C & C Estudio Dental: la importancia de la atención temprana y avanzada

El equipo de profesionales de C&C Estudio Dental trabaja para satisfacer las demandas de sus pacientes de forma rápida y eficaz. Cuentan para ello con un equipamiento de alta gama y con la última tecnología para el diagnóstico en odontología. Entienden que la salud bucal es fundamental para el bienestar general. "La boca no solo es la puerta de entrada a nuestro sistema digestivo, sino que también juega un papel crucial en nuestra comunicación y en la forma en que nos percibimos a nosotros mismos", aseguran. Por ello, es esencial prestar atención a la salud dental desde una edad temprana y continuar con un enfoque proactivo a lo largo de la vida adulta. Charlamos con el equipo de C&C Estudio Dental para hablar, entre otros aspectos, de técnicas de cirugía avanzada, estética dental, tratamientos con ortodoncias y la relación con el paciente.

El avance de la odontología quirúrgica ¿está permitiendo llegar y hacer tratamientos que hasta hace poco eran impensables?

"Sin duda alguna -contesta Fran Arcos, cirujano de C&C- el avance de la odontología quirúrgica ha revolucionado nuestra práctica. Las nuevas técnicas de regeneración ósea y de tejido han abierto un abanico de posibilidades, permitiendo resolver casi cualquier caso. Desde implantes dentales hasta tratamientos reconstructivos, la innovación nos permite ofrecer soluciones efectivas y menos invasivas, mejorando significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes", comenta.

La regeneración ósea es la clave de la implantología moderna" Fran Arcos — Cirujano

Los implantes dentales han evolucionado de tal manera que ahora son una opción viable para muchas personas que han perdido dientes. "Estos implantes no solo restauran la función masticatoria, sino que también ayudan a mantener la estructura ósea de los maxilares, evitando la pérdida ósea que puede ocurrir tras la pérdida de un diente. Esto es especialmente importante para los pacientes mayores, quienes pueden mejorar sustancialmente su calidad de vida", matiza Arcos.

La irrupción y llegada de los escáneres dentales ¿qué ha supuesto?

"Los escáneres dentales han revolucionado la odontología moderna, mejorando significativamente la calidad de los resultados en clínicas dentales. Gracias a su alta precisión, estos dispositivos permiten crear prótesis dentales con un ajuste perfecto, lo que no solo aumenta la satisfacción del paciente, sino que también contribuye a obtener resultados más duraderos. Al eliminar la necesidad de moldes tradicionales con silicona, el proceso se vuelve mucho más cómodo y rápido para los pacientes, evitando molestias y reduciendo el tiempo de tratamiento. En C&C tenemos el escáner dental 3D, el cuál usamos tanto para prótesis, como estética u ortodoncia invisible.

¿Cuál es la clave para tener una boca sana?

Enrique Verdugo, ortodoncista, opina que "una de las claves para mantener una sonrisa saludable es abordar las patologías dentales lo antes posible. La prevención y el tratamiento temprano son esenciales, especialmente en el caso de las maloclusiones, que son problemas de alineación de los dientes y maxilares. Estas condiciones pueden afectar no sólo la estética de la sonrisa, sino también la funcionalidad de la boca, lo que puede llevar a problemas más serios si no se tratan a tiempo".

La atención temprana de las maloclusiones en niños evita numerosas patologías en el adulto Enrique Verdugo — Ortodoncista

Tener una buena salud bucodental en los primeros años de vida es clave para ahorrarse problemas de adulto, ¿es cierto?

Sí. "Al intervenir durante la infancia, podemos corregir problemas que, si se dejan para la adolescencia, pueden requerir tratamientos más complejos y prolongados. Por ejemplo, un niño que presenta una mordida cruzada o dientes apiñados puede beneficiarse enormemente de un tratamiento ortodóntico temprano. La detección temprana permite a los niños disfrutar de una dentadura alineada, lo que no sólo mejora su salud dental, sino también su autoestima. Un niño que se siente seguro de su sonrisa es más propenso a interactuar socialmente y a desarrollar relaciones saludables", comenta.

