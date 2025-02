El Gobierno recibe 15 ofertas para realizar el estudio de viabilidad del tren litoral de Málaga

El Gobierno ha recibido 15 ofertas de empresas interesadas en realizar el estudio de viabilidad del tren de la Costa del Sol entre Nerja y Algeciras, que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sacó a licitación a finales de diciembre del año pasado por un importe de 1,2 millones de euros.

El plazo para presentar las ofertas cerró este lunes 10 de febrero, con una quincena de ofertas, de las que siete se han presentado en UTE (Unión Temporal de Empresas). Entre las interesadas hay empresas nacionales de Málaga, Valencia, Vizcaya, Pontevedra y Madrid, junto a otras firmas multinacionales, según ha podido saber este periódico.

A través de este contrato, el Gobierno pretende analizar soluciones "de gran calado" para mejorar la movilidad y la conectividad ferroviaria entre los municipios de la zona con el refuerzo de la línea C1 de Cercanías Málaga-Fuengirola y su posible ampliación o extensión hacia el oeste, hasta Algeciras (Cádiz), y hacia el este, hasta Nerja (Málaga).

La empresa que resulte adjudicataria en este proceso de contratación pública tendrá un plazo de 18 meses para la redacción de este documento, que resulta imprescindible, como ya explicó el Gobierno, para avanzar en el proyecto cumpliendo con la Ley del Sector Ferroviario, que exige contar con un estudio de viabilidad aprobado y en vigor.

El entonces secretario general de Movilidad Sostenible -actualmente presidente de Renfe-, Álvaro Fernández, reconoció en una visita a Málaga el pasado noviembre -para mantener dos reuniones técnicas interadministrativas- que existen estudios informativos sobre esta infraestructura desde el año 2006 pero que no llegaron a la fase de impacto ambiental en la tramitación, por lo que ya no son válidos y no pueden ser la base para plantear este proyecto ferroviario.

Tramos

El estudio de viabilidad se estructura en cinco tramos: uno hacia la Costa del Sol oriental, entre Málaga y Nerja, y cuatro hacia la Costa del Sol occidental. En concreto, se divide en el tramo Málaga-Fuengirola, Fuengirola-Marbella, Marbella-Estepona y Estepona-Algeciras.

Este estudio de viabilidad contendrá, además, un estudio de demanda basado en un modelo construido específicamente para esta actuación y un estudio de rentabilidad financiera y socioeconómica.

No obstante, hay que recordar que una vez concluya la redacción del estudio de viabilidad, habrá que emprender otros estudios informativos por tramos, que podrían alargarse hasta 2029 y servirían de antesala a la redacción de los proyectos para su construcción, que no estarían listos hasta 2031 aproximadamente, como ya explicó este periódico. Y hasta entonces no sería posible el inicio de las obras, un hito para el que tendrían que transcurrir otros siete años a partir de ahora.