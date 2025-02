Más de 2.000 médicos de Málaga apoyarían una huelga contra el nuevo Estatuto Marco

Los médicos de Málaga están en contra del borrador del nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad, que plantea que todos los graduados sanitarios queden incluidos en un mismo grupo, que las guardias sigan sin computar para la jubilación o que los primeros cinco de años de vinculación de los médicos especialistas al Sistema Nacional de Salud (SNS) sea en régimen de exclusividad, entre otras medidas, que rechazan tanto el Sindicato Médico de Málaga (SMM) como el Colegio de Médicos de Málaga.

Así lo manifestaron el pasado lunes, cuando decenas de facultativos se concentraron frente a la Subdelegación del Gobierno de Málaga, y lo harán de nuevo mañana en Madrid donde se ha convocado una movilización frente al Ministerio de Sanidad, a la que acudirán los delegados de los sindicatos médicos de todo el país así como los presidentes de todos los Colegios de Médicos de España, incluido el de Málaga, Pedro J. Navarro, en representación del colectivo médico malagueño.

Además, para demostrar que el descontento es generalizado dentro del colectivo médico, el SMM ha realizado estos días una encuesta entre sus afiliados y médicos de la provincia sobre las diferentes medidas planteadas en el borrador del Estatuto Marco. En total han participado 2.164 médicos.

Rechazo general

“En general, la conclusión es que nos sentimos apoyados por un volumen de médicos que ven lo mismo que nosotros en este borrador de Estatuto, que es un Estatuto en donde todas las pretensiones que teníamos de mejorar las malas condiciones que teníamos en parte de nuestra jornada no se reconocen a mejor y también hay otras nuevas que todavía nos retrotraen a tiempos mucho más complicados”, afirma Antonio Martín, presidente del SMM.

En primer lugar, se les preguntó a los médicos si les parecía bien la modificación de la jornada máxima para que pasase a ser de 48 horas semanales, en lugar de 40 horas como el resto de trabajadores o, incluso, de 37 horas y media como se quiere reducir. La respuesta ha sido que al 89,2 % de los facultativos no les parece bien, de los cuales el 72,8% considera que, debido a la penosidad y responsabilidad de su trabajo, la jornada debería ser inferior a 40 horas semanales. Por otro lado, un 10,4% opina que lo apoyaría en caso de que les incrementasen las retribuciones.

Horas extra y jubilación

Asimismo, más de un 88% tampoco está de acuerdo con que se tenga que recuperar y se le deban horas ordinarias de trabajo al sistema con respecto al descanso de la mañana de guardia, además de apoyar que es “un incremento de jornada encubierto y no retribuido”.

Igualmente, un 99% de los médicos secundan que todo el tiempo que permanezcan en su puesto de trabajo fuera de la hora ordinaria debe retribuirse como extraordinaria y contar para la jubilación.

Protesta de médicos frente a la Subdelegación del Gobierno en contra de la reforma del Estatuto Marco el pasado lunes / Arancha Tejero

“Solamente queremos que la parte que tenemos extra de jornada tengamos una regulación, tengamos unos derechos, porque nada más que tenemos la obligación de hacerla”, apunta Martín, que subraya que a todos los profesionales se les reconoce que puedan hacer horas extra en caso de necesidad salvo a los facultativos y que es una injusticia que esas horas extra trabajadas no computen para la jubilación.

Reclasificación e incompatibilidad

Otra de las modificaciones que más aspereza e indignación ha levantado entre los facultativos es la propuesta de que todos los graduados sanitarios sean incluidos en el grupo A1 y tengan el mismo nivel profesional y retributivo. Esta única clasificación sería tanto para los profesionales de Medicina (360 créditos), como los de Farmacia (300 créditos), Enfermería y Psicología (240 créditos). En esta cuestión, la respuesta ha sido también prácticamente unánime, ya que el 97,5% de los médicos encuestados afirman no estar de acuerdo, debido a que hay grados con mayor número de horas formativas, responsabilidad y cualificación.

Respecto a la incompatibilidad para el ejercicio privado de los médicos durante sus primeros cinco años tras terminar el MIR, las reducciones de jornadas y los cargos intermedios, el 74,8% ha respondido que no están de acuerdo en ningún caso puesto que “coarta nuestra libertad”. Por otro lado, un 22,6% de los 2.152 médicos que han respondido a esta pregunta señala que estaría de acuerdo si la dedicación exclusiva estuviese bien retribuida. Solo un 2,6% está de acuerdo con el régimen de exclusividad.

Movilizaciones y huelga

Tanto el SMM como el Colegio de Médicos, defienden que dada la formación, funciones y responsabilidades específicas de la profesión Médico deberían contar con un Estatuto Marco propio. Una demanda que apoya el 97,3% de los facultativos encuestados.

Por último, el sindicato preguntó a los facultativos si estarían dispuestos a “secundar movilizaciones e incluso una huelga ante la dimensión del problema”, a lo que más de un 97% ha respondido que sí las apoyaría.

El presidente del SMM recuerda que la huelga es “el final de una mala negociación o una negociación nefasta, cuando no hay entendimiento y no hay acercamiento, pues no te queda otro remedio. Eso es una cosa que, si tiene que llegar, es parte del trabajo de un sindicato el plantearlo o no plantearlo”.