Otro ejemplo de cómo la atención temprana en odontología es crucial, es la prevención de problemas como la periodontitis, una enfermedad que afecta las encías y los tejidos de soporte de los dientes y que tiene un fuerte componente genético. Al detectar y tratar a tiempo problemas como la acumulación de placa bacteriana y el sangrado de las encías, se evita que las bacterias se acumulen y avancen hacia formas más graves de infección. Mantener una higiene oral adecuada y acudir regularmente al dentista permite reducir la carga bacteriana, previniendo que las bacterias dañinas se propaguen.

José Antonio Muñoz, que se dedica a la implantoprótesis estética, señala que la detección temprana de problemas dentales no solo mejora la salud bucal, sino que también tiene un impacto positivo en la autoestima de los niños. "Una dentadura alineada y saludable les permite sonreír con confianza, lo que es fundamental para su desarrollo social y emocional. Los niños que se sienten seguros de su sonrisa son más propensos a participar en actividades sociales y a formar relaciones saludables".

La estética dental ha ido ganando adeptos en los últimos años

"Efectivamente -destaca José Antonio Muñoz- la estética dental se ha convertido en un área de gran relevancia. Cada vez más personas buscan mejorar su sonrisa no sólo por motivos de salud, sino también para sentirse a gusto interiormente. La apariencia de la boca juega un papel crucial en la comunicación y la autoimagen. En Estudio Dental C & C, ofrecemos tratamientos estéticos personalizados que se adaptan a las necesidades y deseos de cada paciente, ayudándoles a sentirse seguros y cómodos con su sonrisa".

Una sonrisa más blanca no solo mejora la apariencia, sino que también puede aumentar la confianza en uno mismo" José Antonio Muñoz Manzano — Implantoprótesis

Siguiendo con la estética, otro tratamiento que ha ganado popularidad es el blanqueamiento dental. "Con el tiempo -asegura José Antonio- nuestros dientes pueden mancharse debido a factores como la dieta, el tabaco y el envejecimiento. Ofrecemos opciones de blanqueamiento tanto en la clínica como en casa, adaptándonos a las preferencias y necesidades de nuestros pacientes. Una sonrisa más blanca no solo mejora la apariencia, sino que también puede aumentar la confianza en uno mismo", concluye.

¿Cómo gestionan el trato con el cliente?

"En nuestra clínica valoramos la relación que establecemos con nuestros pacientes -comenta Carolina Calle Serón, CEO de C&C - creemos que una comunicación abierta y honesta es fundamental para brindar la mejor atención posible. Nos esforzamos por crear un ambiente acogedor donde nuestros pacientes se sientan cómodos para expresar sus inquietudes y preguntas. Cada visita es una oportunidad para escuchar y entender las necesidades individuales de cada persona, lo que nos permite personalizar los tratamientos y hacer que cada experiencia sea única". Además ofrecemos diversas opciones de financiación, facilitando que todos nuestros pacientes tengan la atención que necesiten".

Además de los tratamientos que ofrecen en la clínica, "también enfatizamos la importancia del cuidado dental en casa. Proporcionamos a nuestros pacientes consejos prácticos sobre cómo mantener una buena higiene bucal, como el cepillado adecuado, el uso del hilo dental y la elección de productos dentales que se adapten a sus necesidades", señala Calle. También discuten la importancia de una dieta equilibrada y cómo ciertos alimentos pueden afectar la salud dental.

La cercanía y la confianza es la base de nuestra relación con los pacientes" Carolina Calle Serón — CEO

Además, en C & C tienen un arraigado compromiso con la Comunidad

"Sí. Nos enorgullece ser parte de nuestra comunidad y, por eso, participamos en diversas iniciativas de salud pública. Organizamos charlas y talleres en escuelas y centros comunitarios para educar a las personas sobre la importancia de la salud dental. Creemos que al empoderar a la comunidad con información, podemos contribuir a una mejor salud dental en general".

En Estudio dental C&C, creen que la manera correcta de abordar una odontología en la actualidad es dándole un enfoque integral que abarque desde la prevención y el tratamiento temprano hasta las técnicas quirúrgicas más avanzadas y una estética dental de alta calidad. Su compromiso es brindar una atención cercana y de calidad que no solo resuelva problemas, sino que también fomente una salud bucal óptima y duradera, creando relaciones de confianza con el paciente. Hacen una labor para educar y empoderar a sus pacientes. Desde los más pequeños hasta los adultos, están para apoyar a cada persona en su viaje hacia una sonrisa saludable y radiante. Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre sus servicios, no dudes en contactarles. ¡Están aquí para ayudarle!

