia, se encuentran una gran variedad de puestos de venta de flores para sorprender a esa persona especial en una fecha tan señalada.

El amor se está perdiendo

Elvira lleva más de 40 años trabajando en el puesto de flores situado enfrente del Archivo Municipal de la ciudad. Ha sido testigo de historias románticas durante décadas, y afirma con vehemencia que el amor se está perdiendo. “Ya no hay tantos enamorados como antes”. También ha explicado que antes solía vender más flores en el día de San Valentín. Aun así, la diferencia de un día corriente en comparación con el día de los enamorados es evidente. “Las ventas se pueden incrementar hasta un 80% más”.

En todos estos años, Elvira ha notado un cambio de tendencia en el perfil del cliente. Ahora es típico ver a una mujer comprar un ramo de rosas para su pareja, tomando el relevo frente al tradicional papel del hombre que consigue unas rosas para su amada. Los tiempos cambian, y las costumbres también.

Eso sí, si hubiera que nombrar a una protagonista para el 14 de febrero, esa sería la rosa roja. Elvira lo tiene claro, ya que el rojo “es el color del amor”. Prenda, una chica que vende flores un par de puestos más alejados, concuerda de igual forma con ella. “Es la más tradicional”, agrega. Aunque explica que también es habitual que los clientes elijan otros colores como el rosa, el fucsia o el morado. “Lo menos demandado es el blanco, la gente suele buscar algo de color”.

Para tenerlo todo listo, ella explica que es necesario pedir las flores con dos semanas de antelación o incluso con un mes. Después se pone todo a punto tres o cuatro días antes. “Las rosas se tienen que limpiar antes para ponerlas en agua e ir haciendo los ramos, porque entonces no da tiempo a prepararlo todo en el mismo día de San Valentín”, añade.

A pesar de que las rosas son las más típicas en el día de los enamorados, a Prenda le gustan más los tulipanes.

Floristerías de Málaga se preparan para San Valentín / Álex Zea

España no es un país de flores

Diego regenta la floristería “La Victoria, Arte Floral” en el centro de Málaga desde hace siete años. Confirma lo que ya se sabe: lo que más demandan sus clientes son rosas rojas en San Valentín. Según ha manifestado, son los mismos clientes de hace años los que piden ramos de rosas el 14 de febrero. “La gente joven, por lo general, es más práctica, solo suelen comprar una rosa o dos”. Aunque el propietario entiende que al ser estudiante el último gasto que se querría tener es el de un ramo, y “más en los tiempos que corren”.

Este dueño comenzó a preparar las rosas para San Valentín desde octubre del año pasado. Trabaja con flores que provienen de Colombia o Ecuador, porque son llamativas y las que más “calidad” tienen. Esto supone para el propietario una gran inversión que no sabe cómo va a terminar porque no hay un “presupuesto cerrado”, como sí ocurre en Semana Santa.

En esta línea, ha razonado que cualquier negocio, no solo los relacionados con las flores, corren el riesgo de cerrar hoy en día. “Se nota que no hay dinero suficiente, las calles están vacías”, ha enfatizado. Además, ha subrayado que España no es un país que tenga por costumbre comprar flores de forma asidua. Según ha contado él, en el extranjero las personas sí tienen más arraigada la tradición de obtener cualquier tipo de planta de forma diaria.

¿Cuál es el origen de San Valentín?

La historia de San Valentín surgió en los tiempos de la antigua Roma, cuando el emperador Claudio II El Gótico prohibió el cristianismo en todo sus dominios. En consecuencia, San Valentín decidió sublevarse y casar a los soldados con sus esposas en lugares clandestinos, como en las mazmorras del imperio. Al final, todo fue descubierto y Claudio II mandó que le cortaran la cabeza un 14 de febrero.

Según Enrique Salvo Tierra, profesor de la UMA en el departamento de Botánica y Fisiología Vegetal, lo usual en aquel tiempo era el intercambio de notas entre los enamorados. La costumbre fue evolucionando con el tiempo hasta que en la época victoriana se puso de moda en España los mensajes románticos a través del uso del abanico, y, precisamente en Inglaterra, surgió la tradición “del lenguaje de las flores”.

El profesor ha expresado que se utilizaban las rosas porque es una flor muy “dúctil”, esto es, se puede moldear de muchas formas por la gran variedad de colores que presenta. Cada color se interpretaba como un sentimiento que se quería transmitir al destinatario en cuestión. “La rosa amarilla, o cualquier flor amarilla regalada en estos instantes supone rechazo, celos o antipatía”.

Flores preparadas para San Valentín / Álex Zea

Los jardines perpetuos

Aparte de esto, el experto considera que la tradición de regalar rosas podría quedar relegada por otro tipo de flores, como pueden ser las orquídeas o lo que se conoce como “los jardines perpetuos”. El experto se refiere a este fenómeno como un tipo de “ecoesfera” en donde las plantas pueden vivir mucho más tiempo. Salvo Tierra se pone a sí mismo de ejemplo, puesto que usando este métdodo ha conseguido conservar una serie de plantas que vivas desde hace 20 años. “Ya tenemos tiendas en Málaga especializadas en ecosfera”, ha asegurado.

De acuerdo con su reflexión, esta práctica novedosa se podría considerar como también un símbolo de amor porque se está hablando de la eternidad de las propias plantas.